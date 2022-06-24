10 главных супергероев сезона Единой лиги ВТБ

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором утверждают, что российский баскетбол еще жив. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

Лучшего сезона в истории турнира.

Текст изначально предполагался о супергероях турнира, в котором будет самая крутая финальная серия. НБА, извини.

Марио «Железный человек» Хезоня

Пришествие хорватского гения и плейбоя, захотевшего стать рублевым миллиардером, это, очевидно, одно из главных событий в истории Единой Лиги ВТБ. Неклассическая для белого игрока физика, яркий образ, эпатажные высказывания и заразившая форварда #МамбаМенталити сделали СуперМарио самым обсуждаемым игроком не только на площадке, но и за ее пределами.

Началось все с приезда в Казань. «Дай мне мяч и убирайся на**й с моего пути», – с такой надписью на футболке Хезоня прибыл в местный аэропорт, поставив в неловкое положение даже своего наставника-соотечественника Велимира Перасовича. Еще через месяц Марио заявил, что больше всего в России ему нравятся... маленькие штрафы за превышение скорости.

При этом сердце грело отношение Хезони к баскетболу. Все свое свободное время он уделял любимой игре. «Самое замечательное в Тони, оно же и самое худшее – он вечно работает!»

Образ альфа-самца-стритболиста, который хочет выиграть все в одиночку, российским болельщикам сразу полюбился, хотя ранее был незнаком. Еще большее наслаждение принесла демонстрация хорватом всего своего оружия массового поражения. Иногда оно вредило самому УНИКСу, но никого не оставило равнодушным.

Хезоня несколько раз признавался MVP месяца болельщиками, выиграл данк-контест и стал MVP Матча всех звезд, поучаствовал в финале конкурса трехочковых, стал автором трипл-дабла и захватил награду MVP регулярного сезона, а казанцы выиграли бронзовые медали.

Хавьер «Ник Фьюри» Паскуаль

Чтобы закончить гегемонию ЦСКА, пришлось собрать целый отряд супергероев под названием «З.Е.Н.И.Т.», а во главе его поставить Хавьера Паскуаля, великолепного тактика и человека, у которого под пиджаком найдется не один десяток конспектов для любой игровой ситуации.

Таланты Паскуаля не остались без внимания и в прошлом году, тогда он привел питерский клуб к победе в регулярке и стал Тренером года. Прошедший финал окончательно убедил в том, что испанец виртуозно владеет тренерским ремеслом. И очень символично, что это произошло именно в этом году: Лига ВТБ впервые провела серию до 4 побед, у Итудиса и Паскуаля было равенство по победам в национальных чемпионатах (6-6 до финальной серии), попытка Шведа, как казалось, выиграть гарантированный трофей в качестве лидера и так далее.

49-летний уроженец Каталонии показал, что способен кардинально, но эффективно менять рисунок игры по ходу серии и по ходу матча, он позволил Джордану Мики и Билли Бэрону показать лучший баскетбол в карьере, раскрыл Джордана Лойда как разыгрывающего, вернул к жизни Сергея Карасева и скрасил выход на пенсию Сергею Моне, Виталию Фридзону и Егору Вяльцеву. Системность достигла таких масштабов, что решающий 10-минутный отрезок сезона питерцы выиграли, когда их тренер самоудалился за два технических и прятался где-то в подтрибунке. Есть мнение, что споры с арбитрами на пустом месте и последующая дисквалификация – тоже часть гениальной тренерской мысли испанского специалиста.

В любом случае, Хавьер Паскуаль – главный герой сезона, который так и не получил индивидуальную награду. Он уже вписал свое имя в историю российского баскетбола, но не будет на этом останавливаться: в сезоне-2022/23 у организации «З.Е.Н.И.Т.» будет тот же главнокомандующий.

Алексей «Звездный Лорд» Швед

Баскетбольный авантюрист, который живет постоянными приключениями – лучше последние годы Алексея Шведа описать сложно.

Его возвращение в ЦСКА в прошлом году по началу сравнивали с переходом Кевина Дюранта в «Голден Стейт». Для статуса лучшего игрока в истории Лиги ВТБ Шведу не хватало лишь чемпионства в качестве лидера (трофей он брал в 2012 году) и, соответственно, статуэтки MVP плей-офф. Вот только наш «Звездный Лорд» в отличие от парня с рюкзаком в свой первый сезон в составе суперкоманды остался без трофея.

Здесь можно найти массу причин: отъезд легионеров, изменение формата финальной серии, травма во второй половине решающего матча сезона. Исключить один из этих факторов – и с большой долей вероятности мы бы сейчас любовались на радостного Шведа с золотой медалью. Но история не знает сослагательного наклонения.

