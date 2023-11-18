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3 клуба добивают «Эвертон» после снятия 10 очков. Подали иск на 300 млн фунтов стерлингов – но из-за чего?

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«Эвертон» был лишен 10 очков в АПЛ и свалился в зону вылета, однако на этом проблемы «ирисок» не заканчиваются.

«Бернли», «Лидс» и «Лестер» намерены предъявить «Эвертону» иск на общую сумму 300 млн фунтов стерлингов. Она сложилась из оценки клубов относительно ущерба, причиненного им невылетом «Эвертона».

В прошлом сезоне «Эвертон» избежал вылета из Премьер-лиги в последнем туре. «Лидс» и «Лестер» вылетели в Чемпионшип. «Бернли» их поддерживает, так так считает, что «Эвертон» нарушал правила финансового фэйр-плей еще в позапрошлом сезоне – тогда пострадал как раз «Бернли» и тоже вылетел из АПЛ.

По данным Daily Mail, три клуба, о которых идет речь, считают, что если бы вычет очков был произведен гораздо раньше, они бы выжили в Премьер-лиге. В сообщении также говорится о том, что возможная судебная тяжба может отпугнуть потенциальных новых владельцев «ирисок» 777 Partners. Американская компания согласилась приобрести контрольный пакет акций, но еще не завершила сделку.

4 комментария

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Arima Baki
Тридцать Четыре миллиарда Пятьсот миллионов, столько значит нужно отсудить от Сити если аналогичный иск подать
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Arima Baki
Тридцать Четыре миллиарда Пятьсот миллионов, столько значит нужно отсудить от Сити если аналогичный иск подать
На ПСЖ так вообще все клубы Лиги 1 должны иск подавать тогда)
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А.В. Бубнов
о, отрабатывается технология возмездивания возмездия)
на танкере нервно закурили) самое время и место)
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Zangezi Isenar
Подали иск или намерены подать?
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