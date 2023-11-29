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Международный совет футбольных ассоциаций обсуждает новое правило: в футболе может появиться скамейка «штрафников», как в хоккее

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Желтые и красные карточки отменять не планируют.

Как сообщает Bleacher Report, на ближайшем заседании Международного совета футбольных ассоциаций будет рассмотрен вопрос о новом футбольном правиле - игроки за споры с арбитрами будут удаляться с поля.

Удаление будет не бессрочным - игрока будет отправляться на 10 минут на так называемую скамейку «штрафников» (по-английски - sin-bins). По истечении этого времени игрок сможет вернуться на поле, желтые карточки такие нарушения дублировать не будут.

Что думаете насчет такого нововведения? Свое мнение можно высказать в комментариях.

67 комментариев
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Доктор Верховцев
Могу идей подкинуть!
Гол из за штрафной — 3 очка, гол из вратарской — 1 очко.
Штанга — 50, перекладина — 150, крестовина — 300.
Наказывать за игру высоко поднятой клюшкой...
+54
-3
+51
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Sergey Kuznetsov
Ответ Доктор Верховцев
Могу идей подкинуть! Гол из за штрафной — 3 очка, гол из вратарской — 1 очко. Штанга — 50, перекладина — 150, крестовина — 300. Наказывать за игру высоко поднятой клюшкой...
- проигравшая команда становится в ворота, разворачивается, наклоняется и принимает по 1 удару от каждого игрока победившей команды;
- матч заканчивается, когда владельца мяча мамка зовет домой ужинать;
- количество легионеров из другого двора - не больше одного;
- кто последний - тот вратарь
+39
-3
+36
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Владимир Долгополов
Я думаю что это бред чистой воды.
+18
-1
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Сергей Петлин
Нужно просто дать указание судьям и объявить всем клубам, что если игрок(не капитан) подходит и начинает спорить с арбитром, то это автоматическая жёлтая карточка. Хоть пусть всей командой подошли - всем по жк. Пару месяцев и желающих спорить не останется.
Всё остальное просто чушь.
За симуляцию давать КК после просмотра спецкомиссией после матча с дисковой на один матч.
По руке - если мяч летит в сторону ворот - какая-бы не была рука(с отскока или прижатая) - пенальти. И преднамеренная игра рукой ещё. Остальные "руки" в штрафной убрать для возможности назначения пенальти.
+15
0
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Рита Ктинидина
Ответ Sergey Kuznetsov
- проигравшая команда становится в ворота, разворачивается, наклоняется и принимает по 1 удару от каждого игрока победившей команды; - матч заканчивается, когда владельца мяча мамка зовет домой ужинать; - количество легионеров из другого двора - не больше одного; - кто последний - тот вратарь
Толстый - на ворота)
+12
-1
+11
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Владислав88
Ответ Сергей Петлин
Нужно просто дать указание судьям и объявить всем клубам, что если игрок(не капитан) подходит и начинает спорить с арбитром, то это автоматическая жёлтая карточка. Хоть пусть всей командой подошли - всем по жк. Пару месяцев и желающих спорить не останется. Всё остальное просто чушь. За симуляцию давать КК после просмотра спецкомиссией после матча с дисковой на один матч. По руке - если мяч летит в сторону ворот - какая-бы не была рука(с отскока или прижатая) - пенальти. И преднамеренная игра рукой ещё. Остальные "руки" в штрафной убрать для возможности назначения пенальти.
По рукам бред полный. Давно пора отменить зии шаровые пенальти, а назначать свободной удар внутри штрафной. Очень интересный стандарт, который в современном футболе почти полностью исчез. Пенальти только в том случае, если мяч рукой из пустых ворот выбит. И не будет тогда никаких споров, любая - сбоводный удар, но это не пенальти с дармовым голос, потому спорить никто не будет. Да и о чем будет, любая рука сразу свободный удар, даже по ВАРу нечего смотреть.
+12
-1
+11
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Любовь Мелехова
Лучше бы с теми правилами разобрались, где судьи допускают двойные трактовки.
+6
0
+6
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Sergey Kuznetsov
а есть вариант рассмотреть правило временного удаления судьи?
+6
0
+6
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Алан Кайтуков
