Международный совет футбольных ассоциаций обсуждает новое правило: в футболе может появиться скамейка «штрафников», как в хоккее
Желтые и красные карточки отменять не планируют.
Как сообщает Bleacher Report, на ближайшем заседании Международного совета футбольных ассоциаций будет рассмотрен вопрос о новом футбольном правиле - игроки за споры с арбитрами будут удаляться с поля.
Удаление будет не бессрочным - игрока будет отправляться на 10 минут на так называемую скамейку «штрафников» (по-английски - sin-bins). По истечении этого времени игрок сможет вернуться на поле, желтые карточки такие нарушения дублировать не будут.
Что думаете насчет такого нововведения? Свое мнение можно высказать в комментариях.
Гол из за штрафной — 3 очка, гол из вратарской — 1 очко.
Штанга — 50, перекладина — 150, крестовина — 300.
Наказывать за игру высоко поднятой клюшкой...
- матч заканчивается, когда владельца мяча мамка зовет домой ужинать;
- количество легионеров из другого двора - не больше одного;
- кто последний - тот вратарь
Всё остальное просто чушь.
За симуляцию давать КК после просмотра спецкомиссией после матча с дисковой на один матч.
По руке - если мяч летит в сторону ворот - какая-бы не была рука(с отскока или прижатая) - пенальти. И преднамеренная игра рукой ещё. Остальные "руки" в штрафной убрать для возможности назначения пенальти.
- если мамка одного из игроков забирает сына домой, то из другой команды может перейти самый слабый, чтобы выровнять команды.
- головой за два
- вратарь может быть "водилой"
если судья будет хупер или тирни, то мое слюновыделение станет более обильным)
А как известно, нет ничего хуже полумер.
Сначала, как и любое новое правило, будет масса недовольных, потом всё станет нормально, все привыкнут.
Но пенальти насколько он бы не был обиден, присутствовать должен. Иначе, будет разгул нарушений без почти 100% возмездия.
Что с тобой не так, кузне ик?
Ps: есть ощущение что ты несколько несоответствуешь статусу болельщика одного из двух Величайших Клубов Англии. Несколько мел оват...
касательно каверкания я вроде уже говорил, но начинаю привыкать к тому, что вам приходится напоминать) в моем "Бубубнов" нет оскорбительного посыла, для меня оно означает старого и бурчаще-ворчащего на все подряд деда, понимаете? всё по доброму) бубубубу бубубубу)
конечно, не самый мой лучший каламбур, но всё же)
если вас это все еще оскорбляет, то можете просто не отвечать на мои комментарии
Ещё в минусиках меня обвините)
Ps:.ты еще и комменты трешь...
Какое судейство - такое и поведение игроков.
Просто, мало кто может поверить, что такие драконовые меры, что предлагаются, могут сработать. Накидывались и накидываются, и будут накидываться на судей.
Я что-то не очень хочу общество теней, как в фильмах о жутком всеконтролируем будущем. А поверь, река начинается с ручейка, вот с таких вот нововведений.
Как минимум, пусть сначала судей приведут в вменяемое состояние... А то, пытаются зайти не с той стороны...
Футбол не для судей, пусть не забывают.
Ps: насчёт симулянтов согласен, банить или наносить травму, которую он имитировал)
Шучу.
Не банить.
Сещончик другой для эксперимента было бы интересно понаблюдать.
Может в РПЛ испытать, как на к... Всё равно не на что смотреть
Ps: настаиваю на предложении, по совокупности косяков, каждой команде разрешить один раз за матч, ударить судью в наглую рожу.
но тогда судьи вообще беспредельничать будут)