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Лыжи вернулись после Олимпиады: наши пока еще с флагом, Большунов вылетел в четвертьфинале, а Непряеву подрезали на финише

сборная России жен (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки)
Кубок мира
FIS FIS
Глеб Ретивых Глеб Ретивых
Йоханнес Клэбо Йоханнес Клэбо
Александр Большунов Александр Большунов
лыжные гонки
сборная России (лыжные гонки) сборная России (лыжные гонки)
Наталья Непряева Наталья Непряева
Лыжи Лыжи

После Олимпиады-2022 в Пекине прошло меньше недели, а лыжники уже гоняются на Кубке мира.

В Финляндии состоялись очень насыщенные спринты: наши спортсмены все еще с флагом России, Александр Большунов выбыл слишком рано, а Глебу Ретивых и Наталье Непряевой в финалах помешали соперники.

Наши выступают под флагом России, хотя МОК предлагал убрать символику страны

Чуть ли не главной интригой коньковых спринтов в Лахти было появление на старте российских лыжников.

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) призвал не использовать флаг и гимн России на любых соревнованиях. Причина понятна.

Одной из первых отреагировала Международная федерация лыжных видов (FIS):

«Спортсмены продолжат соревноваться под своим именем и с названием страны, но на всех официальных мероприятиях, включая церемонии награждения, будут использоваться флаг и гимн FIS».

Казалось, в графике соревнований это точно отразится – например, на юниорском чемпионате мира по биатлону, который сейчас проходит в США, наши спортсмены уже выступают под аббревиатурой IBU, а не RUS.

Но в лыжах все оставили как есть. Вот представление лидера команды Александра Большунова – флаг и название страны на месте.

А Наталья Непряева надела куртку с надписью кириллицей «Россия».

Кстати, даже на ЧМ среди юниоров наших спортсменов представляли как обычно.

Удивительно это потому, что турнир проходит в норвежской Лигне. А ведь Федерация лыжных видов Норвегии официально заявила, что не желает видеть российских спортсменов в стране: «Послание нашей федерации России и российским спортсменам очень четкое: мы не желаем вашего участия».

Впрочем, FIS отреагировала оперативно: запрета на участие россиян в соревнованиях не будет.

Большунов сошел рано, а в финал прошел Ретивых (там его сбил китаец)

Первый старт после Олимпиады показал: часть команды растеряла форму. Всегда сильная в спринтах Юлия Ступак оказалась лишь 58-й из 62-х. Да и Большунов потерял резкость, что не удивительно – феерия в Пекине забрала много сил.

Александр показал 18-е время в квалификации, а для выхода из четвертьфинала ему не хватило нескольких сотых. В итоге – 14-е место. И которую гонку болельщики остаются без дуэли Большунов – Клэбо. Результат не катастрофический, но отдаляет Александра от первого места в Кубке мира.

Впереди – 2 спринта и 3 дистанционные гонки (плюс финал Кубка мира, который после переноса из Тюмени, в подвешенном состоянии). Преимущество Йоханнеса Клэбо над Большуновым – 462 очка. Такой запас почти обеспечивает Клэбо трофей – в недопуске россиян до стартов в Норвегии необходимости точно нет.

Российские лыжники, приехавшие после Олимпиады, смотрелись в сегодняшнем спринте тяжеловато: Александр Терентьев тоже остановился в четвертьфинале. Зато в решающий забег пробился Глеб Ретивых – он в Пекин не ездил.

Ретивых аккуратно проходил стадию за стадией, но в финале его накрыло китайской лавиной: ученик Никиты Крюкова Ван Цян уже пошумел на домашних Играх, а теперь делает это на Кубке мира. В пекинском спринте он показал 5-е время в квалификации, а в забеге получил дисквалификацию за то, что снес норвежца Пола Гульберга.

Китаец-псих вынес норвежца в лыжном спринте на Олимпиаде и чуть не залетел в полуфинал. Что это было?

В Лахти Ван Цян столкнулся уже с Ретивых – не совладал с крутым поворотом и упал, зацепив Глеба. Само собой, наш лыжник потерял скорость и попрощался с шансами на борьбу – финишировал пятым. Победил, конечно, Клэбо.

«Китаец – просто неопытный спортсмен. Когда мы подходили к повороту, все очень аккуратно выстроились, чтобы никому не помешать. Он один, видимо, решил залезть, начинал прыгать в ближний радиус ко мне, когда я уже закрывал эту траекторию.

Ребятам, которые заняли первые три места, повезло, потому что на финише я у них очень много отыграл», – делился Ретивых после финиша.

Непряева борется за Кубок мира и надеется на спринты, но в финале ее подрезала словенка

У женщин в четвертьфиналы отобрались только Непряева и Татьяна Сорина. Наталья дошла до финала, а вот Татьяна закончил выступления в первом же забеге.

Похоже, именно Непряева удержала олимпийскую форму. Это и понятно – она борется за Кубок мира. О тактике Наталья рассказала еще после квалификации:

«Очень хотелось бы оторваться от соперниц в Кубке мира. Конечно, я слежу, потому что это очень важно для меня. Я слежу, анализирую. Эбба Андерссон очень сильна на дистанции, надеюсь, там я смогу с ней побороться, не буду уступать. Да, у меня есть преимущество – спринты, в которых нужно делать больше отрыв, что я и буду стараться».

Из гонки в Лахти Непряева выжала почти максимум – вышла в финал. Правда, там оказалась лишь 6-й. За призы бороться с ураганным трио из Швеции было почти невозможно, а вот подобраться к Джесси Диггинс – вполне реально. Американка – действующая обладательница Большого хрустального глобуса и ближайшая преследовательница Непряевой в этом сезоне.

И тут Наталье помешала словенка Анамария Лампич – сначала притормаживала по дистанции, не пускала вперед, а на финишной прямой и вовсе подрезала.

«Надеюсь, Лампич снимут, потому что так нельзя делать. Просто внаглую подрезать! Я считаю, за это надо наказывать. Не говорила с ней. А смысл?»

Несмотря на последнее место в финале, запас Непряевой в Кубке мира все еще солидный – 209 очков от Диггинс и 245 от шведки Эббы Андерссон.

Этап в Лахти завершится классическими «разделками». В Пекине Непряева выиграла у Андерссон на этой дистанции почти 20 секунд, у Диггинс – больше 30. Возможно, Наталья ставит не только на спринты.

Если кто-то и сбросит Норвегию в лыжах, то Наталья Непряева. Она больше не стесняется – и видит себя лидером

Кубок мира по лыжным гонкам

Лахти, Финляндия

Спринт, свободный стиль

Мужчины

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.58,34

2. Люка Шанава (Франция) – 0,04

3. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 0,23

4. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) – 0,58

5. Глеб Ретивых (Россия) – 0,90

6. Ван Цян (Китай) – 7,77...

14. Александр Большунов (Россия)...

19. Александр Терентьев (Россия)

Женщины

1. Юнна Сундлинг (Швеция) – 3.12,86

2. Эмма Рибом (Швеция) – 3,28

3. Майя Далквист (Швеция) – 3,67

4. Джесси Диггинс (США) – 3,93

5. Анамария Лампич (Словения) – 4,01

6. Наталья Непряева (Россия) – 4,69

16. Татьяна Сорина (Россия)

Фото: globallookpress.com/Tomi Hanninen/Newspix24

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