полный бред.. покажи жёлтую за разговоры.. повторно удаляй с поля.. что за хоккейные правила
+5
0
+5
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Mako Mako
Ответ Sergey Kuznetsov
- проигравшая команда становится в ворота, разворачивается, наклоняется и принимает по 1 удару от каждого игрока победившей команды; - матч заканчивается, когда владельца мяча мамка зовет домой ужинать; - количество легионеров из другого двора - не больше одного; - кто последний - тот вратарь
- играют лучшим мячом из возможных, желательно кожаным.
- если мамка одного из игроков забирает сына домой, то из другой команды может перейти самый слабый, чтобы выровнять команды.
+5
0
+5
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Доктор Верховцев
Больше симуляций и провокаций!
+4
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Виктор Краснодар
Ответ Sergey Kuznetsov
- проигравшая команда становится в ворота, разворачивается, наклоняется и принимает по 1 удару от каждого игрока победившей команды; - матч заканчивается, когда владельца мяча мамка зовет домой ужинать; - количество легионеров из другого двора - не больше одного; - кто последний - тот вратарь
- три штанги - пенальти
- головой за два
- вратарь может быть "водилой"
+4
0
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Сергей Петлин
Ответ Владислав88
По рукам бред полный. Давно пора отменить зии шаровые пенальти, а назначать свободной удар внутри штрафной. Очень интересный стандарт, который в современном футболе почти полностью исчез. Пенальти только в том случае, если мяч рукой из пустых ворот выбит. И не будет тогда никаких споров, любая - сбоводный удар, но это не пенальти с дармовым голос, потому спорить никто не будет. Да и о чем будет, любая рука сразу свободный удар, даже по ВАРу нечего смотреть.
Мяч летит в пустые ворота, попадает в руку - свободный удар. Это не бред?
+3
0
+3
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Sergey Kuznetsov
Ответ А.В. Бубнов
С непременным сопровождением в виде пинков
плевков, так обиднее
+2
0
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Павел Ермаков
Идея хорошая,но будет лишний козырь у судьи сломать игру .Потом доказывай спорил ты или просто хотел что либо выяснить.
+2
0
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Sergey Kuznetsov
Ответ А.В. Бубнов
Кузне ик, я АВе Справедливый и Милосердный. А вот ты жесток. Пинок это всегда смешно. Можно отвесить и перевернуть всё в шутку. А плевок - оскорбление и следует мордобой. Не будешь ведь ты в ответ плеваться, как верблюд? Или будешь?
началось) великий римский император ворвался в бой на спортсру)
если судья будет хупер или тирни, то мое слюновыделение станет более обильным)
+1
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LLC TRUST
Ответ Sergey Kuznetsov
- проигравшая команда становится в ворота, разворачивается, наклоняется и принимает по 1 удару от каждого игрока победившей команды; - матч заканчивается, когда владельца мяча мамка зовет домой ужинать; - количество легионеров из другого двора - не больше одного; - кто последний - тот вратарь
А я думал жирного на ворота…
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А.В. Бубнов
Ответ Евгений Фарафонтов
Прикольно, еще не могут разобраться, за что красную давать, а за что желтую, а уже придумали оранжевую
Потому и вводят полумеры)
А как известно, нет ничего хуже полумер.
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Александр Артыков
Ответ Доктор Верховцев
Могу идей подкинуть! Гол из за штрафной — 3 очка, гол из вратарской — 1 очко. Штанга — 50, перекладина — 150, крестовина — 300. Наказывать за игру высоко поднятой клюшкой...
между ног 20 евро...в казну уефа...
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А.В. Бубнов
Ответ Sergey Kuznetsov
а есть вариант рассмотреть правило временного удаления судьи?
С непременным сопровождением в виде пинков
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А.В. Бубнов
Ответ Sergey Kuznetsov
плевков, так обиднее
А ты жесток)
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Konstantin Zorin
Ну, что за ########! Это переходит всякие границы глупости. Ну эту Европу на ###!
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Евгений Фарафонтов
Прикольно, еще не могут разобраться, за что красную давать, а за что желтую, а уже придумали оранжевую
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MatildaS
