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У Гвардиолы спросили, является ли «Юнайтед» главным соперником «Сити». В ответ Пеп вспомнил о «Ливерпуле»

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Очередное дерби Манчестера закончилось победой «Сити». «Горожане» одолели «дьяволов» со счетом 3:0.

Журналисты спросили Гвардиолу, является ли «Юнайтед» по-прежнему главным соперником «Ман Сити». Тренер считает, что свои главные матчи «горожане» проводят против «Ливерпуля».

Пеп отметил, что в последние годы именно команде Клоппа удалось ближе всего подобраться к «Ман Сити» в борьбе за чемпионство:

«Был один год с Оле [Сульшером], когда «Юнайтед» удалось подойти к нам довольно близко, но все же выделю «Ливерпуль». Когда мое время с «Сити» подойдет к концу, моим главным соперником, нашим соперником, будет «Ливерпуль».

Они [«Ливерпуль»] усложняют нам задачу все сильнее и сильнее, что делает лучше нас во всех аспектах. Они составляют нам конкуренцию так, как этого не делала ни одна команда за то время, что я нахожусь в «Сити».

Конечно, сейчас вернулся «Арсенал», «Ньюкасл» набирает обороты, «Челси» находится в процессе реструктуризации некоторых вещей. Но им всем нужно время. Так что пока мой ответ на ваш вопрос о сопернике – «Ливерпуль».

Согласны с мнением Гвардиолы?

2 комментария

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Виталий Ан
В этом сезоне будет Арсенал. Вот увидите. Ливерпуль еще не решил проблем с обороной, очень много пропускает. Да, камбечит, но весь сезон тяжело будет так играть. Арсенал набрался смелости и опыта. Будут конкурировать, так как и Сити временами не играет мощно. Тоттенхэм понятно, что будет биться только за 4, но должен туда попадать. Ньюкасл думаю выдал свой потолок в прошлом сезоне. Борьба за 4 максимум. МЮ борьба за 10 место)) если во время не выкинут шарлатана.
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Red Nerd
Ответ Виталий Ан
В этом сезоне будет Арсенал. Вот увидите. Ливерпуль еще не решил проблем с обороной, очень много пропускает. Да, камбечит, но весь сезон тяжело будет так играть. Арсенал набрался смелости и опыта. Будут конкурировать, так как и Сити временами не играет мощно. Тоттенхэм понятно, что будет биться только за 4, но должен туда попадать. Ньюкасл думаю выдал свой потолок в прошлом сезоне. Борьба за 4 максимум. МЮ борьба за 10 место)) если во время не выкинут шарлатана.
Ливерпуль пропустил на 1 гол больше Арсенала. Да, ооочень много.
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