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На фигурном ЧМ не будет России, но наши люди все-таки выступят – под флагами Польши, Грузии, США. Ради чего и кого все это смотреть?

чемпионат мира по фигурному катанию чемпионат мира по фигурному катанию
танцы на льду
сборная России сборная России
Алекса Книрим (Шимека)
женское катание
Брендон Фрэйзер
Нэтан Чен Нэтан Чен
мужское катание
Каори Сакамото Каори Сакамото
пары
Гийом Сизерон Гийом Сизерон
Габриэла Пападакис Габриэла Пападакис
Кубок Первого канала по фигурному катанию
Фигурное катание Фигурное катание

Кульминация сезона в фигурном катании пришлась на Олимпиаду, но впереди топ-турнир, исход которого предсказать почти невозможно. В конце марта во Франции стартует чемпионат мира.

Наши там не выступят – в России параллельно пройдет альтернативный турнир; но интриг на ЧМ от этого не меньше.

Где и когда пройдет чемпионат мира?

Постолимпийский ЧМ примет Монпелье. Турнир в 9-й раз состоится во Франции, но для самого города это дебют – раньше чемпионат мира по фигурному катанию приезжал в Париж (5 раз), Ниццу (2) и Лион (1).

Официальные тренировку начнутся 21 марта, соревнования – 23 марта. Впервые с 2019-го на чемпионат мира пустят зрителей – год назад в Стокгольме фигуристы катали при пустых трибунах, а в 2020-м турнир отменили из-за пандемии.

Главная особенность соревнований – отсутствие сборной России: серьезная потеря для фигурного катания с учетом того, что на ЧМ-2021 три золота из четырех взяли именно наши спортсмены.

Покажут ли турнир в России – пока неясно: «Евроспорт» ушел из страны, «Матч ТВ» не интересуется соревнованиями без россиян, ну а Первый канал займется собственным Кубком (он тоже состоится в марте).

Чемпионат мира по фигурному катанию-2022

Монпелье, Франция

Расписание

23 марта

13.05 – женщины, короткая программа

20.30 – пары, короткая программа

24 марта

13.00 – мужчины, короткая программа

20.15 – пары, произвольная программа

25 марта

13.00 – танцы на льду, ритм-танец

20.00 – женщины, произвольная программа

26 марта

12.55 – мужчины, произвольная программа

19.05 – танцы на льду, произвольный танец

27 марта

16.30 – показательные выступления

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Женщины: кто поборется за медали без России? И способен ли хоть кто-то на четверные прыжки?

Женский турнир из привычного – золотого – соперничества российских фигуристок превратится в лотерею. Год назад пьедестал заняли Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. Кто там окажется на этот раз – угадать невозможно. Понятно только одно: будет новая чемпионка, потому что победительницы турниров последних лет не участвуют – завершили карьеру или отстранены.

Без наших на первые роли выйдут японки. Каори Сакамото завоевала бронзу в Пекине-2022 – в этом сезоне удача на ее стороне: Каори не исполняет прыжки ультра-си, но уверенное катание и интересные программы, а теперь еще и олимпийская медаль работают на репутацию.

Ей помогут Мана Кавабе и Вакаба Хигучи – обе прыгают тройной аксель, хотя получается не всегда.

С трикселем в Монпелье едут американка Алиса Лью и кореянка Ю Ен. У обеих неплохие результаты по сезону, а на Играх они попали в топ-7. В американской сборной вместе с Лью стабильная Мэрайя Белл и желающая реабилитироваться за неудачу в Пекине Карен Чен.

Лидерство европейского фигурного катания перешло к Луне Хендрикс из Бельгии. Хотя и без наших все же не обойдется: две экс-россиянки Анастасия Губанова (выступает за Грузию) и Екатерина Куракова (за Польшу) поборются за высокие места. Куракова активно тренирует триксель и четверные, хотя вряд ли на ЧМ состоится премьера сложных прыжков.

Вообще, в Монпелье приедут только трикселистки – разве что Алиса Лью прыгала четверные, но они бесследно исчезли пару сезонов назад.

Мужчины: Чен снова победит?

На мужском катании отсутствие России скажется, пожалуй, меньше всего. Хотя непредсказуемый постолимпийский турнир подарил бы надежду, ведь в такой же ситуации 4 года наши парни заработали пока последнюю медаль чемпионатов мира – после Пхенчхана-2018 Михаил Коляда взял бронзу.

В этот раз сюрпризов от наших точно не будет.

Зато предсказать победителя можно уже сейчас – действующий олимпийский чемпион американец Нэтан Чен все-таки едет во Францию. Его цель – победа на четвертом ЧМ подряд. Последний раз четыре победы на ЧМ покорялись Алексею Ягудину (он же – единственный, кто одержал хотя бы одну из них в XXI веке).

