Трусова упала с суперпрыжка, а Щербакова облегчила программу – и не зря. Чей подход лучше в погоне за Валиевой?

Российские фигуристки захватили олимпийский Пекин – все они остаются в гонке за медалями после короткой программы.

Анна Щербакова и Александра Трусова пошли разными путями – одна перестраховалась, вторая рискнула. Пока счет в пользу Щербаковой.

Евгений Плющенко, описывая историю Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022, говорил, что таким сюжетом заинтересуется Netflix. Но эпопея «Саша Трусова и тройной аксель» даст фору любому сериалу. Александра с поразительным упрямством идет на элемент, который вроде дается на тренировках, но еще ни разу не получался в прокатах.

Лучшие попытки остались в прошлом сезоне – под руководством Плющенко Трусова несколько раз не падала со сложнейшего прыжка. В этом сезоне все заходы заканчивались неудачей. Олимпиада – не исключение.

Короткую программу Трусовой уже сложно представить без срыва стартового прыжка. Саша, как всегда, быстро поднялась и дальше откатала идеально. Правда, аксель (еще и недокрученный) привел не только к смазанному впечатлению от проката, но и оставил Трусову за пределами топ-3 в первый день.

Выходя со льда, она улыбнулась, развела руками и сказала Сергею Дудакову: «Я использую все методы раскатки перед тройным акселем».

Лотерею с прыжком прекрасно иллюстрирует реакция тренеров. Даниил Глейхенгауз, Этери Тутберидзе и Дудаков в ожидании прыжка:

И после:

За аксель Трусова получила 3,20 балла (и минус балл от общей суммы за падение). Для сравнения: Анна Щербакова чистым двойным набрала 4,29 балла. Но Саша непреклонна:

«Тройной аксель не обсуждается и не будет обсуждаться. Я буду делать его всегда. На тренировках он получается вне зависимости от состояния, в прокатах пока нет».

Экс-тренер Евгений Плющенко уверен, что нужно менять подход: «Я убежден — на Олимпиаде надо исполнять только те элементы, которые хорошо получаются. А не гнаться за рекордами в лице пяти четверных. Сделай меньше на один или два — но те, которые отработаны. То же самое с тройным акселем. Ну не дается он — так не включай в короткую программу! Зачем надеяться на авось?!

Тренерам с Сашей непросто, потому что у нее на все собственное мнение. Мне, например, говорила: «Я должна сделать пять четверных — и точка! А какое место займу, уже не имеет значения...» Но так к результатам не приходят. За год, что мы отработали, я не смог достучаться до Саши».

***

Совершенно другой подход к олимпийскому дебюту у чемпионки мира Щербаковой. Она, наоборот, облегчила контент и, как показала короткая, не прогадала.

Анна выдала первое чистое выступление дня, до этого 28 фигуристок ошибались – падали или допускали небольшие помарки. И кажется, «включила» Маргариту еще во время короткой («Бал сатаны» в исполнении Ани увидим 17-го).

А ведь новости о тренировках Щербаковой не вселяли уверенности. Сначала появились кадры с тейпом на шее – такой уже был в начале сезона. Накануне старта личного турнира выяснилось, что уже в Пекине Анна меняла ботинки – коррективы, которые могли оказаться фатальными накануне важнейшего старта.

«Буквально несколько дней назад сломался инвентарь – коньки, ботинки. Это самое сердце любого спортсмена. Костюм можно поменять, а коньки – это то, что приносит нам медали.

Предполагаю, что 3-4 дня Аня раскатывает эти ботинки, новые. Вы не представляете. Это боль, это неудобства. Но она вышла и сделала. Сделала на данный момент максимум», – горячо объяснял Алексей Ягудин в эфире Первого канала.

В прокате Щербакова не пошла на коронный элемент – дорогой каскад тройной лутц + тройной риттбергер. Он не всегда получался в этом сезоне, и уже на последних тренировках в Пекине Анна отрабатывала более надежный вариант с тулупом.

Ставка на стабильность сыграла: Щербакова получила 80,20 – так много на международных турнирах этого сезона она не набирала. Да и личный рекорд недалеко – 81,07 на командном ЧМ-2021.

«Я сегодня вообще не нервничала. Чувствовала, что владею каждым моментом. Да, я плакала на тренировках. Я просто очень эмоциональная, это довольно типичное для меня состояние. Главное – собраться в нужный момент».

После короткой Анна – вторая с отставанием в 1,96 от Валиевой, Саша – четвертая с дефицитом в 7,56. Все решит битва четверных в произвольной?

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Женщины

Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) – 82,16

2. Анна Щербакова (Россия) – 80,20

3. Каори Сакамото (Япония) – 79,84

4. Александра Трусова (Россия) – 74,60

5. Вакаба Хигучи (Япония) – 73,51

6. Ю Ен (Южная Корея) – 70,34

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina