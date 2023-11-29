Международный совет футбольных ассоциаций обсуждает новое правило: в футболе может появиться скамейка «штрафников», как в хоккее

Желтые и красные карточки отменять не планируют.

Как сообщает Bleacher Report, на ближайшем заседании Международного совета футбольных ассоциаций будет рассмотрен вопрос о новом футбольном правиле - игроки за споры с арбитрами будут удаляться с поля.

Удаление будет не бессрочным - игрока будет отправляться на 10 минут на так называемую скамейку «штрафников» (по-английски - sin-bins). По истечении этого времени игрок сможет вернуться на поле, желтые карточки такие нарушения дублировать не будут.

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