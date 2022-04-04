Новый номер Медведевой: каталась в красном платье и сорвала гидроблейд – ее падение Валиева и Кондратюк назвали искусством

У Евгении Медведевой новый показательный номер: в гала-шоу «Ледникового периода» она вышла в красном платье под песню о любви.

Весенние шоу с участием наших фигуристов продолжаются – на этот раз Илья Авербух привез звезд в Санкт-Петербург.

В «Юбилейном» состоялась премьера показательной программы Медведевой. Видимо, именно эту постановку анонсировали к юбилею Татьяны Тарасовой (выступления пройдут 15 и 16 апреля в Лужниках).

Медведева выбрала красное платье: струящаяся юбка и лиф на одно плечо, украшенный камнями. Длина больше напоминала наряды для танцев на льду – неровные края спускались ниже колен.

Сделали интересную спину – вырез сбоку и декор на плече, в остальном платье получилось минималистичным. В макияже – акцент на губы в цвет наряда.

В качестве музыкального сопровождения Медведева взяла песню популярного казахстанского певца Димаша Кудайбергена. Кстати, под его Ave Maria катается олимпийская чемпионка Анна Щербакова – именно вокал Димаша сопровождает ее волшебную программу со светящимися крыльями.

Евгения каталась под композицию Your Love. В последнее время она часто говорит о любви и отношениях в интервью, так что выбор песни не удивляет – трогательный текст о прошедших чувствах:

Я могу прокричать

Твое имя вслух

И переписать

Всю нашу жизнь,

Надеясь, что

Ты слышишь каждую мою слезу

Когда я плачу…

Хореография перекликалась с музыкой – плавные движения рук сменялись ускорениями на льду, когда композиция меняла ритм.

А вот техническая сторона не удалась: на тройном сальхове Медведева допустила степ-аут, после гидроблейда запнулась и упала.

Евгения с иронией отнеслась к сорванному элементу: «Все оценили мой эффектный слайд по льду? Ребята – Марк Кондратюк и Камила Валиева – сказали, что это искусство», – написала она после шоу.

Впереди у двукратной чемпионки мира выступления на юбилее Тарасовой и в шоу Этери Тутберидзе. Так что в апреле еще не раз увидим новый номер.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; 1tv.ru