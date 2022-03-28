Юрлова возвращается в биатлон в 37 лет – после второго декрета. Зачем это чемпионке мира?

Этот чемпионат России – особенный для нашего биатлона.

Статус соревнований повысился из-за участия сильных белорусов, а еще к стартам в Тюмени (с 30 марта) возвращается чемпионка мира Екатерина Юрлова.

Как она провела два сезона вне сборной?

Больше двух лет прошло с последнего старта Юрловой за команду. Сезон-2019/20 она закончила на 17-м месте в общем зачете Кубка мира – лучший результат в сборной России. Без отбора попала в состав на следующий сезон и активно к нему готовилась.

В карьере Юрловой не было Олимпийских игр, но и Пекин она не ставила ключевой целью:

«Концентрируюсь на настоящем моменте, на том, как подойти к подготовительному сезону, что улучшить по сравнению с прошедшим годом, что добавить, что убавить. Не соглашусь с жестким заверением, что я буду бегать до 2022 года. Я сейчас нацелена на качественную летнюю подготовку с последующей подготовкой к предстоящему сезону», – говорила Юрлова в июне 2020-го.

Все лето она тренировалась, в конце сентября выступила в лыжероллерной шоу-гонке в Висбадене. А в ноябре – за день до объявления состава сборной – сообщила о беременности: «Дальше все увидим. Точно не говорю «прощай» биатлону».

Для женской команды это оказалось ударом – самая опытная и титулованная спортсменка вдруг уходит в декрет. За пару месяцев до этого выяснилось, что сезон пропустит и многообещающая Кристина Резцова (два года спустя – безоговорочный лидер команды).

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев временную потерю Юрловой встретил странным сравнением: «Всегда возникают тяжелые моменты, когда лидер уходит и кажется, что без него дальше существовать невозможно. Примерно такое было, когда умирал Брежнев. Чтобы избежать таких моментов, нужно развивать стратегическое планирование и в целом биатлон. А у нас никакой стратегии нет».

В апреле 2021-го Юрлову включили в предварительный состав на олимпийский сезон. Она всерьез рассчитывала вернуться – не бросала подготовку, а сразу после родов в июне задумалась о дальнейшей карьере.

Через пару месяцев после рождения дочки Юрлова уже тренировалась в Токсово. В шансы Екатерины на попадание в Пекин верилось с трудом: вторые роды, поздний старт тренировок. На ее фоне ситуация Резцовой смотрелось выигрышнее: родила в феврале и провела полноценное межсезонье, да и восстановиться после беременности куда проще в 25 лет, чем в 36.

Возвращение Юрловой перенеслось с начала сезона на конец декабря – но на «Ижевской винтовке» ее так и не дождались. Сама биатлонистка считает, что глобально сезон сломало опоздание с подготовкой: «Если бы Игры стартовали на месяц позже, думаю, у меня бы все получилось».

На самом деле Юрлова уже бегала этой зимой: в январе взяла золото и серебро чемпионата Санкт-Петербурга, а в феврале выиграла лыжный Токсовский марафон на 34 км. Впереди – большое возвращение на чемпионате России, и это не первый камбэк Юрловой:

• В сезоне-2013/14 пробежала всего две гонки на Кубке мира, а потом ее отправили в резерв – домашнюю Олимпиаду Юрлова пропустила. Через год воспользовалась последним шансом отобраться на ЧМ-2015 и там сенсационно выиграла индивидуальную гонку. Для нашего женского биатлона это единственное золото ЧМ с 2009-го.

• В ноябре 2016-го у Юрловой и ее мужа Йозефа Перхта родилась первая дочь – конечно, к пропуску сезона все были готовы заранее. В 2017-м Екатерина снова вернулась, показывала стабильные результаты и забегала в топ-10, но в Пхенчхан ее не пригласила спецкомиссия МОК.

• После очередного пропуска Игр Екатерина нашла мотивацию: самоподготовка плюс классное взаимодействие с тренером Виталием Норицыным привели ее в отличную форму на ЧМ-2019. Юрлова реально претендовала на медаль в каждой гонке и взяла серебро масс-старта.

По сути, Юрлова – самая титулованная биатлонистка России за последнее десятилетие.

А ведь она могла уйти еще до прихода в биатлон:

«Я хотела оставить спорт еще со времен лыжных гонок, потому что понимала, что это не тот уровень, который хотелось бы показывать. Я попадала в юниорскую сборную, но не попадала на чемпионаты мира. Я тогда уже всему семейству сказала, что спортсменом быть не хочу. Потом пригласили в биатлон, но я долго отказывалась: мне было уже не интересно, я училась. Но потом меня затянуло. И я сказала себе, что пока не достигну высот, то не уйду».

Юрлова аккуратно говорит о дальнейшей карьере – не загадывает насчет следующего сезона, а на чемпионат России и вовсе едет с прицелом на эстафету.

«Все неоднозначно. Планировала готовиться к этому сезону, надеялась, что получится подвести себя к Олимпиаде. Но после вторых родов организм восстановился не так быстро, как после первых. Не сложилось. Рассчитываю теперь хотя бы на один старт, может, смогу помочь команде Санкт-Петербурга и понять, как выгляжу на фоне других. Пока цели и задачи такие».

Пожалуй, в неопределенной ситуации, в которую попал наш спорт, двигаться шаг за шагом – лучшее решение. После перерывов и неудач Юрлова всегда возвращалась еще сильнее и с большей мотивацией. Получится ли снова?

Фото: globallookpress.com/Heiko Becker, Kalle Parkkinen; Instagram/yurlovaeka