Медведева в образе испанской цыганки: катала с веером и распущенными волосами – расхохоталась после падения

У Евгении Медведевой вторая премьера за неделю. В шоу Этери Тутберидзе фигуристка вышла на лед в образе Кармен.

В начале недели Медведева катала новый показательный на гала-шоу «Ледникового периода» под Your Love Димаша Кудайбергена. Выступление запомнилось красным платьем и курьезным падением после гидроблейда.

На шоу Тутберидзе снова премьера: в этот раз Евгения выбрала музыку из оперы «Кармен».

Во время соревновательной карьеры Медведева периодически выступала под классику – олимпийская короткая под Шопена, бронза ЧМ-2019 под Пуччини, в сезоне-2020/21 на открытых прокатах – постановка под Хачатуряна.

Но к самым популярным мелодиям в фигурном катании не обращалась – в репертуаре Медведевой нет ни «Лебединого озера», ни «Щелкунчика», ни «Болеро». И до этой весны не было «Кармен».

Опера Жоржа Бизе пользуется большим спросом у фигуристов:

• В сезоне-1984/85 яркий дуэт Наталья Бестемьянова – Андрей Букин поставил один из самых запоминающихся танцев. На чемпионате Европы его оценила сама Майя Плисецкая (именно она исполняла ведущую роль на премьере балета «Кармен-сюита»).

• В 1988-м вторую Олимпиаду подряд взяла немка Катарина Витт, с образом Кармен в произвольной. Бронза тогда досталась еще одной Кармен – американке Деби Томас.

• Евгений Плющенко проиграл Алексею Ягудину в Солт-Лейк-Сити-2002 с «Кармен» в произвольной. Алексей тоже катал под такую музыку – еще в сезоне-1996/97.

• Эту же тему для произвольного в 2006-м выбрали Татьяна Навка и Роман Костомаров – пока последние олимпийские чемпионы в танцах из России.

• В сезоне-2018/19 в нашей сборной сразу три топ-фигуриста взяли шедевр Бизе: под «Кармен» Алина Загитова выиграла чемпионат мира, Максим Ковтун – чемпионат России, а Михаил Коляда взял серебро ЧР.

Под отрывки из оперы выступали Аделина Сотникова, Тесса Виртью и Скотт Моир, Ксения Столбова и Федор Климов и многие другие. И вот настала очередь Медведевой.

Евгения вышла на лед в черном платье с полупрозрачными рукавами, красные вставки на юбке и лифе дополняли образ испанской цыганки. Как и макияж с прической: ярко-красная помада и распущенные волосы.

Так как Медведева катала показательный, то у нее было больше места для экспериментов, поэтому весь номер она провела с аксессуаром – красным веером.

И даже он не помешал справиться с прыжком. На «Ледниковом периоде» приземление с тройного сальхова смазалось – Евгения допустила степ-аут; в Минске все чисто.

Да и вообще программа казалась более вкатанной – Медведева выглядела уверенно, а в конце выдала страстную дорожку шагов под «Тореадора».

Не получилась только финальная поза – после вращения фигуристка села на колено и откинулась назад с веером в руках, но не удержала равновесие и завалилась. И тут же расхохоталась, стукнув по льду рукой.

Но не растерялась – во время общего выхода Морис Квителашвили снял финальную позу программы отдельно. «Дааа!» – со смехом откликнулась Евгения.

Гастроли шоу Тутберидзе продлятся весь апрель. Ждете еще Медведеву-Кармен?

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; Gettyimages.ru/Koichi Kamoshida