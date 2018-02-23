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    Блог Интернет и ФК. Статистика

    Красная балетная пачка

    Теги Евгения Медведева Алина Загитова

    Уж не знаю, считал ли кто статистику по платьям фигуристок. Решил попробовать, возможно, буду первым. :-).

    Посвящается Жене и Алине.

    Итак, Красная балетная пачка.

    Платье, которое катало Женю и Алину.

    – Привет, я – Женя. – сказала Красной балетной пачке молоденькая симпатичная девчушка с темными волосами и карими глазами.  – вот познакомься, это Голубое платье, оно меня тоже будет катать. Но сейчас мне некогда, так что постарайтесь разобратся что к чему сами.

    Красная балетная пачка долго спорила с Голубым платьем, кто в какой программе будет катать Женю. Решили бросить жребий, но в шкафу не нашлось ни кубика для костей, ни завалящей монетки. Нашли в углу пуговицу. Волей пуговицы произвольная программа досталась Голубому платью. "Вредина голубая! Могла бы уступить и отдать мне произвольную. Ладно. Зато я буду выходить первая." – успокаивала себя Красная балетная пачка, – "Да и напрягаться меньше по времени буду". 

    Женя в красном и голубом

    Первой была Рига. "Хоть какая-никакая, а заграница." – подумала Красная балетная пачка. – "Главное – перчатки не забыть". В первый раз Красная балетная пачка удачно откатала свою фигуристку. "Первое место! 59,45 балла! Почти 60!" – радовалась Красная балетная пачка.  "Посмотрим, как ещё Голубая вредина сможет откатать Женю в её произвольной программе" – с ехидцей подумала Красная балетная пачка. Голубое платье не оплошало и откатало Женю на 1 место и 114,35 балла.

    Далее были Гданьск – 1 место и 61,61 балла, и Минск – 1 место и 62,12 балла.

    "Наконец-то настоящая заграница. Яп-о-о-о-ния!" – мечтательно подумала Красная балетная пачка, когда они прилетели в Фукуоку. Но что-то не задалось и Красная балетная пачка смогла откатать Женю только на 3 место. "Зато эта Голубая вредина еле-еле откатала Женю на пятое место." – успокаивала себя Красная балетная пачка.

    Дальше как-то не везло и Красная балетная пачка больше ни разу не откатала Женю на первое место.

    "Ф-у-у-у-х, наконец-то! Конец сезона!" – подумала с облегчением Красная балетная пачка и достала свои записи, – "Посмотрим, чего мы тут накатали".

    1. JGP Riga Cup 2013 –  1 место, 59,45 балла

    2. JGP Baltic Cup 2013 – 1 место, 61,61 балла

    3. Ice Star 2013  – 1 место, 62,12 балла

    4. ISU Junior Grand Prix Final 2013 – 3 место, 58,75 балла

    5. Чемпионат России 2014 – 8 место, 62,19 балла

    6. Первенство России 2014 – 4 место,  62,58 балла

    7. Финал Кубка России 2014 – 2 место,  66,05 балла

    8. ISU World Junior Championships 2014 – 4 место, 63,72 балла.

    "3 первых места из 8 и 496,47 балла. В принципе, очень неплохо. Некоторые и половины этого не выкатывают" – подумала Красная балетная пачка, влезла в чехол и отправилась в дальний шкаф.

    ******************************************************************************

    – Знакомься – это Алина. – сказала Красной балетной пачке Женя и ткнула пальцем в скромно стоявшую красивую девушку с восточными чертами лица. – Теперь ты будешь катать её.

    У Алины Красная балетная пачка столкнулась с Голубым платьем. "Ну уж нет! Теперь я не уступлю!" – разражено подумала Красная балетная пачка. "Слушай сюда! Ты, малявка! Ни опыта, ни набранных баллов! В произвольной Алину катаю я!" – наехала Красная балетная пачка на Голубое платье. Голубое платье без возражений согласилось. "Тихоня." – подумала Красная балетная пачка.

    Алина в голубом и красном

    "Сан-Жерве, Франция. Здесь я ещё не была. Этап Гран При, как это все знакомо" – подумала Красная балетная пачка.

