Анри высказался о «Золотом мяче» 2003 года. Тьерри назвал несовершенство системы голосования

В 2003 году Павел Недвед получил «Золотой мяч», второе место в голосовании занял Тьерри Анри. Как часто случается с индивидуальными наградами, выбор France Football вызвал споры среди экспертов и фанатов.

Дискуссия не утихла даже спустя 20 лет. В студии CBS Sports Майка Ричардс решил выяснить, как Анри смотрит на результаты голосования «Золотого мяча» 2003 года.

Майка спросил: «В 2003 году у тебя было 32 гола и 28 ассистов. Недвед, который взял приз в том году, забил 14 голов и отдал 17 ассистов».

Тьерри в ответ сказал о несовершенстве системы голосования:

«Слушай, невозможно обсуждать мнения. Когда в процесс вовлечены журналисты, у которых есть право голоса, они голосуют за кого хотят. Как ни крути, они голосуют за того, за кого хотят.

Если посмотреть на голосования за всю историю «Золотого мяча», не только за мой год, часто смотришь на тройку [финалистов] и думаешь: «Серьезно?»

Так оно и есть. Но о вкусах не спорят».

А как вы относитесь к «Золотому мячу»? Всегда ли победитель получает награду оправданно?