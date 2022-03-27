Валиева упростила программу и проиграла Щербаковой, но после олимпийской драмы она нуждалась в чистом прокате

Камила Валиева вызвала овации болельщиков на Кубке Первого канала – идеально откатала произвольную, не скрывала радости и благодарила зал.

При этом она предельно облегчила программу и заняла лишь второе место. Но это ли главное?

«Болеро», с которым Валиева выступает уже второй сезон, задумывалось триумфальной программой к Олимпиаде. Оно и было таковым на всех турнирах, кроме одного – личных соревнований на Играх в Пекине. Невероятное давление из-за допингового дела сказалось на 15-летней Камиле – она завалила тот прокат.

На Кубке Первого канала Валиева прощалась с этой сильной программой. Последний соревновательный прокат вышел идеальным – отличная точка для знаковой постановки. Правда, в этот раз произвольная получилась непривычно облегченной для Камилы.

Весь сезон она прыгала пять элементов ультра-си на две программы: тройной аксель в короткой, триксель и три четверных в произвольной. Это принесло несколько мировых рекордов – они и сейчас принадлежат Камиле, и вряд ли кто-то в ближайшее время подберется близко.

В Саранске Валиева изменила обе программы: в короткой прыгнула только двойной аксель, а в произвольной пошла на один квад – четверной тулуп.

Камила давно не выступала с таким контентом – два последних года она максимально усложняла программы, причем прыжки ультра-си добавлялись от старта к старту. Резких изменений не было – ни в сторону облегчения, ни в сторону усложнения.

Последний раз с одним четверным Валиева выступала в августе 2019-го – на юниорском этапе Гран-при в Куршевеле (тогда состоялась премьера квад-тулупа Камилы). В том же сезоне она выходила на лед и вовсе без ультра-си – после травмы выиграла финал Гран-при.

Несмотря на несложную (по меркам Валиевой) программу, судьи щедро оценили прокат: 173,88 балла. Всего на 11,41 меньше рекордного выступления на Гран-при России, хотя там были и тройной аксель, и три квада. А на Кубке Первого канала она прыгнула простой каскад тройной флип – двойной тулуп.

В итоге Камила с чистым прокатом впервые за долгое время проиграла по технике – Анна Щербакова опередила ее на 2,32 балла (97,40 против 95,08). В компонентах разница всего 0,08 балла в пользу Валиевой. Так что она вторая.

Впрочем, контент – не главное в ее выступлении. Куда важнее внутренняя уверенность и вернувшаяся вера в себя. Возможно, именно для этого и облегчали программу – чтобы Камила откатала чисто и вспомнила чемпионские эмоции.

Сегодня она уже не махала рукой после финальной позы, а победно трясла кулаком.

Выйдя со льда, с улыбкой обняла Этери Тутберидзе.

Мощное выступление до слез растрогало Евгению Тарасову, хотя та на турнире выступала за другую команду.

Болельщики скандировали «Молодец», Камила благодарила.

Вернулась та Валиева, которую мы видели весь сезон – веселая и непосредственная. В КиКе всей командой показали финальную позу программы.

Потом обнималась с Евгенией Медведевой.

Возможно, Кубок Первого канала стоило провести хотя бы для того, чтобы последнее «Болеро» Валиевой было именно таким.

Кубок Первого канала по фигурному катанию

Саранск

Женщины

Произвольная программа

1. Анна Щербакова (Команда Щербаковой) – 176,12

2. Камила Валиева (Команда Кондратюка) – 173,88

3. Елизавета Туктамышева (Команда Кондратюка) – 166,23

4. Софья Самоделкина (Команда Щербаковой) – 145,31

5. Аделия Петросян (Команда Щербаковой) – 141,38

6. Майя Хромых (Команда Кондратюка) – 122,30

Фото: «Первый канал»; РИА Новости/Александр Вильф