Награждение-проводы лучшего танцевального дуэта мира: американцы подняли Пападакис на подиуме, а дальше «Марсельеза» а капелла

Чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье завершился душевным награждением танцоров.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, наверняка завершающие карьеру на домашнем льду, принимали поздравления с золотом от партнеров по группе.

Французы не объявляли о прощании со спортом, но, скорее всего, это их последний турнир – уже были намеки, да и сама логика подсказывает. Они доминировали два олимпийских цикла: первая победа на ЧМ пришлась на 2015-й, в этом году они уже в пятый раз с титулом. Но главное достижение – конечно, золото Олимпиады-2022.

А вот американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью давно сообщили, что уходят. Поэтому Мэдисон так эмоционально выходила на награждение.

Зал встал, когда появились Пападакис и Сизерон.

Объятия с американцами (бронза у Мэдисон Чок и Эвана Бейтса). Все три дуэта тренируются в группе Мари-Франс Дюбрей, Патриса Лозона и Ромэна Агенауэра. Хаббел и Донохью даже приподняли Габриэлу.

И снова обнимашки.

Потом все взялись за руки – за годы тренировок рядом они стали семьей.

Хаббел не сдержала слез, когда они с Донохью вручили друг другу медали.

Гимн в честь победителей.

«Марсельезу» пели а капелла – оперной певице помогали вся арена Монпелье и, конечно, Габриэла с Гийомом.

После круга почета фигуристы дурачились на льду: Пападакис и Сизерон вмешались в американскую фотосессию – разбавили французским флагом.

На выступлении танцоров свободных мест на трибунах не было. Все уже отвыкли от аншлага на международных стартах.

Ну а дальше – снова объятия.

Большинство топ-дуэтов, выступавших на ЧМ, тренируются вместе в монреальской академии. Кажется, отношения у соперников идеальные.

Фото: REUTERS/Juan Medina; East News/Pascal GUYOT / AFP