«Рад, что упустил возможность стать частью «Ман Сити». Он забивал «Ливерпулю», но закончил в 26 и сейчас стоит 97 млн евро

Футбольный путь Риса Вабары - классическая история о нереализованном потенциале. Многие воспитанники академии «Манчестер Сити» мечтают добиться успеха, но не всем это удается. Вабара, который пробился в состав «Сити» и даже забил «Ливерпулю», пошел по другому пути.

Несмотря на ранние успехи и дебют за «Сити», он оставил футбол и занялся карьерой в сфере моды, отклонившись от традиционной траектории футболиста. Сейчас стоимость Вабары и его бренда оценивается в 97 млн евро.

Рис вспомнил, как потерял лучшие годы карьеры: «Это моя вина, я был самодоволен, я не прилагал достаточно усилий. До 18 лет все было слишком легко, а потом все начали меня догонять. Я был лучшим игроком. Когда ты ребенок, у тебя нет этого понимания. Когда все легко, и ты не знаешь, что это легко, пока не оглянешься назад, ты не стараешься.

Все говорили мне, каким хорошим я буду, что я буду играть за сборную Англии, что я буду следующим правым защитником «Манчестер Сити». А я был недостаточно хорош, и все меня подхватили.

Люди видели меня ярким, не целеустремленным, сосредоточенным на бизнесе. Я начал заниматься одеждой, люди говорили, что я просто хочу иметь свой бренд ради денег. Они не видели, что все эти вещи - это просто я как человек.

Когда я начал доказывать свою состоятельность, было уже слишком поздно, у меня была не лучшая репутация. Нужно быть исключительным с самого начала, очень трудно упасть и подняться. В футболе то же самое. Вы не видите людей, о которых говорят как о следующих лучших, которые падают вниз, а потом становятся этими лучшими.

Я решил полностью остановиться, потому что бизнес шел очень хорошо, а сосредоточенность - это важно. Мне было 25 или 26 лет, и я должен был сделать выбор: что важнее в долгосрочной перспективе? Где я могу стать лучшим из лучших?

В то время я мог играть в Премьер-лиге, но выиграть Лигу чемпионов и Кубок мира было нереально. Я должен был сделать логичный выбор - продолжить дело и подняться как можно выше».

Я рад, что упустил возможность стать частью «Ман Сити», где меня очень высоко оценивали. Но если бы я мог прожить жизнь заново, я бы сейчас играл в Премьер-лиге».