Давайте лучше введем пересчет очков за победу из-за допущенной судейской ошибки. Неверный пенальти или засчитанный гол из офсайда, признанный КДК - команда, которая из-за этого выиграла, получает не 3 очка, а 2.
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Сергей Петлин
Ответ А.В. Бубнов
Футбол это не игра роботов. Люди имеют эмоции. Все эти движения к ЖК за споры, ответная мера судей на закономерные и обоснованные обвинения в нечестном судействе. Очень удобно, вместо нормального выполения своей работы, они прячутся за новой формой репрессии. Споры с судьей неотъемлимая часть игрового процесса. Если подумать, то и сейчас особо ретивые награждаются горчичником...
А игрокам не очень удобно? Есть правило, которое знает каждый футболист, что разговаривать с арбитром может только капитан по поводу возникновения разногласий или вопросов. Но они постоянно накидываются на судью, готовы на голову ему залезть. Я считаю, что это нужно прекращать. Также, как и за симуляцию наказывать дисквалификацией..
Сначала, как и любое новое правило, будет масса недовольных, потом всё станет нормально, все привыкнут.
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newhood@icloud.com
А че , правительствам можно несогласных сажать.. мы тоже хотим!
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Сергей Илюшенков
Ответ Владислав88
По рукам бред полный. Давно пора отменить зии шаровые пенальти, а назначать свободной удар внутри штрафной. Очень интересный стандарт, который в современном футболе почти полностью исчез. Пенальти только в том случае, если мяч рукой из пустых ворот выбит. И не будет тогда никаких споров, любая - сбоводный удар, но это не пенальти с дармовым голос, потому спорить никто не будет. Да и о чем будет, любая рука сразу свободный удар, даже по ВАРу нечего смотреть.
Тогда будет в шрафной вместо одного вратаря-одинацать,и футбол плавно перерастëт в волейбол или гандбол!
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А.В. Бубнов
Ответ Владислав88
По рукам бред полный. Давно пора отменить зии шаровые пенальти, а назначать свободной удар внутри штрафной. Очень интересный стандарт, который в современном футболе почти полностью исчез. Пенальти только в том случае, если мяч рукой из пустых ворот выбит. И не будет тогда никаких споров, любая - сбоводный удар, но это не пенальти с дармовым голос, потому спорить никто не будет. Да и о чем будет, любая рука сразу свободный удар, даже по ВАРу нечего смотреть.
Насчёт того, что почти исчезли штрафные (со стенкой чуть ли не в воротах) в штрафной да, это было интересно и весело.
Но пенальти насколько он бы не был обиден, присутствовать должен. Иначе, будет разгул нарушений без почти 100% возмездия.
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А.В. Бубнов
Ответ koniak
Надо валяющегося и корчащегося от боли футболиста на 3-5 минут на медобследование за пределами поля оставлять
В принципе так и делали с недавних пор. Что-то поменялось?
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Дмитрий Журавлев
Ответ MatildaS
Давайте лучше введем пересчет очков за победу из-за допущенной судейской ошибки. Неверный пенальти или засчитанный гол из офсайда, признанный КДК - команда, которая из-за этого выиграла, получает не 3 очка, а 2.
а как можно определить из-за чего команда выиграла? И почему нужно наказывать команду, если ошибку допустил судья?
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gumarik
Ответ Владислав88
По рукам бред полный. Давно пора отменить зии шаровые пенальти, а назначать свободной удар внутри штрафной. Очень интересный стандарт, который в современном футболе почти полностью исчез. Пенальти только в том случае, если мяч рукой из пустых ворот выбит. И не будет тогда никаких споров, любая - сбоводный удар, но это не пенальти с дармовым голос, потому спорить никто не будет. Да и о чем будет, любая рука сразу свободный удар, даже по ВАРу нечего смотреть.
идет прострел на игрока с пустыми воротами, защитника просто прыгает и рукой хватает мяч, свободный не страшно, особенно если близко от ворот. можно смело закрыть зону.
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А.В. Бубнов
Ответ Sergey Kuznetsov
про мое имя вы уже говорили, каждый раз одно и тоже) следующий раз не забудьте еще раз напомнить) а вот перестреливаться цитатами из Ширли-Мырли я могу вечно, ловите (искать на ютубе не охота): – Козюльский, вы не на Привозе! Здесь вам United States of таки Америка!
То есть, мы обсуждали, и ты постоянно каверкаешь мой ник?
Что с тобой не так, кузне ик?

