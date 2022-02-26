Лыжи вернулись после Олимпиады: наши пока еще с флагом, Большунов вылетел в четвертьфинале, а Непряеву подрезали на финише

После Олимпиады-2022 в Пекине прошло меньше недели, а лыжники уже гоняются на Кубке мира.

В Финляндии состоялись очень насыщенные спринты: наши спортсмены все еще с флагом России, Александр Большунов выбыл слишком рано, а Глебу Ретивых и Наталье Непряевой в финалах помешали соперники.

Наши выступают под флагом России, хотя МОК предлагал убрать символику страны

Чуть ли не главной интригой коньковых спринтов в Лахти было появление на старте российских лыжников.

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) призвал не использовать флаг и гимн России на любых соревнованиях. Причина понятна.

Одной из первых отреагировала Международная федерация лыжных видов (FIS):

«Спортсмены продолжат соревноваться под своим именем и с названием страны, но на всех официальных мероприятиях, включая церемонии награждения, будут использоваться флаг и гимн FIS».

Казалось, в графике соревнований это точно отразится – например, на юниорском чемпионате мира по биатлону, который сейчас проходит в США, наши спортсмены уже выступают под аббревиатурой IBU, а не RUS.

Но в лыжах все оставили как есть. Вот представление лидера команды Александра Большунова – флаг и название страны на месте.

А Наталья Непряева надела куртку с надписью кириллицей «Россия».

Кстати, даже на ЧМ среди юниоров наших спортсменов представляли как обычно.

Удивительно это потому, что турнир проходит в норвежской Лигне. А ведь Федерация лыжных видов Норвегии официально заявила, что не желает видеть российских спортсменов в стране: «Послание нашей федерации России и российским спортсменам очень четкое: мы не желаем вашего участия».

Впрочем, FIS отреагировала оперативно: запрета на участие россиян в соревнованиях не будет.

Большунов сошел рано, а в финал прошел Ретивых (там его сбил китаец)

Первый старт после Олимпиады показал: часть команды растеряла форму. Всегда сильная в спринтах Юлия Ступак оказалась лишь 58-й из 62-х. Да и Большунов потерял резкость, что не удивительно – феерия в Пекине забрала много сил.

Александр показал 18-е время в квалификации, а для выхода из четвертьфинала ему не хватило нескольких сотых. В итоге – 14-е место. И которую гонку болельщики остаются без дуэли Большунов – Клэбо. Результат не катастрофический, но отдаляет Александра от первого места в Кубке мира.

Впереди – 2 спринта и 3 дистанционные гонки (плюс финал Кубка мира, который после переноса из Тюмени, в подвешенном состоянии). Преимущество Йоханнеса Клэбо над Большуновым – 462 очка. Такой запас почти обеспечивает Клэбо трофей – в недопуске россиян до стартов в Норвегии необходимости точно нет.

Российские лыжники, приехавшие после Олимпиады, смотрелись в сегодняшнем спринте тяжеловато: Александр Терентьев тоже остановился в четвертьфинале. Зато в решающий забег пробился Глеб Ретивых – он в Пекин не ездил.

Ретивых аккуратно проходил стадию за стадией, но в финале его накрыло китайской лавиной: ученик Никиты Крюкова Ван Цян уже пошумел на домашних Играх, а теперь делает это на Кубке мира. В пекинском спринте он показал 5-е время в квалификации, а в забеге получил дисквалификацию за то, что снес норвежца Пола Гульберга.

В Лахти Ван Цян столкнулся уже с Ретивых – не совладал с крутым поворотом и упал, зацепив Глеба. Само собой, наш лыжник потерял скорость и попрощался с шансами на борьбу – финишировал пятым. Победил, конечно, Клэбо.

«Китаец – просто неопытный спортсмен. Когда мы подходили к повороту, все очень аккуратно выстроились, чтобы никому не помешать. Он один, видимо, решил залезть, начинал прыгать в ближний радиус ко мне, когда я уже закрывал эту траекторию.

Ребятам, которые заняли первые три места, повезло, потому что на финише я у них очень много отыграл», – делился Ретивых после финиша.

Непряева борется за Кубок мира и надеется на спринты, но в финале ее подрезала словенка

У женщин в четвертьфиналы отобрались только Непряева и Татьяна Сорина. Наталья дошла до финала, а вот Татьяна закончил выступления в первом же забеге.

Похоже, именно Непряева удержала олимпийскую форму. Это и понятно – она борется за Кубок мира. О тактике Наталья рассказала еще после квалификации:

«Очень хотелось бы оторваться от соперниц в Кубке мира. Конечно, я слежу, потому что это очень важно для меня. Я слежу, анализирую. Эбба Андерссон очень сильна на дистанции, надеюсь, там я смогу с ней побороться, не буду уступать. Да, у меня есть преимущество – спринты, в которых нужно делать больше отрыв, что я и буду стараться».

Из гонки в Лахти Непряева выжала почти максимум – вышла в финал. Правда, там оказалась лишь 6-й. За призы бороться с ураганным трио из Швеции было почти невозможно, а вот подобраться к Джесси Диггинс – вполне реально. Американка – действующая обладательница Большого хрустального глобуса и ближайшая преследовательница Непряевой в этом сезоне.

И тут Наталье помешала словенка Анамария Лампич – сначала притормаживала по дистанции, не пускала вперед, а на финишной прямой и вовсе подрезала.

«Надеюсь, Лампич снимут, потому что так нельзя делать. Просто внаглую подрезать! Я считаю, за это надо наказывать. Не говорила с ней. А смысл?»

Несмотря на последнее место в финале, запас Непряевой в Кубке мира все еще солидный – 209 очков от Диггинс и 245 от шведки Эббы Андерссон.

Этап в Лахти завершится классическими «разделками». В Пекине Непряева выиграла у Андерссон на этой дистанции почти 20 секунд, у Диггинс – больше 30. Возможно, Наталья ставит не только на спринты.

Кубок мира по лыжным гонкам

Лахти, Финляндия

Спринт, свободный стиль

Мужчины

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.58,34

2. Люка Шанава (Франция) – 0,04

3. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 0,23

4. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) – 0,58

5. Глеб Ретивых (Россия) – 0,90

6. Ван Цян (Китай) – 7,77...

14. Александр Большунов (Россия)...

19. Александр Терентьев (Россия)

Женщины

1. Юнна Сундлинг (Швеция) – 3.12,86

2. Эмма Рибом (Швеция) – 3,28

3. Майя Далквист (Швеция) – 3,67

4. Джесси Диггинс (США) – 3,93

5. Анамария Лампич (Словения) – 4,01

6. Наталья Непряева (Россия) – 4,69

16. Татьяна Сорина (Россия)

Фото: globallookpress.com/Tomi Hanninen/Newspix24