На фигурном ЧМ не будет России, но наши люди все-таки выступят – под флагами Польши, Грузии, США. Ради чего и кого все это смотреть?

Кульминация сезона в фигурном катании пришлась на Олимпиаду, но впереди топ-турнир, исход которого предсказать почти невозможно. В конце марта во Франции стартует чемпионат мира.

Наши там не выступят – в России параллельно пройдет альтернативный турнир; но интриг на ЧМ от этого не меньше.

Где и когда пройдет чемпионат мира?

Постолимпийский ЧМ примет Монпелье. Турнир в 9-й раз состоится во Франции, но для самого города это дебют – раньше чемпионат мира по фигурному катанию приезжал в Париж (5 раз), Ниццу (2) и Лион (1).

Официальные тренировку начнутся 21 марта, соревнования – 23 марта. Впервые с 2019-го на чемпионат мира пустят зрителей – год назад в Стокгольме фигуристы катали при пустых трибунах, а в 2020-м турнир отменили из-за пандемии.

Главная особенность соревнований – отсутствие сборной России: серьезная потеря для фигурного катания с учетом того, что на ЧМ-2021 три золота из четырех взяли именно наши спортсмены.

Покажут ли турнир в России – пока неясно: «Евроспорт» ушел из страны, «Матч ТВ» не интересуется соревнованиями без россиян, ну а Первый канал займется собственным Кубком (он тоже состоится в марте).

Чемпионат мира по фигурному катанию-2022

Монпелье, Франция

Расписание

23 марта

13.05 – женщины, короткая программа

20.30 – пары, короткая программа

24 марта

13.00 – мужчины, короткая программа

20.15 – пары, произвольная программа

25 марта

13.00 – танцы на льду, ритм-танец

20.00 – женщины, произвольная программа

26 марта

12.55 – мужчины, произвольная программа

19.05 – танцы на льду, произвольный танец

27 марта

16.30 – показательные выступления

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Женщины: кто поборется за медали без России? И способен ли хоть кто-то на четверные прыжки?

Женский турнир из привычного – золотого – соперничества российских фигуристок превратится в лотерею. Год назад пьедестал заняли Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. Кто там окажется на этот раз – угадать невозможно. Понятно только одно: будет новая чемпионка, потому что победительницы турниров последних лет не участвуют – завершили карьеру или отстранены.

Без наших на первые роли выйдут японки. Каори Сакамото завоевала бронзу в Пекине-2022 – в этом сезоне удача на ее стороне: Каори не исполняет прыжки ультра-си, но уверенное катание и интересные программы, а теперь еще и олимпийская медаль работают на репутацию.

Ей помогут Мана Кавабе и Вакаба Хигучи – обе прыгают тройной аксель, хотя получается не всегда.

С трикселем в Монпелье едут американка Алиса Лью и кореянка Ю Ен. У обеих неплохие результаты по сезону, а на Играх они попали в топ-7. В американской сборной вместе с Лью стабильная Мэрайя Белл и желающая реабилитироваться за неудачу в Пекине Карен Чен.

Лидерство европейского фигурного катания перешло к Луне Хендрикс из Бельгии. Хотя и без наших все же не обойдется: две экс-россиянки Анастасия Губанова (выступает за Грузию) и Екатерина Куракова (за Польшу) поборются за высокие места. Куракова активно тренирует триксель и четверные, хотя вряд ли на ЧМ состоится премьера сложных прыжков.

Вообще, в Монпелье приедут только трикселистки – разве что Алиса Лью прыгала четверные, но они бесследно исчезли пару сезонов назад.

Мужчины: Чен снова победит?

На мужском катании отсутствие России скажется, пожалуй, меньше всего. Хотя непредсказуемый постолимпийский турнир подарил бы надежду, ведь в такой же ситуации 4 года наши парни заработали пока последнюю медаль чемпионатов мира – после Пхенчхана-2018 Михаил Коляда взял бронзу.

В этот раз сюрпризов от наших точно не будет.

Зато предсказать победителя можно уже сейчас – действующий олимпийский чемпион американец Нэтан Чен все-таки едет во Францию. Его цель – победа на четвертом ЧМ подряд. Последний раз четыре победы на ЧМ покорялись Алексею Ягудину (он же – единственный, кто одержал хотя бы одну из них в XXI веке).