Ps: есть ощущение что ты несколько несоответствуешь статусу болельщика одного из двух Величайших Клубов Англии. Несколько мел оват...
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Sergey Kuznetsov
Ответ А.В. Бубнов
То есть, мы обсуждали, и ты постоянно каверкаешь мой ник? Что с тобой не так, кузне ик? Ps: есть ощущение что ты несколько несоответствуешь статусу болельщика одного из двух Величайших Клубов Англии. Несколько мел оват...
со мной все в порядке, спасибо, что интересуетесь)
касательно каверкания я вроде уже говорил, но начинаю привыкать к тому, что вам приходится напоминать) в моем "Бубубнов" нет оскорбительного посыла, для меня оно означает старого и бурчаще-ворчащего на все подряд деда, понимаете? всё по доброму) бубубубу бубубубу)
конечно, не самый мой лучший каламбур, но всё же)

если вас это все еще оскорбляет, то можете просто не отвечать на мои комментарии
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Владислав88
Ответ gumarik
идет прострел на игрока с пустыми воротами, защитника просто прыгает и рукой хватает мяч, свободный не страшно, особенно если близко от ворот. можно смело закрыть зону.
Это уже лишение явной возможности забить гол по факту. Пенальти и красная.
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А.В. Бубнов
Ответ Sergey Kuznetsov
со мной все в порядке, спасибо, что интересуетесь) касательно каверкания я вроде уже говорил, но начинаю привыкать к тому, что вам приходится напоминать) в моем "Бубубнов" нет оскорбительного посыла, для меня оно означает старого и бурчаще-ворчащего на все подряд деда, понимаете? всё по доброму) бубубубу бубубубу) конечно, не самый мой лучший каламбур, но всё же) если вас это все еще оскорбляет, то можете просто не отвечать на мои комментарии
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А.В. Бубнов
Ответ Sergey Kuznetsov
Делать мне больше нечего, как тереть комменты) Ещё в минусиках меня обвините)
) ага
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Sergey Kuznetsov
Ответ А.В. Бубнов
Ну ты редчайший болельщик Ненавистного Ливерпуля, который так себя ведет. И заслуженно получающий В ОТВЕТ. Ps:.ты еще и комменты трешь...
Делать мне больше нечего, как тереть комменты)
Ещё в минусиках меня обвините)
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А.В. Бубнов
Ответ Sergey Kuznetsov
да, можете каверкать) как будто вы когда то спрашивали чьего то разрешения, чтобы нагрубить человеку)
Ну ты редчайший болельщик Ненавистного Ливерпуля, который так себя ведет. И заслуженно получающий В ОТВЕТ.

Ps:.ты еще и комменты трешь...
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А.В. Бубнов
Ответ Сергей Петлин
А игрокам не очень удобно? Есть правило, которое знает каждый футболист, что разговаривать с арбитром может только капитан по поводу возникновения разногласий или вопросов. Но они постоянно накидываются на судью, готовы на голову ему залезть. Я считаю, что это нужно прекращать. Также, как и за симуляцию наказывать дисквалификацией.. Сначала, как и любое новое правило, будет масса недовольных, потом всё станет нормально, все привыкнут.
Так эти правила действуют и сейчас, всё зависит от жёсткости судьи, или заряженности
Какое судейство - такое и поведение игроков.

Просто, мало кто может поверить, что такие драконовые меры, что предлагаются, могут сработать. Накидывались и накидываются, и будут накидываться на судей.
Я что-то не очень хочу общество теней, как в фильмах о жутком всеконтролируем будущем. А поверь, река начинается с ручейка, вот с таких вот нововведений.