Несмотря на неудачу, Швед остается супергероем и самым ярким российским баскетболистом. И в его активе еще есть 2-3 года, чтобы реализовать ту цель, ради которой он вернулся в состав армейцев.

Эрик «Соколиный Глаз» Макколлум

Каждый раз, когда мы смотрели на броски и проходы Эрика Макколлума, получали настоящее эстетическое удовольствие. И это чувство не отпускало на протяжении 4 лет: этот парень точно баскетболист, а не акробат, путешествовавший с самого детства с бродячим цирком?

На Кубани он чувствовал себя гораздо комфортнее, чем в Подмосковье и Казани. В забывшем об обороне «Локо» Макколлум имел на чужой половине полную свободу действий, возможно, впервые со времен китайского чемпионата, где он когда-то установил рекорд турнира, набрав 82 за игру. Не удивительно, что именно Эрик забрал звание топ-скорера в этом сезоне Лиги ВТБ, имея почти 20 очков в среднем за матч и вполне себе меткие 35% из-за дуги.

С одной стороны, это не принесло командного результата. «Локо» в последний момент вырвали место в топ-4 регулярки и остались без медалей. С другой, с точки зрения индивидуального перформанса, выступление Макколлума в прошедшем чемпионате можно назвать одним из самых ярких в истории.

Джордан «Капитан Америка» Мики

Всю свою европейскую карьеру наш герой шел на многие жертвы, но при этом всегда приходил на помощь своим союзникам. Так было в затонувших от банкротства «Химках», так случилось в «Реале», где форвард так и не стал своим, это же произошло и в Санкт-Петербурге. Многие легионеры покинули свои команды, Джордан Мики остался и вписал свое имя в историю.

Только спустя несколько сезонов выступлений в России мы по-настоящему поняли, что представляет из себя американец. Он смесь Кавая Леонарда (грустный, но после победы в чемпионате улыбается), Шакила О’Нила (кажется ленивым, но безумно талантливым) и Джоэля Эмбиида (сочетает в себе солидный дальний бросок, игру в защите и на подборах). Правда, Эмбиид лучшим оборонительным игроком не становился, свой перстень до сих пор не взял, да и похвастаться таким процентом реализации трехочковых, как Мики, тоже не может.

Возвращаясь к первому абзацу, можно сказать, что судьба вернула Джордану Мики должок за все его страдания и приключения. Помимо золотой медали, он также получил приз Самому ценному игроку плей-офф. Джордан стал первым американцем после «Черного русского» Джей Ар Холдена, который забрал этот индивидуальный трофей, на данный момент – главный в своей увлекательной карьере.

Джонатан «Черная Пантера» Мотли

Американский бигмен приходил в Единую Лигу ВТБ как «центровой, которому может не хватить массы», спустя год уходит уже в качестве «обладателя самого баскетбольного тела». Сила, скорость, выносливость, прочность, прыгучесть – Мотли собрал в себе все самые основные физические великолепия и оставил в тени другого супергероя, Алана Уильямса.

Удивительно насколько эффективно Джонатан пользовался своим телом и как быстро сумел адаптироваться к новой позиции. В отличие от других звезд Лиги ВТБ, у него не было опыта выступлений в Европе. В «Далласе» и «Клипперс» из него пытались сделать четвертого, но без броска закрепиться в НБА не удалось. В Южной Корее он был тем самым парнем из баскетбольной секции, который вечером выходит поиграть во двор, это ему быстро наскучило.

А Европа, конкретно – «Локомотив-Кубань» – оказался для американца золотой серединой и той самой платформой, где можно найти небольшой трамплин к более солидному контракту. В какой-то момент он остался единственным иностранцем в передней линии, что особенно бросилось в глаза в плей-офф, весной он стал настоящим правителем Ваканды.

Сергей «Тор» Карасев

Сын великого Василия стал главным открытием решающей части сезона. Не так давно мы считали, что его пик уже позади (где-то в далеком 2018-м, когда будучи Златовлаской он стал MVP Матча Всех Звезд), он выглядит на 35 и ситуация будет меняться только в худшую сторону, но после возвращения в Санкт-Петербург Карасев-младший набрал форму и начал напоминать себя прежнего.

Апогеем сезона для Сергея стала финальная серия. Оказалось, что он все еще эффективен в роли снайпера: 21 трехочковый Карасева против 17 дальних попаданий Бэрона – хорошее тому подтверждение.