Нэтан Чен – неуязвимый фигурист, которого создал тренер из СССР. В чем прелесть нового олимпийского чемпиона?

Тотальное доминирование Чена в олимпийском цикле не означает, что в Монпелье у него не будет соперников. Соседи Нэтана по пекинскому пьедесталу Шома Уно и Юма Кагияма тоже в деле, а вот Юдзуру Ханю пропустит соревнования из-за травмы.

Последим за учеником Этери Тутберидзе Морисом Квителашвили, итальянцем Даниэлем Грасслем и корейцем Чха Чжун Хваном. Все трое на Играх оказались в топ-10. Двух фигуристов из десятки не увидим в Монпелье: американца Джейсона Брауна заменит талантливый и быстро прогрессирующий Илья Малинин, а Цзинь Боян, как и вся сборная Китая, пропускает турнир.

17-летний Малинин – вообще потенциальное открытие турнира: он взял серебро на чемпионате США и мог поехать на Олимпиаду, но федерация поставила на других (того же Брауна). Конечно, Илья – наш с большой натяжкой: он родился в США, ни разу не был в России – но владеет русским языком. А его мама и тренер Татьяна Малинина родилась в Новосибирске, представляла СССР и немного Россию (и потом много лет – Узбекистан).

Пары: не приедет никто из топ-5 Пекина – а кто за ними?

Турнир парников в этом сезоне пострадал больше всего: даже в женском катании выступит олимпийская медалистка – в парах же никто из топ-5 Пекина-2022 во Францию не приедет.

Три топовых дуэта из России не попали из-за отстранения: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов и Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.

Олимпийских чемпионов Вэньцзинь Суй и Цун Хань, возможно, и не ждали после триумфа на Играх, но вот вторая китайская пара Чэн Пэн – Ян Цзинь была бы фаворитом. Только Китай загадочно не заявился на ЧМ-2021, несмотря на три квоты в парном катании.

Без лидеров уровень соревнований глубоко просядет. В этом сезоне три пары набирали больше 239 баллов по сумме программ – все они оказались на олимпийском пьедестале (Суй и Хань, Тарасова и Морозов, Мишина и Галлямов). Без китайцев и россиян фаворитами будут американцы Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер – 6-е место в Пекине-2022, лучший результат в сезоне – 212,68.

Шансы появятся у стремительно прибавляющих японцев Рику Миура и Рюичи Кихара и американцев Эшли Кэйн-Гриббл и Тимоти ЛеДюка (да-да, того самого). Вот только все это пары из конца мировой десятки.

Танцы на льду: прощание Пападакис и Сизерона?

На домашний чемпионат мира заявились Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, продержавшиеся олимпийский цикл ради золота в Пекине. Последний раз они выступали на ЧМ в 2019-м, а сейчас пойдут за пятым титулом – и маловероятно, что им кто-то помешает.

6 раз побеждали Людмила Пахомова и Александр Горшков, больше никто не дотягивался и до пяти побед. Так что у французов отличный ориентир. Вероятно, Пападкис и Сизерон рассматривают вариант с окончанием карьеры, домашний ЧМ – лучший вариант для прощального турнира.

Даже хорошо, что Пападакис и Сизерон проиграли в 2018-м. Оставшись ради Олимпиады-2022, они создали шедевры и изменили танцы

За медали поборются американские пары: Мэдисон Чок – Эван Бейтс и Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью не оказываются на пьедестале одновременно, во Франции эта тенденция, наверное, изменится. Шанс на серебро и бронзу у них прекрасные.

Хотя вмешаться по силам Шарлен Гиньяр и Марко Фабри из Италии или Пайпер Гиллес и Полю Пуарье из Канады.

А где можно увидеть наших?

Российские фигуристы не отправились на отдых – несмотря на пропуск чемпионата мира, в марте они еще выйдут на лед.

В 20-х числах (точных дат нет, но наверняка одновременно с ЧМ) в Саранске ожидается командный турнир Кубок Первого канала. Изначально планировалось, что в начале марта соревнования примет Москва, но их перенесли.

Год назад на Кубке рубились команды Алины Загитовой и Евгении Медведевой – тогда новый турнир благодаря необычному формату, атмосфере, звездным участникам и столкновению капитанов заинтересовал болельщиков.

Выдержит ли он конкуренцию с чемпионатом мира в этом году?

А мне понравился командник фигуристов – напрягли разве что конферансье Ягудин и пассивная агрессия от капитанов

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; REUTERS/Evgenia Novozhenina, Aleksandra Szmigiel, Evelyn Hockstein; Facebook/SuddeFranceArena; Gettyimages.ru/Matthew Stockman

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Анна Щербакова

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