  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Вендел прибыл в расположение «Зенита». Соболев пошутил об опоздании бразильца: «Сначала в кассу!»

Видео
0
Вендел прибыл в расположение «Зенита». Соболев пошутил об опоздании бразильца: «Сначала в кассу!»
Соболев пошутил об опоздании Вендела: «Сначала в кассу!».

Полузащитник Вендел присоединился к «Зениту» для подготовки к новому сезону.

Ранее стало известно, что бразилец вновь не прибыл в расположение клуба к старту предсезонки. Сообщалось, что хавбеку пригрозили штрафом в 700 тысяч евро.

Сегодня в соцсетях сине-бело-голубых появился ролик, посвященный приезду 28-летнего футболиста.

В команде его встретили шутками. Андрей Мостовой начал протирать глаза: «Я не выспался или что?» Александр Соболев потроллил Вендела по поводу штрафа: «Сначала в кассу давай!»

Также к «Зениту» присоединился колумбийский хавбек Вильмар Барриос.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура21049 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «Зенита»
logoАлександр Соболев
logoАндрей Мостовой
logoЗенит
logoВильмар Барриос
видео
ахахаха
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
норм обстановка )
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ролик с курьезными движениями Энрике на разминке завирусился в сети. Вингер «Зенита» отреагировал с юмором: «С координацией не задалось 😂»
11 июня, 18:43Видео
«Как дела, братуха? #######!» Дуглас на русском пообщался с автором мема «Россия – #######, братан!»
4 июня, 18:22Видео
Рекомендуем
Главные новости
Не упустите лучшие бонусы букмекеров под ЧМ-26 – забирайте уже сейчас!
53 минуты назад
Кубарси о финале ЧМ против Месси: «Это было бы воплощением мечты. Он всегда был кумиром моей семьи, поддерживающей «Барсу»
сегодня, 12:45
Тренер Парагвая о прикрывании рта Альмироном и Беллингемом: «Мы не собираемся ввязываться в споры, хватит искажать футбол. Это правило, мы принимаем его»
сегодня, 11:53
«Лацио» обязали выплатить почти 70 тысяч евро экс-футболистке Готберг за незаконное расторжение контракта из-за беременности и разглашение медицинской информации
сегодня, 11:40
Каборе о Галицком: «Как-то раз он сказал мне: «Перейдешь в «Реал», если продолжишь так играть еще 3-4 года»
сегодня, 11:23
ЧМ-2026. Германия сыграет с Эквадором, Нидерланды против Туниса, США встретятся с Турцией
сегодня, 11:02
Майкл Оуэн: «Я говорил, что Роналду сделает хет-трик против Узбекистана. Что ж, ошибся. Он забил всего два! Криштиану мотивирован негативом – это позитив для Португалии»
сегодня, 11:01
Ночные матчи завершились – все результаты, важные цифры и главные эпизоды уже в приложении ГОЛ
сегодня, 11:00Промо
Клопп о Месси: «Люди говорят: «Он ходит пешком». А я говорю: «Он изучает поле». Лео знает: сейчас я здесь, сейчас справа, сейчас в центре. Он в нужном месте в решающий момент – так могут не все»
сегодня, 10:22
ФИФА хочет изменить правила серии пенальти в плей-офф ЧМ-2026: победивший в жеребьевке выбирает первый удар или ворота, проигравший – оставшийся вариант
сегодня, 10:12
Ко всем новостям
Последние новости
Осинькин остался в «Сочи» после вылета из РПЛ. Клуб сменил тренера вратарей и специалиста по физподготовке
сегодня, 12:33
Мело о Неймаре против Шотландии: «Он мог сыграть раньше, если бы было необходимо. Он хотел полностью вернуться в форму, теперь нужен игровой ритм»
сегодня, 12:21
Ойарсабль о Ямале: «Он создает хаос для соперника своим присутствием и умениями. Испании надо стараться извлечь из этого выгоду»
сегодня, 12:07
Клэбо об «МЮ»: «Я начал болеть за них, когда там играл Сульшер. Это было естественно, они были лучшей командой. Потом я равнялся на Роналду»
сегодня, 11:13
Первое интервью Джикии: «Рад вернуться в клуб и прекрасно знаю, зачем пришел»
сегодня, 10:57ВидеоСпортс"
Директор «Родины» Зинин: «Нам точно не будет стыдно в РПЛ, у нас появились болельщики, на нас будут ходить. Аудитория растет быстро»
сегодня, 10:54
Упамекано об игре против Холанда: «Он невероятно быстр, немного похож на Мбаппе. За ним всегда надо следить, ему не нужно касаться мяча 50 раз, понадобится 2-3 касания»
сегодня, 10:44
«Реал» предложит «Комо» купить Паса за 60 млн евро. «Мадрид» намерен выкупить хавбека за 9 млн евро
сегодня, 10:35
Восковая фигура Винисиуса в форме сборной появилась в бразильском музее в Грамаду
сегодня, 10:21
Пулишич о Почеттино: «Американская культура уникальна, он с ней в гармонии. Он слушает кантри в кабинете, узнает типичный сленг на встречах»
сегодня, 10:03