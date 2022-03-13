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Почему разрушаются лыжные гонки? FIS отменила четверть стартов, отстранила Россию (не желая этого) и застыла в форматах

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Завершился Кубок мира по лыжным гонкам.

Сезон (при всех успехах наших) крайне неоднозначный – во многом из-за решений Международной федерации: FIS беспощадно отменяла этапы, сокращала дистанции, а в концовке не справилась с давлением и отстранила Россию.

Что не так с лыжами в этом году, да и глобально?

Лыжники остались без предолимпийских стартов, а всего за сезон отменили четверть гонок

Третий год подряд лыжники остаются без финала Кубка мира: в 2020-м и 2021-м планы меняла пандемия, этой весной – отмена стартов на территории России.

И если причины вполне объяснимы, то отношение FIS к ситуации по меньшей мере странное. Тюмень потеряла старты (планировались 18-20 марта), а федерация будто не включила максимум ресурсов, чтобы обеспечить замену – хотя время было. Несколько арен просто отказались принимать заключительный этап, и в конце концов его упразднили в календаре, оборвав сезон.

Так последним этапом оказался шведский Фалун, но растерявшаяся федерация еще и тянула с объявлением формата. В расписании появлялся зачет на 30/50 км, а на вопрос о нем FIS отвечала крайне расплывчато. В итоге перед самым началом соревнований в Швеции строчку с общими зачетами уик-энда убрали.

И это лишь штрих к хаосу, который царит в федерации.

Например, в январе в календаре Кубка мира стояли два этапа – во французском Ле-Русе (14-16 января) и словенской Планице (22-23 января). Для многих это был важный отрезок в подготовке к Олимпиаде, но все старты отменили. Решение необычное по нескольким причинам: а) это последняя проверка перед главным стартом четырехлетия; б) вместо того чтобы стартовать в привычных условиях, лыжники экстренно искали доступные турниры попроще – так, сборная России проверяла форму на серии Ski Classics.

При этом сложная ситуация с коронавирусом остановила только FIS. В биатлоне провели этап юниорского Кубка IBU и юниорский чемпионат Европы в Поклюке – в те же даты, что и планировались гонки в лыжах, да еще и в той же стране. Сама FIS еще в начале января проводила соревнования в Словении – этап Кубка мира по прыжкам с трамплина.

Итого за сезон в лыжах отменили три этапа и 16 гонок (по 8 у мужчин и женщин) – это четверть из всех запланированных стартов (прошло 46 из 62). Слишком много для одного кубкового сезона – тем более, когда весь мир адаптировался к пандемии и соревнуется по графику.

Не любят эстафеты, с дебютом смешанных гонок опоздали на несколько лет

Очевидно, что лыжные гонки переживают кризис форматов. Во многих видах давно бегают смешанные эстафеты (в биатлоне эта гонка в программе Олимпиад еще с 2014-го), лыжи боятся экспериментов.

Дебют смешанных гонок планировали на концовку сезона-2019/20, но из-за отмены финала отложили. И вот лишь в 2022-м лыжники опробовали формат, который уже работает в шорт-треке, санях, плавании и легкой атлетике.

Вообще, FIS недооценивает командные гонки. В рамках Кубка мира за весь сезон прошли одна эстафета и один командный спринт. Да, возможно, конкуренция стран в лыжах не такая острая, как в биатлоне, но такие гонки добавляют разнообразия и помогают сборным формировать команды на главный старт.

И это не проблема последних сезонов, а давно выстроенная политика FIS. В прошлом году было два командных спринта и две эстафеты, а 4 года назад – только командный спринт. Длинных эстафет не было и в сезоне-2014/15.

Уже рассматривается вариант, при котором обычных эстафет и вовсе не будет: «МОК и FIS хотят ввести новые гонки, тогда от каких-то придется отказаться. Предложение такое, что эстафеты исчезнут, а вместо них будет смешанная», – рассказал тренер женской сборной Норвегии Уле Мортен Иверсен.

Возможно, лыжам действительно лучше подойдет смешанный формат, но почему же так долго тянули с его включением в календарь?

Из Кубка мира пропадают длинные гонки, в этом сезоне бежали лишь одну длиннее 15 км

За последние 10 лет лыжи перешли от большого разнообразия дистанций к простой сцепке на этапе: «спринт + гонка на 10/15 км». В этом году спортсмены пробежали всего одну личную гонку, которая не вписывалась в эту схему – Холменколленский марафон.

На самом деле в программе было два скиатлона – на этапе в Лиллехаммере (из-за отсутствия снега его заменили на раздельные гонки) и в Планице (весь этап отменили). Но даже если бы они прошли, это не изменило бы общую картину. В последнее время длинные гонки на Кубке мира – редкость. Два года назад Норвегия и Швеция проводили многодневку Ski Tour – мужчины бежали две длинные гонки (30 и 34 км). Это одна из немногих попыток FIS реанимировать дистанционные соревнования.