Карасев бился за родной город на глазах жены и отца, Карасев сражался в защите и лез в конфронтации с экс-партнерами по сборной, Карасев первый заплакал после финальной сирены 7-го матча – этот трофей стал для него первым в карьере.

Но самое главное, что на будущее он вернул веру в российских супергероев. И в себя. В следующем сезоне к Карасеву будут снова относиться как к полноценной звезде турнира.

Каспер «Человек-Паук» Уэйр

Ловкий, отважный и добрый 178-сантиметровый «малыш» (черт подери, Каспер Уэйр даже ниже Питера Паркера!) весной после укуса комара перебрался из Красноярска в Москву, где сразу же стал своим в команде Димитриса Итудиса. Хотя изначально скептицизма насчет перехода Каспера Уэйра в ЦСКА было очень много. Что уж говорить, если даже его агент не верил, что Уэйр может оказаться в команде уровня Евролиги?

На стороне Уэйра был опыт выступлений в НБА (он являлся участником «Процесса» в Филадельфии вместе со Шведом) и статус одного из самых результативных игроков чемпионата после нескольких матчей за «Енисей».

Но в красно-синем костюме 32-летний баскетболист раскрылся по-новому. И, как и полагается настоящим супергероям, случилось это, конечно же, в плей-офф. Уэйр не стеснялся брать на себя инициативу в решающие моменты и забил два победных мяча в весенней стадии: один залетел в корзину «Локомотива-Кубани», второй отправился в кольцо «Зенита» в легендарном четвертом матче.

В следующем сезоне роль Уэйра может еще возрасти. На данный момент он является единственным иностранцем, который продлил контракт с ЦСКА.

Джордан «Человек-Муравей» Лойд

Все мы знаем, что в прошлом Джордан Лойд занимался воровством – украл чье-то место в чемпионском составе «Торонто», похитил все внимание на снимке с легендарным броском Кавая Леонарда, а затем еще и выкрал фразу «Рандомный парень в пиджаке». Но в Санкт-Петербурге наш супергерой встал на путь истинный.

Вероятно, в начале сезона Хавьер Паскуаль даже не задумывался о том, что ему придется использовать чемпиона НБА на позиции разыгрывающего. Был Шабазз Напьер, который подходил к сезону в потрясающей форме, имелся Коннер Фрэнкэмп, поражавший всех в летнем турнире TBT в Америке. На крайний случай были Матеуш Понитка и Дмитрий Кулагин, которые хоть и не являются классическими первыми номерами, всегда готовы с радостью потаскать мяч. Но так случилось, что до решающих баталий из вышеперечисленных игроков никто не дожил. Даже Кулагин, который умудрился сломаться сразу по ходу серии.

Лойду, конечно, не пришлось менять размеры собственного тела, но видоизменить свой стиль ради общего блага потребовалось. Вышло эффективно, но все внимание было переключено на другого Джордана. Можно заглянуть и дальше: вероятно, вторым в списке кандидатов на MVP плей-офф после Мики шел Билли Бэрон, третьим – Сергей Карасев. Но самым полезным (по эффективности) баскетболистом решающей части сезона стал именно Джордан Лойд. Цифры не врут.

Никола «Доктор Стрендж» Милутинов

Людей, которые еще полгода назад называли Николу Милутинова лучшим центровым Европы, считали сумасшедшими. Сербский баскетболист перенес две травмы и за девять месяцев прошлого года (с февраля по ноябрь) провел всего лишь 5 матчей. Дабл-дабл он тогда оформил против самой несупергеройской команды, «Цмоки-Минск».

Но, когда казалось, что на карьере гениального центрового поставлен крест, в дело вмешались мистические практики из медицинского штаба ЦСКА и GMS Clinic. Вкупе с уехавшими легионерами это дало фантастический результат.

К марту Милу набрал неплохие физические кондиции и остался по сути единственным центровым в команде, а в плей-офф показал историческую эффективность, которую не смог перекрыть даже дуэт Швед-Клайберн. Серб стал по истине Верховным Магом, который оформил дабл-дабл в 11 матчах плей-офф из 13. Мы точно не знаем, помогал ли ему на подборах Плащ Левитации или Глаз Агамотто, но такого доминирования под щитом Единая Лига ВТБ не видела никогда.

Статуэтка MVP плей-офф для Милутинова стала бы логичным подтверждением продолжения доминирования сербов на баскетбольной арене (Йокич – MVP регулярки НБА, Мицич – MVP Финала четырех Евролиги), но в Единой Лиге ВТБ, как бы не старался Никола, в этом году развернулся другой сценарий.

Фото: Единая Лига ВТБ