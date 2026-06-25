Вендел прибыл в расположение «Зенита». Соболев пошутил об опоздании бразильца: «Сначала в кассу!»

Соболев пошутил об опоздании Вендела: «Сначала в кассу!».

Полузащитник Вендел присоединился к «Зениту» для подготовки к новому сезону.

Ранее стало известно, что бразилец вновь не прибыл в расположение клуба к старту предсезонки. Сообщалось , что хавбеку пригрозили штрафом в 700 тысяч евро.

Сегодня в соцсетях сине-бело-голубых появился ролик, посвященный приезду 28-летнего футболиста.

В команде его встретили шутками. Андрей Мостовой начал протирать глаза: «Я не выспался или что?» Александр Соболев потроллил Вендела по поводу штрафа: «Сначала в кассу давай!»

Также к «Зениту » присоединился колумбийский хавбек Вильмар Барриос .