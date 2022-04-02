Морозный концерт нашего фигуриста: покрасил волосы и лицо в белый, надел стальной костюм и выдал брейк на льду

На московском шоу «Влюбленные в фигурное катание» ярче всех выступил Евгений Семененко: вместо привычной сдержанности – запоминающийся номер в сложном образе.
Большинство фигуристов на шоу выступали со старыми программами – соревновательными и показательными, которые мы не раз видели в этом сезоне. Из нового – разве что нежное платье Камилы Валиевой для давно знакомого «Шторма».
На фоне проверенных постановок удивил Семененко (наш лучший одиночник Олимпиады-2022 в личном турнире) – он зажег под корейский хит.
По наряду и образу Евгения сразу было понятно – впереди что-то интересное: белые брюки и перчатки, блестящие украшения на ботинках, а еще очень оригинальный верх – серебристо-белая кофта.
Образ дополнил сложный грим: белые волосы и орнамент на щеке, перекликающийся с костюмом.
В соревновательных программах Семененко так не экспериментирует, хотя и там ищет фишки. В этом сезоне, например, в произвольной «Мастер и Маргарита» катался со сложным декором на груди – на костюме то появлялся, то исчезал букет мимозы, который носила героиня романа Булгакова.
Из-за сложности наряда-трансформера от этого элемента отказались, но Евгений продолжил поиски в показательных.
В шоу он вышел под песню Frost (Мороз) южнокорейского бойз-бенда Tomorrow X Together. Слова довольно трагичные:
В этой весне нет тепла,
За окном прорастают острые иглы,
Белое дыхание похоже на ледяное.
Сверкающий звездный свет исчез без следа.
Дыра, присосавшаяся к моему сердцу, растет.
Мой маленький остров покрыт вуалью.
Внутри моей души, которая поглощена,
Я снова опустошен.
При этом музыка динамичная и ритмичная. Семененко удалось показать обе стороны песни: за текст отвечал стальной костюм, за музыку – хореография. Начал Евгений с верхнего брейка.
Было и колесо – модный элемент последних сезонов.
Потом дело дошло до нижнего брейк-данса.
Всегда скромный Евгений в этот раз отрывался.
Закончил жестом из хип-хопа...
...который перешел в рокерский.
Такого Семененко – отвязного, дерзкого, экспрессивного – мы, кажется, еще не видели!
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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