Тотальное доминирование Чена в олимпийском цикле не означает, что в Монпелье у него не будет соперников. Соседи Нэтана по пекинскому пьедесталу Шома Уно и Юма Кагияма тоже в деле, а вот Юдзуру Ханю пропустит соревнования из-за травмы.

Последим за учеником Этери Тутберидзе Морисом Квителашвили, итальянцем Даниэлем Грасслем и корейцем Чха Чжун Хваном. Все трое на Играх оказались в топ-10. Двух фигуристов из десятки не увидим в Монпелье: американца Джейсона Брауна заменит талантливый и быстро прогрессирующий Илья Малинин, а Цзинь Боян, как и вся сборная Китая, пропускает турнир.

17-летний Малинин – вообще потенциальное открытие турнира: он взял серебро на чемпионате США и мог поехать на Олимпиаду, но федерация поставила на других (того же Брауна). Конечно, Илья – наш с большой натяжкой: он родился в США, ни разу не был в России – но владеет русским языком. А его мама и тренер Татьяна Малинина родилась в Новосибирске, представляла СССР и немного Россию (и потом много лет – Узбекистан).

Пары: не приедет никто из топ-5 Пекина – а кто за ними?

Турнир парников в этом сезоне пострадал больше всего: даже в женском катании выступит олимпийская медалистка – в парах же никто из топ-5 Пекина-2022 во Францию не приедет.

Три топовых дуэта из России не попали из-за отстранения: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов и Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.

Олимпийских чемпионов Вэньцзинь Суй и Цун Хань, возможно, и не ждали после триумфа на Играх, но вот вторая китайская пара Чэн Пэн – Ян Цзинь была бы фаворитом. Только Китай загадочно не заявился на ЧМ-2021, несмотря на три квоты в парном катании.

Без лидеров уровень соревнований глубоко просядет. В этом сезоне три пары набирали больше 239 баллов по сумме программ – все они оказались на олимпийском пьедестале (Суй и Хань, Тарасова и Морозов, Мишина и Галлямов). Без китайцев и россиян фаворитами будут американцы Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер – 6-е место в Пекине-2022, лучший результат в сезоне – 212,68.

Шансы появятся у стремительно прибавляющих японцев Рику Миура и Рюичи Кихара и американцев Эшли Кэйн-Гриббл и Тимоти ЛеДюка (да-да, того самого). Вот только все это пары из конца мировой десятки.

Танцы на льду: прощание Пападакис и Сизерона?

На домашний чемпионат мира заявились Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, продержавшиеся олимпийский цикл ради золота в Пекине. Последний раз они выступали на ЧМ в 2019-м, а сейчас пойдут за пятым титулом – и маловероятно, что им кто-то помешает.

6 раз побеждали Людмила Пахомова и Александр Горшков, больше никто не дотягивался и до пяти побед. Так что у французов отличный ориентир. Вероятно, Пападкис и Сизерон рассматривают вариант с окончанием карьеры, домашний ЧМ – лучший вариант для прощального турнира.

За медали поборются американские пары: Мэдисон Чок – Эван Бейтс и Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью не оказываются на пьедестале одновременно, во Франции эта тенденция, наверное, изменится. Шанс на серебро и бронзу у них прекрасные.

Хотя вмешаться по силам Шарлен Гиньяр и Марко Фабри из Италии или Пайпер Гиллес и Полю Пуарье из Канады.

А где можно увидеть наших?

Российские фигуристы не отправились на отдых – несмотря на пропуск чемпионата мира, в марте они еще выйдут на лед.

В 20-х числах (точных дат нет, но наверняка одновременно с ЧМ) в Саранске ожидается командный турнир Кубок Первого канала. Изначально планировалось, что в начале марта соревнования примет Москва, но их перенесли.

Год назад на Кубке рубились команды Алины Загитовой и Евгении Медведевой – тогда новый турнир благодаря необычному формату, атмосфере, звездным участникам и столкновению капитанов заинтересовал болельщиков.

Выдержит ли он конкуренцию с чемпионатом мира в этом году?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; REUTERS/Evgenia Novozhenina, Aleksandra Szmigiel, Evelyn Hockstein; Facebook/SuddeFranceArena; Gettyimages.ru/Matthew Stockman