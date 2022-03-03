«Может, Косторная, упустив все возможности в спорте, станет кем-то популярным». Похоже, в группе Тутберидзе давно потеряли веру в Алену

Алена Косторная снова ушла из группы Этери Тутберидзе. Объективно, предпосылки были, если вспомнить, как о фигуристке говорили тренеры – недовольство почти не скрывали. Алена смиряла бунтарский характер, но это не помогло.

Теперь Косторная попробует себя у Елены Буяновой – сработаться с суровыми тренерами «Хрустального» не получилось.

Глейхенгауз намекал на лень, а Тутберидзе удивлялась, что Алена не тренируется с травмой

• Год назад (почти день в день) Косторная вернулась к Тутберидзе после сезона в «Ангелах Плющенко». Этери сразу поставила условия: «Она должна полностью войти в наш процесс, без дополнительных выходных, без условий, что кто-то мешается на льду – все равно это должны мы определять. И запрыгать тройной аксель».

Тутберидзе объяснила и решение принять Косторную обратно: «Мне кажется, бог велел все-таки давать шанс. Не хочу держать в голове мысль, что я могла дать возможность. Тогда человек остается с нереализованной надеждой на всю оставшуюся жизнь».

• В августе команда Тутберидзе поздравила Алену с 18-летием, на этом позитив как будто закончился. Уже во время контрольных прокатов в Челябинске (сентябрь) хореограф Даниил Глейхенгауз жаловался на характер Косторной:

«Алена – очень талантливая. Возможно, одна из самых талантливых фигуристок, но ее характер очень сильно мешает достичь того, чего она могла бы. Здесь нет того, что она не могла бы прыгать четверные. По телу – могла бы. По голове – нет. То же самое с тройным акселем. Она его не по телу отпустила, а по голове».

• Там же после произвольной Тутберидзе с привычной критикой встречала Алену у бортика: «А зачем ты по-детски смотришь на нас: подскажите? Мы что тебе, бегущая строка? При таком акселе, Ален, надо тебе второй аксель. Ты даже это не планировала».

• Пару недель спустя Глейхенгауз опять усомнился в полной отдаче Косторной:

«Нужно что-то делать, чтобы что-то получилось. Алену мы вытаскиваем, а она любит тащить себя обратно. Мы ее обратно вытаскиваем. Так и работаем. Это не работа психологов, когда ты просто где-то недорабатываешь».

• К ноябрю ситуация будто бы не изменилась. Даниил продолжал: «Нам не нужна от нее благодарность, наша задача помочь ей достичь ее максимума. И когда у нас это получится – она покажет себя во всей красе. Количество прокатов у нее не соответствует остальным спортсменам в группе».

• Подключился и хореограф, работающий с фигуристками «Хрустального» в зале, резкий и эпатажный Алексей Железняков:

«Даниил сказал так, как оно и есть. Я не считаю, что это была обидная фраза в сторону Алены. Она тоже изменилась в каком-то плане, сделала выводы. Сейчас девочки взрослеют. Вы же знаете, что такое переходный возраст: они могут как-то капризничать, что-то выкинуть или сделать... И это не только Алена. Дети становятся более сложными».

• В декабре Косторная получила травму руки, по сути, похоронив международный сезон. Ей наложили массивный гипс и запретили тренироваться на протяжении 20 дней. Впрочем, Тутберидзе считала, что выходить на лед Алена все же могла:

«Она упала, и у нее трещина на косточке какого-то пальца. Можно по-разному к этому относиться – может, какая-то жестокость или еще что-то. Но, честно, я считаю, что можно было попробовать и кататься с этой травмой.

Конечно, есть какие-то травмы, несовместимые с продолжением в данный момент, надо, чтобы все зажило. А есть какие-то травмы, с которыми спортсмены годами катаются. Тем более здесь – олимпийский чемпионат России, отбор. Мне кажется, надо было тренироваться, надо было пробовать. Но обидно. Мне кажется, что можно было, может, я ошибаюсь».

• В том же интервью Этери как будто уже списала Алену: «Нет какой-то формулы, как состояться человеком. Может быть, она, упустив все свои возможности в спорте, станет суперизвестной и кем-то там популярным. Я не знаю. Для всех разные понятия, что такое хорошо и что такое плохо».

