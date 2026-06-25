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Машина въехала в толпу мексиканских фанатов после игры с Чехией. Пострадали 17 человек, один – в тяжелом состоянии
Машина наехала на толпу мексиканских фанатов.

В Мексике автомобиль влетел в толпу болельщиков, праздновавших победу над Чехией.

Инцидент произошел в городе Кабо-Сан-Лукас в штате Южная Нижняя Калифорния.

Перед этим болельщики окружили автомобиль, не давали ему проезда, а несколько фанатов даже трясли машину с нескольких сторон.

Внезапно автомобиль тронулся с места и сбил несколько человек. Сообщается о 17 пострадавших в результате столкновения, они были доставлены в больницы, один остается в тяжелом состоянии.

Кроме того, водитель машины на данный момент задержан и тоже получает медицинскую помощь.

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Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: TV Azteca
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