На Олимпиаде (она не входит в зачет Кубка мира) FIS укоротила мужской марафон – 28 км вместо 50. Решение принимали не организаторы Игр, а именно федерация. И даже с этой гонкой за сезон пробежали всего три гонки длиннее 15 км (две – на Играх, одну – в Холменколлене).

Кажется, что спринтов стало принципиально больше, но это не так. 10 лет назад в Кубке мира проводили 10 гонок, и за это время количество спринтов колебалось в пределах 10-12 за сезон. Хотя вариант с городским спринтом, который упорно добавляют в календарь, нравится далеко не всем – узкие трассы, а в Дрездене еще и постоянное отсутствие снега.

А вот «разделок» и масс-стартов на 10/15 км действительно много. В сезоне-2012/13 мужчины бежали 10 гонок по 15 км, в этом году запланировали 13 (пробежали 9) – и при отсутствии более длинных гонок это бросается в глаза. То есть проблема не в избытке спринтов – их примерно столько же, сколько и 10 лет назад – а в исчезновении длинных гонок.

Кризис переживает и многодневка «Тур де Ски». Она задумывалась как испытание на выносливость, там побеждали те, кто могли терпеть в гору и вынести марафон, кто не затеряется в спринте и приноровится к нестандартным гонкам.

«Тур де Ски» больше не испытание на выносливость. Что с форматом, защитит ли Большунов титул и почему Россия нелепо упустила квоту?

Из чего состоял «Тур» этого сезона? Из двух спринтов и трех гонок на 10/15 км. Остался финальный подъем в гору, но и он потерял шарм – теперь это сумбурный масс-старт, а не борьба лучших с непокорным подъемом.

Необычные гонки уходили из «Тура» постепенно.

Последний раз больше 15 км мужчины бежали в 2017-м – Сергей Устюгов выиграл скиатлон на 20 км (у девушек при этом оставили 10 км). Живописная гонка на 35 км Кортина – Тоблах (не по кругу, а из точки в точку) исчезла с многодневки после сезона-2013/14. Год спустя отказались от пролога на 4 км.

И так «Тур де Ски» постепенно превращался в ту самую стандартную схему – спринт и недлинные дистанционные гонки.

Поддались давлению Норвегии и Швеции, отстранив россиян (потом зачем-то поздравили Непряеву)

А еще FIS не идет на компромисс. Например, в биатлоне в последние сезоны этапы Кубов мира и IBU часто переносили в другие места, в лыжах – только отменяли. Да и с Международным союзом биатлонистов (IBU) лыжная федерация, кажется, не ведет диалог. Иначе время гонок в этих видах не совпадало бы, как это несколько раз бывало в сезоне.

Причем это идет в минус именно лыжам: при прочих равных каналы выбирают биатлон – это касается и нашего «Матч ТВ», и «Евроспорта». А вот другая лыжная серия – марафонский Ski Classics, наоборот, расширяет зоны вещания – не зря же «Матч» заинтересовался этим турниром.

Пожалуй, кульминация нерасторопности FIS – история с отстранением сборной России:

1. Сначала FIS допустила наших лыжников до гонок в финском Лахти в нейтральном статусе. Причем это никак не отразилось в графике или форме спортсменов – флаги и надписи RUSSIA остались на месте.

2. Одновременно с этим федерация отменила финал Кубка мира в Тюмени. Точнее, перенесла, но новое место для проведения так и не нашлось.

3. Из-за лояльного отношения к России взбунтовались другие большие федерации – Норвегия и Швеция раскритиковали допуск наших, фактически объявив бойкот. Если бы Россия приехала на этапы в Осло и Фалуне, организаторы бы отказались их проводить.

4. Наша команда сама объявила о пропуске заключительных этапов Кубка мира. И только потом пришло подтверждение от FIS.

Сложилось впечатление, что федерация не решает вообще ничего. Она же поставила точку в этой ситуации, нелепо поздравив Наталью Непряеву с победой в общем зачете Кубка мира: «С нетерпением ждем, когда вы получите свой глобус в качестве подтверждения ваших достижений как выдающейся спортсменки. Поздравляем Наталью».

Поздравление – это замечательно. Но важный трофей Непряева получит по почте во многом из-за FIS.

***

Логично, что недовольство в лыжной среде тоже растет. Есть разговоры об отделении от FIS – тем более та же серия Ski Classics подала пример: с нуля можно быстро сделать классный продукт – и это без участия в Олимпиадах. А в самой FIS за гонки словно и не держатся, регулярно напоминая о слишком узком интересе (Норвегия, Россия, Швеция, Финляндия) и убыточности.

Может, пора?

Наших лыжников все-таки выдавили с Кубка мира – FIS этого не хотела, но все решили Норвегия и Швеция

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Алексей Даничев; instagram.com/stepanova_nika01; globallookpress.com/Maxim Thore/Keystone Press Agency, omi Hänninen/Newspix24/Newspix24

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