«Вест Хэм» — везунчики, а «МЮ», естественно, в лидерах. Аналитик подсчитал все травмы в АПЛ в новом сезоне

Катастрофа.

Сезон 23/24 ознаменован ужасающим количеством травм во всех топ-лигах. В этой печальной тенденции винят прошлогодний ЧМ и перегруженные календари из-за международных перерывов и еврокубков.

В Премьер-лиги команды отыграли лишь 12 туров, но за это время произошло уже ни много ни мало 196 травм, как подсчитал аналитик Бэн Динненри. По сравнению с прошлыми сезонами количество повреждений возросло аж на 15%.

Самыми пострадавшими командами стали «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Команда Тен Хага планомерно теряла игроков по ходу сезона, а среди подопечных Эдди Хау всплеск травм произошел перед началом ноябрьского перерыва на матчи сборных.

До сих пор многие игроки не вернулись в строй, и тренерам приходится искать способы добиваться результатов без львиной доли футболистов основы.

Вот как выглядит полный рейтинг клубов АПЛ по количеству игроков, получивших травмы со старта сезона.

«МЮ» — 14

«Ньюкасл» — 14

«Ноттингем Форест» — 13

«Шеффилд» — 13

«Кристал Пэлас» — 13

«Челси» — 12

«Брентфорд» — 11

«Брайтон» — 10

«Фулхэм» — 10

«Астон Вилла» — 10

«Ливерпуль» — 9

«Арсенал» — 9

«Тоттенхэм» — 9

«Бернли» — 9

«Лутон» — 8

«Манчестер Сити» — 7

«Борнмут» — 7

«Эвертон» — 7

«Вулверхэмптон» — 6

«Вест Хэм» — 5

А ведь прошло меньше четырех месяцев...