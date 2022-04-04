Новый номер Медведевой: каталась в красном платье и сорвала гидроблейд – ее падение Валиева и Кондратюк назвали искусством

У Евгении Медведевой новый показательный номер: в гала-шоу «Ледникового периода» она вышла в красном платье под песню о любви.
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В «Юбилейном» состоялась премьера показательной программы Медведевой. Видимо, именно эту постановку анонсировали к юбилею Татьяны Тарасовой (выступления пройдут 15 и 16 апреля в Лужниках).
Медведева выбрала красное платье: струящаяся юбка и лиф на одно плечо, украшенный камнями. Длина больше напоминала наряды для танцев на льду – неровные края спускались ниже колен.
Сделали интересную спину – вырез сбоку и декор на плече, в остальном платье получилось минималистичным. В макияже – акцент на губы в цвет наряда.
В качестве музыкального сопровождения Медведева взяла песню популярного казахстанского певца Димаша Кудайбергена. Кстати, под его Ave Maria катается олимпийская чемпионка Анна Щербакова – именно вокал Димаша сопровождает ее волшебную программу со светящимися крыльями.
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Евгения каталась под композицию Your Love. В последнее время она часто говорит о любви и отношениях в интервью, так что выбор песни не удивляет – трогательный текст о прошедших чувствах:
Я могу прокричать
Твое имя вслух
И переписать
Всю нашу жизнь,
Надеясь, что
Ты слышишь каждую мою слезу
Когда я плачу…
Хореография перекликалась с музыкой – плавные движения рук сменялись ускорениями на льду, когда композиция меняла ритм.
А вот техническая сторона не удалась: на тройном сальхове Медведева допустила степ-аут, после гидроблейда запнулась и упала.
Евгения с иронией отнеслась к сорванному элементу: «Все оценили мой эффектный слайд по льду? Ребята – Марк Кондратюк и Камила Валиева – сказали, что это искусство», – написала она после шоу.
Впереди у двукратной чемпионки мира выступления на юбилее Тарасовой и в шоу Этери Тутберидзе. Так что в апреле еще не раз увидим новый номер.
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; 1tv.ru
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