    "Тихоня, тихоня, а Алину откатала круче, чем я Женю. 68,07 балла! Ни лечь, ни встать!" – с  некоторой завистью подумала Красная балетная пачка.

    "Есть! Первое место и 126,30 балла! Голубая вредина никогда так Женю не катала!" – от радости у Красной балетной пачки переливались и перемигивались стразы и бусинки.

    "Ну как же я так! Всего 109,29 баллов и четвёртое место. Как же я так подвела Алину! Чертова Любляна!" – от расстройства у Красной балетной пачки чуть не поползли швы. – "А Тихоня первая. У-у-у-у."

    Хандра долго не проходила. Два этапа кубка России промелькнули незаметно. Первое место с набранными 128,53 балла и  второе с 123,34 балла не радовали Красную балетную пачку.

    "Опять Франция. Марсель…" – грустно думала Красная балетная пачка, но свежий ветер с солоноватым привкусом со стороны Средиземного моря немного приподнял её настрой.

    "Н-у-у-у Тихо-о-о-ня! Из под ног подмётки рвёт! Подумать только, 1 место и 70,92 балла! Мировой рекорд!" – восторгалась и завидовала Красная балетная пачка Голубому платью.

    "Y-e-e-e-e-e-s! Мировой рекорд! 136,51 балла! Выше меня только звезды!" – от восторга Красная балетная пачка сияла своими бусинками и стразами как новогодняя ёлка.

    "Хоть и второе место, но откатала я Алину на 146,95 балла. Жаль только как рекорд не зачтут" – немного расстроено подумала Красная балетная пачка, но тут же оживилась. "А у Тихони всего лишь третье место!"

    А дальше Красная балетная пачка только успевала записывать первые места, баллы.

    "У-у-у-р-а-а-а! У меня снова мировой рекорд! 138,02 балла!" – эйфория перполняла Красную балетную пачку и её бусинки и стразы светились так, что больно было глазам.

    "Вот и ещё один сезон прошел." – устало подумала Красная балетная пачка и достала свои записи.

    1.JGP St.Gervais 2016 – 1 место, 126,30 балла

    2. JGPLjubljanaCup 2016 – 4 место, 109,29 балла

    3. III этап Кубка России 2016 – 1 место, 128,53 балла

    4. IV этап Кубка России 2016 – 2 место, 123,34 балла

    5. ISU Junior Grand Prix Final 2016 – 1 место, 136,51 балла

    6. Чемпионат России 2017 – 2 место, 146,95 балла

    7. Первенство России 2017– 1 место, 142,36 балла

    8. 2017 Winter European Youth Olympic Festival – 1 место, 128,76 балла

    9. ISU World Junior Championships 2017  – 1 место, 138,02 балла

    10. Спартакиада учащихся России 2017  – 1 место, 140,00 балла

    "7 первых мест из 10, и 1315,47 балла. Да-а-а, дали мы с Алинкой!" – записав итог, удовлетворенно подумала Красная балетная пачка и убрала блокнотик в потайной кармашек.

    Столкнувшись с новенькой, Красная балетная пачка оторопело замерла, мгновенно все поняв. Подумала немного, достала свой блокнотик и протянула новенькой. "На. Вот. Держи. Здесь я записывала все свои места и баллы. 10 побед и почти 1812 баллов. Теперь ты – Красная балетная пачка. И катай Алину так, чтобы в блокнотике появлялись записи только о победах. Ну а я, я заберусь в самый дальний шкаф, может когда-нибудь кому-нибудь и пригожусь".

    Заметки на полях.  

    Данные по прокату Медведевой КП на Первенстве России 2014 нигде не нашел. Немного подогнал данные. Поставил Женю в КП на 4  место, которое она в итоге и заняла на Первенстве. Балл взял на 1 меньше, чем у Цурской, занявшей тогда в КП третье место. Позднее, после публикации, поступила информация, что Женя в этом КП получила 63,25 балла. Решил ничего в записи не менять. Точная информация здесь ничего не меняет. Громадное спасибо BlackCart.

    Оторвать бы что-нибудь администраторам баз данных сайта FSRussia.ru и приделать к серверам. Может тогда FSRussia.ru будет выдавать данные о прокатах фигуристов, сделанных ранее 2015 года.

    Автор
    • SG63

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