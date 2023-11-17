«Вест Хэм» — везунчики, а «МЮ», естественно, в лидерах. Аналитик подсчитал все травмы в АПЛ в новом сезоне
Катастрофа.
Сезон 23/24 ознаменован ужасающим количеством травм во всех топ-лигах. В этой печальной тенденции винят прошлогодний ЧМ и перегруженные календари из-за международных перерывов и еврокубков.
В Премьер-лиги команды отыграли лишь 12 туров, но за это время произошло уже ни много ни мало 196 травм, как подсчитал аналитик Бэн Динненри. По сравнению с прошлыми сезонами количество повреждений возросло аж на 15%.
Самыми пострадавшими командами стали «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Команда Тен Хага планомерно теряла игроков по ходу сезона, а среди подопечных Эдди Хау всплеск травм произошел перед началом ноябрьского перерыва на матчи сборных.
До сих пор многие игроки не вернулись в строй, и тренерам приходится искать способы добиваться результатов без львиной доли футболистов основы.
Вот как выглядит полный рейтинг клубов АПЛ по количеству игроков, получивших травмы со старта сезона.
- «МЮ» — 14
- «Ньюкасл» — 14
- «Ноттингем Форест» — 13
- «Шеффилд» — 13
- «Кристал Пэлас» — 13
- «Челси» — 12
- «Брентфорд» — 11
- «Брайтон» — 10
- «Фулхэм» — 10
- «Астон Вилла» — 10
- «Ливерпуль» — 9
- «Арсенал» — 9
- «Тоттенхэм» — 9
- «Бернли» — 9
- «Лутон» — 8
- «Манчестер Сити» — 7
- «Борнмут» — 7
- «Эвертон» — 7
- «Вулверхэмптон» — 6
- «Вест Хэм» — 5
А ведь прошло меньше четырех месяцев...
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