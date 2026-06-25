Вендел прибыл в расположение «Зенита». Соболев пошутил об опоздании бразильца: «Сначала в кассу!»
Соболев пошутил об опоздании Вендела: «Сначала в кассу!».
Полузащитник Вендел присоединился к «Зениту» для подготовки к новому сезону.
Ранее стало известно, что бразилец вновь не прибыл в расположение клуба к старту предсезонки. Сообщалось, что хавбеку пригрозили штрафом в 700 тысяч евро.
Сегодня в соцсетях сине-бело-голубых появился ролик, посвященный приезду 28-летнего футболиста.
В команде его встретили шутками. Андрей Мостовой начал протирать глаза: «Я не выспался или что?» Александр Соболев потроллил Вендела по поводу штрафа: «Сначала в кассу давай!»
Также к «Зениту» присоединился колумбийский хавбек Вильмар Барриос.
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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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