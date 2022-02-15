«Через этот стресс порой не может пройти даже взрослый, а ей всего 15 лет». Кто болел за Валиеву с трибун и что говорили на Первом канале

Камила Валиева вернулась на олимпийский лед после запутанной и сложной истории с допингом.

Арена Пекина встретила фигуристку овациями – это поддержка, которой так не хватало.

«Я думала, что буду одна, но самые близкие люди меня никогда не бросят», – со слезами на глазах рассказывала Камила накануне. Кажется, пришедшие в Столичный дворец спорта Пекина на несколько минут превратились в близких людей Валиевой. Потому что ее поддерживали все.

Во время представления участниц сильнейшей разминки Камиле хлопали чуть больше, чем другим участницами, а как только она вышла на лед одна – поддержка посыпалась со всех сторон.

Комментаторы объявили так:

Алексей Ягудин: Вот она! Уже на льду. Камила Валиева – спортсменка, которая прошла через очень многие испытания, но самое главное, что на данный момент мы можем смело говорить: она здесь. И она постарается сделать все для того, чтобы вновь поразить нас с вами своим катанием.

Александр Гришин: Она выступает. Она на льду. И публика ее очень сильно приветствует.

И это правда. Вот Алина Загитова и Евгения Медведева вместе переживают за Камилу. С ними – еще один ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили.

Наши керлингистки Галина Арсенькина и Юлия Портунова тоже пришли на трибуны. Кстати, Арсенькина (справа) начинала с фигурного катания.

После проката зал встал на ноги. Группа поддержки наших тренеров.

И герои вчерашнего танцевального турнира – Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

В конце проката к Медведевой присоединились Маргарита Мамун и Марк Кондартюк. Здесь все!

Камила с благодарностью встретила поддержку трибун. Уняв слезы после эмоционального выступления, нашла силы на приветствие:

А уходя со льда, несколько раз поклонилась залу:

А потом скромно улыбнулась:

Атмосферу после проката ярко описали Ягудин и Гришин, наблюдавшие с комментаторской позиции.

Ягудин: Очень приятно сейчас видеть зрителей, которые встают с мест и стоя аплодируют этой спортсменке, которая прошла через очень большое давление, и, конечно, сейчас заслуживает эти аплодисменты в полной мере. Да, не получилось на все 100%, но вообще счастье, что она была вот именно такой в эти моменты.

Буквально вчера, когда давала интервью, Камила Валиева сказала: вы знаете, за последние дни я из юной девушки почувствовала себя абсолютно взрослым человеком. Через этот стресс порой не может пройти даже взрослый человек с опытом. А напоминаем, Камиле всего лишь 15 лет.

Гришин: Я хочу дополнить, Леш – ты говоришь, встают зрители, не только зрители, встают в том числе и фигуристы тех команд, которые сегодня принимают участие, которые болеют за своих.

Ягудин: Это показывает всеобщее уважение к этой спортсменке, к ее таланту и к тому, что она делает на льду и как она это делает. Она делает это просто превосходно.

Гришин: Смотри, как все переживают!

Ягудин: Конечно, все переживают. За многих наших девушек – парников, танцоров – мы переживаем во время конкретного их выступления. За Камилу мы переживали каждую секунду последних многочисленных дней.

Гришин: Она справилась с этим давлением. Да, пусть аксель не получился, все остальное было сделано на привычном для Камилы очень высоком уровне. Она сумела растопить сердца этих зрителей, этого зала.

***

После короткой программы Валиева первая. Возможно, все нервы она оставила в этом прокате и дальше выдаст максимум. На этой Олимпиаде она уже его показывала.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Женщины

Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) – 82,16

2. Анна Щербакова (Россия) – 80,20

3. Каори Сакамото (Япония) – 79,84

4. Александра Трусова (Россия) – 74,60

5. Вакаба Хигучи (Япония) – 73,51

6. Ю Ен (Южная Корея) – 70,34

Фото: РИА Новости/Александр Вильф