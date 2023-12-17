Ван Дейк очень разочарован итогом матча против «МЮ»: дал едкий комментарий журналистам и предъявил Онана в подтрибунке

Матч против «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде» завершился (0:0) не так, как ожидали хозяева поля. Мерсисайдцы, которые до этого дня лидировали в турнирной таблице, явно рассчитывали на уверенную победу, но мяч так и не залетел в сетку ворот Онана, несмотря на огромное преимущество по ударам (34 против 6). Ко всему прочему, команда Клоппа не получила право пробить пенальти, хотя многие игроки и фанаты уверены, что решение арбитра и ВАР было неверным.

Сохранив нулевую ничью, «красные дьяволы» прервали успешную серию «красных»: за этот сезон им впервые не удалось забить на своем поле и не выиграть.

После игры Ван Дейк не смог скрыть своего раздражения. В комментарии журналистам он сказал:

«Победить в этом матче пыталась только одна команда [...]. Мы продолжим двигаться вперед, но итог игры расстроил, потому что мы были лучше во всех аспектах. Они радуются из-за одного очка, а мы разочарованы тем, что получили один балл».

Этим защитник «Ливерпуля» не ограничился. Как сообщил Алекс Крук из talkSport, Вирджил подошел к Андре Онана в туннеле и сказал ему, видимо, намекая на затягивание времени:

«Из-за тебя мы играли всего полчаса».

Голкипер «МЮ», по словам журналиста, ответил ему лишь улыбкой.