Награждение-проводы лучшего танцевального дуэта мира: американцы подняли Пападакис на подиуме, а дальше «Марсельеза» а капелла

Чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье завершился душевным награждением танцоров.
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, наверняка завершающие карьеру на домашнем льду, принимали поздравления с золотом от партнеров по группе.
Французы не объявляли о прощании со спортом, но, скорее всего, это их последний турнир – уже были намеки, да и сама логика подсказывает. Они доминировали два олимпийских цикла: первая победа на ЧМ пришлась на 2015-й, в этом году они уже в пятый раз с титулом. Но главное достижение – конечно, золото Олимпиады-2022.
А вот американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью давно сообщили, что уходят. Поэтому Мэдисон так эмоционально выходила на награждение.
Зал встал, когда появились Пападакис и Сизерон.
Объятия с американцами (бронза у Мэдисон Чок и Эвана Бейтса). Все три дуэта тренируются в группе Мари-Франс Дюбрей, Патриса Лозона и Ромэна Агенауэра. Хаббел и Донохью даже приподняли Габриэлу.
«По уровню веселья у нас летний лагерь!» Погружение в лучшую фигурную школу мира – здесь расцвели Виртью и Моир, Пападакис и Сизерон
И снова обнимашки.
Потом все взялись за руки – за годы тренировок рядом они стали семьей.
Хаббел не сдержала слез, когда они с Донохью вручили друг другу медали.
Гимн в честь победителей.
«Марсельезу» пели а капелла – оперной певице помогали вся арена Монпелье и, конечно, Габриэла с Гийомом.
После круга почета фигуристы дурачились на льду: Пападакис и Сизерон вмешались в американскую фотосессию – разбавили французским флагом.
На выступлении танцоров свободных мест на трибунах не было. Все уже отвыкли от аншлага на международных стартах.
Ну а дальше – снова объятия.
Большинство топ-дуэтов, выступавших на ЧМ, тренируются вместе в монреальской академии. Кажется, отношения у соперников идеальные.
Комментарии