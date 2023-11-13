📸 Агент Палмер. Коул пытался подслушать тактику игроков «Сити» перед стандартом, но был раскрыт

«Челси» и «Ман Сити» устроили настоящий триллер в 12-м туре Премьер-лиги. Всего в матче футболисты наколотили 8 голов!

Холанд оформил дубль, а Стерлинг и Палмер вспомнили о футбольном правиле бывших и отгрузили по мячу в ворота «горожан». Более того, Коул уже в добавленное время своим голом с пенальти обеспечил «Челси» ничью. Встреча закончилась со счетом 4:4.

В одном из эпизодов Палмер решил воспользоваться своим манчестерским прошлым. Подопечные Гвардиолы готовились исполнить штрафной. Футболисты собрались в кружок и что-то таинственно обсуждали.

К своим бывшим одноклубникам решительно подошел Палмер. Он попытался внедриться в ряды подопечных Гвардиолы. Ну а что, клуб сменил не так давно.

Агента Коула по насыщенно синей футболке быстро вычислил Холанд.

Эрлинг вежливо попросил англичанина отойти в сторонку.

После матча Палмер признался, что сражаться с «горожанами» для него было необычно:

«Было очень странно играть против «Сити» в первый раз. Я испытываю глубочайшее уважение к клубу, в котором провел 15 лет, и было приятно повидаться с друзьями. Думаю, нам не повезло, что мы не одержали победу, но это была еще одна отличная игра».

Вряд ли Коул успел подслушать что-то важное. Но дерзкую попытку засчитаем.