Как минимум, пусть сначала судей приведут в вменяемое состояние... А то, пытаются зайти не с той стороны...
Футбол не для судей, пусть не забывают.

Ps: насчёт симулянтов согласен, банить или наносить травму, которую он имитировал)

Шучу.
Не банить.
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Sergey Kuznetsov
Ответ А.В. Бубнов
А ты жесток)
Бубубнов, ну уж точно не вам обвинять людей в жестокости)
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А.В. Бубнов
Ответ Алан Кайтуков
полный бред.. покажи жёлтую за разговоры.. повторно удаляй с поля.. что за хоккейные правила
Всё куда проще, футболистам выдать по клюшке, играть ею запретить, чисто что бы были, и судьи при этом почему то становятся шёлковыми.
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Сергей Жиронкин
Ответ Sergey Kuznetsov
- проигравшая команда становится в ворота, разворачивается, наклоняется и принимает по 1 удару от каждого игрока победившей команды; - матч заканчивается, когда владельца мяча мамка зовет домой ужинать; - количество легионеров из другого двора - не больше одного; - кто последний - тот вратарь
в мое детство эта игра называлась двоечки две команды играют в одни ворота кто проиграл тот и становиться в интересную позу
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Vadiay
Ответ Mako Mako
- играют лучшим мячом из возможных, желательно кожаным. - если мамка одного из игроков забирает сына домой, то из другой команды может перейти самый слабый, чтобы выровнять команды.
Лучше мяч старый кожаный со шнуровкой, и когда он намокнет, чтоб в лицо обязательно прилетело.
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koniak
Надо валяющегося и корчащегося от боли футболиста на 3-5 минут на медобследование за пределами поля оставлять
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d.xoxlov
Ответ Владислав88
По рукам бред полный. Давно пора отменить зии шаровые пенальти, а назначать свободной удар внутри штрафной. Очень интересный стандарт, который в современном футболе почти полностью исчез. Пенальти только в том случае, если мяч рукой из пустых ворот выбит. И не будет тогда никаких споров, любая - сбоводный удар, но это не пенальти с дармовым голос, потому спорить никто не будет. Да и о чем будет, любая рука сразу свободный удар, даже по ВАРу нечего смотреть.
Вот он, голос разума! Спасибо. Свободных ударов действительно почти не стало, а за вчерашнюю руку Ливраменто он был бы как влитой.
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А.В. Бубнов
Ответ 7партак
Лучше бы за победу от 4 мячей давали 4 очка а за крупный проигрыш минус 1. Вот тогда таблица менялась бы катастрофически, а то пропустят три и доигрывают матч.
Это как в Формуле 1 за быстрый круг +1
Сещончик другой для эксперимента было бы интересно понаблюдать.
Может в РПЛ испытать, как на к... Всё равно не на что смотреть
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Юрий Праведников
Ответ Сергей Петлин
Нужно просто дать указание судьям и объявить всем клубам, что если игрок(не капитан) подходит и начинает спорить с арбитром, то это автоматическая жёлтая карточка. Хоть пусть всей командой подошли - всем по жк. Пару месяцев и желающих спорить не останется. Всё остальное просто чушь. За симуляцию давать КК после просмотра спецкомиссией после матча с дисковой на один матч. По руке - если мяч летит в сторону ворот - какая-бы не была рука(с отскока или прижатая) - пенальти. И преднамеренная игра рукой ещё. Остальные "руки" в штрафной убрать для возможности назначения пенальти.
а почему прижатая? она при чём?
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А.В. Бубнов
И посадить туда сразу всех судей.

Ps: настаиваю на предложении, по совокупности косяков, каждой команде разрешить один раз за матч, ударить судью в наглую рожу.
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Алексей Маликов
Однако.....
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Анатолий Горбатенко
единственное, что может остановить за споры с судьёй это финансовые наказания по прогрессивной шкале... остальное не поможет.
но тогда судьи вообще беспредельничать будут)
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