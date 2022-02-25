Бойкот во фристайле: 73 иностранца снялись с российского этапа Кубка мира, хотя уже приехали на него. Участвовали только 13 наших

Международная федерация лыжных видов (FIS) отменила все соревнования в России – причина понятна.

Но на Кубке мира по ски-кроссу в Челябинской области квалификация состоялась еще до решения FIS. И выглядела крайне странно: 73 спортсмена снялись, а выступала только одна команда – сборная России.

Сначала контекст.

В конце сезона в России планировалось провести этапы Кубка мира по нескольким лыжным дисциплинам. Финал в беговых лыжах ждала Тюмень, акробатику провели бы в Ярославле и Москве, к этому прибавились два этапа в прыжках с трамплина у женщин и соревнования по фристайлу.

• После событий на Украине в FIS обсуждали перенос лыжного финала из Тюмени в Швецию. Но насчет акробатики и ски-кросса в федерации заверили – соревнования состоятся:

«Участники двух этапов Кубка мира, которые пройдут в предстоящие выходные (акробатика и ски-кросс), прибыли из Пекина на соревнования в Россию задолго до нынешней эскалации конфликта между Россией и Украиной . В настоящее время оба места проведения не затронуты конфликтом, и FIS продолжит внимательно следить за ситуацией со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить безопасность участников».

• И тут слово взяли сами команды – сначала Федерация лыжных видов Швеции объявила о неучастии в соревнованиях: «Сейчас в России находится шведская команда по ски-кроссу, безопасность наших спортсменов – приоритет для нас».

• Затем присоединились команды Великобритании и Австралии. В Министерстве по физической культуре и спорту Челябинской области (именно там планировали турнир по ски-кроссу) отметили, что решения принимали не спортсмены – они «в принципе, были не против остаться».

• Хотя, например, акробатка из Австралии Даниель Скотт написала: «Приняли решение покинуть Россию и не участвовать в финальных этапах Кубка мира. Я не могу поверить, что это происходит... в уникальной объединяющей силе спорта я так хотела, чтобы ситуация была иной».

• Кто-то до последнего надеялся выступить – как бронзовый призер Пекина немка Даниэла Майер: «Мы тренируемся, готовимся тут вполне нормально. Но если что-то случится, и Министерство иностранных дел скажет нам: «Мы вас сейчас вытащим», тогда пришлют самолет, и мы вернемся домой».

В итоге Германия тоже снялась, как и Финляндия.

«Я буду счастлив, когда все вернутся домой, и мы сможем продолжить гонки в Европе, в демократических странах», – подчеркнул спортивный директор немецкой команды Хели Хердт.

На следующее утро квалификация в ски-кроссе все-таки прошла. Комплекс «Солнечная поляна» ожидал 86 спортсменов, а на старте появились всего 13. У женщин снялись 18 фристайлисток, у мужчин – 55 участников.

На трассу вышли только спортсмены из России – победили Екатерина Мальцева и Игорь Омелин. Протоколы официального сайта FIS выглядят дико.

После квалификации соревнования отменили, хотя в Челябинске уже провели жеребьевку и организовали российские полуфиналы.

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Фото: Gettyimages.ru/Christophe Pallot/Agence Zoom / Stringer; REUTERS/Dylan Martinez