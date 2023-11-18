3 клуба добивают «Эвертон» после снятия 10 очков. Подали иск на 300 млн фунтов стерлингов – но из-за чего?

«Эвертон» был лишен 10 очков в АПЛ и свалился в зону вылета, однако на этом проблемы «ирисок» не заканчиваются.

«Бернли», «Лидс» и «Лестер» намерены предъявить «Эвертону» иск на общую сумму 300 млн фунтов стерлингов. Она сложилась из оценки клубов относительно ущерба, причиненного им невылетом «Эвертона».

В прошлом сезоне «Эвертон» избежал вылета из Премьер-лиги в последнем туре. «Лидс» и «Лестер» вылетели в Чемпионшип. «Бернли» их поддерживает, так так считает, что «Эвертон» нарушал правила финансового фэйр-плей еще в позапрошлом сезоне – тогда пострадал как раз «Бернли» и тоже вылетел из АПЛ.

По данным Daily Mail, три клуба, о которых идет речь, считают, что если бы вычет очков был произведен гораздо раньше, они бы выжили в Премьер-лиге. В сообщении также говорится о том, что возможная судебная тяжба может отпугнуть потенциальных новых владельцев «ирисок» 777 Partners. Американская компания согласилась приобрести контрольный пакет акций, но еще не завершила сделку.