• Затем Алена сломала другую руку, а вскоре появилась новость о переходе к Буяновой. Из команды Тутберидзе ее прокомментировал пока только Железняков. Зато как!

«Уже давно всем понятно, что Косторная в «Хрустальном» не появлялась и не занималась. Теперь Алена перешла к другому тренеру. Буянова – это классный тренер! Но для Елены Косторная такой балласт. Я ей не завидую.

Карьера Косторной закончилась на ее мизинце. Этери Георгиевна отлично подчеркнула ситуацию. Что даже с поломанным мизинцем на пальце руки, не ноги, можно работать и добиваться успехов.

А что Буянова ей даст? То же самое, велосипед придумывать не надо. Буянова будет требовать работать, а Алена выпендрится: нет, я не хочу ничего. Алена давно не появляется на тренировках, только по пиару ходит. Когда-то она была чемпионкой Европы, а сейчас она никто».

К слову, ни на правой руке, ни на левой мизинец не гипсовали. А по словам Алены, после первой травмы последовали осложнения.

Косторная извинялась, благодарила и корила себя

На фоне укоров и критики со стороны тренеров высказывания самой Алены выглядят миролюбивыми и смиренными.

• Вот извинения в эфире Первого канала прошлой весной: «Шестое место в Финале Кубка России – это не то чтобы обидно. Это четко дает понять, что ты не то что что-то сделал, не так… У тебя все в жизни не так. И это надо менять. Надо идти извиняться, усмирять свою гордыню и просить прощения. Я должна доказать, что я достойна кататься в этой группе. И я достойна их внимания».

• Вот так Алена объясняла уход к Плющенко – только собственными капризами: «Кроме своих «я хочу», наверное, проблем-то особо и не было. То, что было – то было. Тренеры как-то сразу сказали: ну все, идем, работаем дальше».

• А еще боролась с непростым нравом и рассказывала о помощи тренеров: «Один раз сказала и очень сильно пожалела, теперь буду молчать. Последние полгода меня изменили – где-то сильно, в каких-то местах нет. Дисциплинированности у меня особо не прибавилось.

Я стараюсь соответствовать образу взрослого спортсмена – осмысленно приходить на тренировки, четко ставить задачи, и тренеры мне в этом помогают. Иногда, бывает, меня одернут – Этери Георгиевна говорит: повнимательнее. Даниил Маркович Глейхенгауз тоже, и в чувства они привести могут. Они мне очень помогают».

• И полностью слушалась, например, на турнире в Финляндии на старте сезона: «Я всем довольна, получила удовольствие, катала облегченный контент, но решили пока так. Когда? Перед утренней тренировкой Даниил Маркович мне сказал, что он с Этери Георгиевной решили пока так. А я решила, что возникать больше я не буду и просто сделаю так, как мне сказали».

• Соглашалась на постоянные смены программ: «Я приехала с соревнований, вышла на тренировку, откатала короткую, подошла к тренерам. Мне сказали: в целом, ничего, но мы меняем произвольную. На мой вопрос – как – мне сказали: ну, вот так мы решили. Я не могла не согласиться, потому что – почему бы нет?»

• Благодарила тренеров в инстаграме (хотя после слов Глейхенгауза о том, что благодарности не нужны, Алена удалила пост):

«Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу – всей команде Тутберидзе – за то, что не отворачиваются от меня после всего, что я местами себе позволяю».

• Кажется, поддержку в команде Косторная нашла в неожиданном месте (по крайней мере, публичную): «Новая собака Этери Георгиевны, которую она везде с собой возит, очень помогает спортсменам снять стресс и напряжение».

• 24 февраля Алена поздравила тренера – опять с благодарностями: «С днем рождения, Этери Тутберидзе! Спасибо за ваше терпение и вашу работу со мной».

А уже 2 марта ушла к новому специалисту: «Это была не моя инициатива, так решила Этери Георгиевна».

Фото: globallookpress.com/Dmitry Golubovich/Global Look Press, Raniero Corbelletti/AFLO; РИА Новости/Александр Вильф