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📸 Агент Палмер. Коул пытался подслушать тактику игроков «Сити» перед стандартом, но был раскрыт

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«Челси» и «Ман Сити» устроили настоящий триллер в 12-м туре Премьер-лиги. Всего в матче футболисты наколотили 8 голов!

Холанд оформил дубль, а Стерлинг и Палмер вспомнили о футбольном правиле бывших и отгрузили по мячу в ворота «горожан». Более того, Коул уже в добавленное время своим голом с пенальти обеспечил «Челси» ничью. Встреча закончилась со счетом 4:4.

В одном из эпизодов Палмер решил воспользоваться своим манчестерским прошлым. Подопечные Гвардиолы готовились исполнить штрафной. Футболисты собрались в кружок и что-то таинственно обсуждали.

К своим бывшим одноклубникам решительно подошел Палмер. Он попытался внедриться в ряды подопечных Гвардиолы. Ну а что, клуб сменил не так давно.

Агента Коула по насыщенно синей футболке быстро вычислил Холанд.

Эрлинг вежливо попросил англичанина отойти в сторонку.

После матча Палмер признался, что сражаться с «горожанами» для него было необычно:

«Было очень странно играть против «Сити» в первый раз. Я испытываю глубочайшее уважение к клубу, в котором провел 15 лет, и было приятно повидаться с друзьями. Думаю, нам не повезло, что мы не одержали победу, но это была еще одна отличная игра».

Вряд ли Коул успел подслушать что-то важное. Но дерзкую попытку засчитаем.

4 комментария

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Grime Font
Ответ Roman
Челси должен благодарить, что Сити с барского плеча отдал им Стерлинга и Палмера. Тащят клуб
ага, с барского плеча... были проданы за хорошие деньги в более титулованный клуб по европейским меркам.
+9
-3
+6
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ман сити фейк
Очень смешно
+1
-1
0
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Андрей Хан
Да он по привычке небось подошел, не сориентировался.
0
0
0
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