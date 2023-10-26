In English, please
Блог

Анри высказался о «Золотом мяче» 2003 года. Тьерри назвал несовершенство системы голосования

Павел Недвед Павел Недвед
Ювентус Ювентус
Арсенал Арсенал
Тьерри Анри Тьерри Анри
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Золотой мяч Золотой мяч
Клубы Клубы
Майка Ричардс Майка Ричардс
Футбол Футбол

В 2003 году Павел Недвед получил «Золотой мяч», второе место в голосовании занял Тьерри Анри. Как часто случается с индивидуальными наградами, выбор France Football вызвал споры среди экспертов и фанатов.

Дискуссия не утихла даже спустя 20 лет. В студии CBS Sports Майка Ричардс решил выяснить, как Анри смотрит на результаты голосования «Золотого мяча» 2003 года.

Майка спросил: «В 2003 году у тебя было 32 гола и 28 ассистов. Недвед, который взял приз в том году, забил 14 голов и отдал 17 ассистов».

Тьерри в ответ сказал о несовершенстве системы голосования:

«Слушай, невозможно обсуждать мнения. Когда в процесс вовлечены журналисты, у которых есть право голоса, они голосуют за кого хотят. Как ни крути, они голосуют за того, за кого хотят.

Если посмотреть на голосования за всю историю «Золотого мяча», не только за мой год, часто смотришь на тройку [финалистов] и думаешь: «Серьезно?»

Так оно и есть. Но о вкусах не спорят».

А как вы относитесь к «Золотому мячу»? Всегда ли победитель получает награду оправданно?

75 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Redsfan
Ответ Сергей Петлин
Ну да, сравнивать статус полузащитника и нападающего) Недвед в тот год разрывал и это видели все, кроме Анри и Ричардса
Ну как бы Анри даже по меркам топовых нападающих провел невероятно выдающийся сезон.
+61
-9
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Петлин
Ну да, сравнивать статус полузащитника и нападающего)
Недвед в тот год разрывал и это видели все, кроме Анри и Ричардса
+71
-34
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Dementiev
Что за бред? Один из самых 100% ЗМ в 21 веке, какие тут вообще могут быть "до сих пор вызывает споры среди экспертов и фанатов"?
Даже если убрать оценку уровня игрока (всегда субъективно), то Недвед с Юве взял чемпионство и вышли в финал ЛЧ. Арсенал же из группы второй не вышел даже (с Валенсией и Аяксом), в чемпионате вторыми стали.
Как это вообще сравнивать можно?
+42
-12
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Morning Again
При всей любви к Анри как к футболисту, Недвед в тот период был шикарен.
+25
-4
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
D_I_A_B_L_O
Павел заслуженно взял ЗМ.
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chuha-Motibg
Что же этот Анри не смог даже в полуфинал ЛЧ выйти? Недвед играл клбчевую роль в том топовом Юве, обыграв Барсу и Реал в плей-офф. В финале не играл только из-за карточки. Плюс Юве взял чемпионат. Нытье Анри вооьще ни к седу ни к городу.
+28
-11
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Никитин
Ответ Maksim T
Комментарий скрыт
в АПЛ всегда было сложнее забивать чем в Серии А? прям всегда? а ещё чё расскажешь?
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Акимов
Выдавали бы тогда автоматом по статистике в сезоне. Никаких шансов для не нападающих.
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Rubtsov
Ответ Redsfan
Ну как бы Анри даже по меркам топовых нападающих провел невероятно выдающийся сезон.
Написал фан Юве, он в том году и АПЛ то не включал наверняка)
+19
-7
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Ответ Aleksandr Khachoyan
Комментарий скрыт
А АПЛ в сезоне 2002/2003 и АПЛ сезона 2023/2024 это одно и тоже? Знаешь сколько клубов АПЛ было в полуфинале ЛЧ? 0. 1/4 только МЮ. А у Серии А в полуфинале ЛЧ играло 3 клуба.
АПЛ был только 3 чемпионатом в рейтинге УЕФА. До появления Абрамовича АПЛ и близко не была уровня Примеры или Серии А. АПЛ конца 90х начало нулевых это современная Бундеслига по уровню и сколько там Ширер или Анри забивали голов никого не интересовало, ведь их клубы ничего не добивались на Евро арене.
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Петлин
Ответ Aleksandr Khachoyan
Комментарий скрыт
Тогда АПЛ и близко не стояла с Серией А. Учти это.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Петлин
Ответ Aleksandr Khachoyan
А вот это не совсем так. В 90ые и правда Серия А была лучшей лигой мира. Но как раз в 00ых Серия А отошла на второй план, а Премьер Лига стала главной лигой мира
До кальчополли Серия А была лучшая лига мира.
Об этом знает каждый школьник тех лет. АПЛ и рядом не стояла
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зверёк
Ответ Leganessi
.В 2016 году Эдер набивал стату в спартаке и забил победный гол в финале ЕВРО Франции. Если бы Эдера звали лионель Месси, то ЗМ ушел бы Эдеру. Так все это и работает. Чтобы выиграть ЗМ в эпоху пиар проекта ФИФА Месси, нужно было выдать сезон на 2-3 головы выше Месси. Если нет, то ЗМ уходит Месси автоматом. Просто потому что он скромный хороший мальчик. Блаттер на церемонии ЗМ : Я бы отдал все ЗМ Месси, он хороший малый. Роналду эгоистичный, он пытается командовать всеми, задирает нос. Все что следует знать о голосовании ЗМ, предвзятости в котором больше чем на евровидении. Ну а 2 Года назад был скандал что дали фиктивные голоса за Месси, когда капитан скромной сборной говорил что он не давал голоса за Месси. Франс футбол быстро среагировали и сказали что произошла ошибка))). Месси - главный позор футбола..
Накатил чтоли😂🤣
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Максимов
надо вводить 4 золотых мяча ...вратарям , защитникам ,полузащитникам и нападающим...
почти всегда берут напы ,это не справедливо
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Winfated
Ответ Roman Dementiev
Что за бред? Один из самых 100% ЗМ в 21 веке, какие тут вообще могут быть "до сих пор вызывает споры среди экспертов и фанатов"? Даже если убрать оценку уровня игрока (всегда субъективно), то Недвед с Юве взял чемпионство и вышли в финал ЛЧ. Арсенал же из группы второй не вышел даже (с Валенсией и Аяксом), в чемпионате вторыми стали. Как это вообще сравнивать можно?
Снейдер в 2010 ииии.....? Он еще помимо требла с Интером и на ЧМ сборную в финал выводил и как полузащитник на турнире забил 5 мячей и поделил золотую бутсу еще с 3 нападающими(!!!). Победный дубль в ворота Бразилии в плей-офф, и вообще по голу на каждой стадии плей-офф кроме финала (итого 4 мяча). Один из самых 100% ЗМ в 21 веке и что по итогу???)))
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гриззли
Что они несут? Серьезно сравнивать результативность полузащитника и нападающего? Ну и Ричардс если бы готовился, то наверное бы знал, что ЗМ тогда давали за календарный год, а не за сезон. Нафига приводить стату за сезон 2002/2003? Ну и в голосовании Недвед получил 27 первых мест, а Анри всего 8. Анри боролся скорее не с Недведом, а за второе место с девяностолетним Мальдини.) Они примерно одинаковое количество очков набрали. Тот ЗМ один из самых объективных получился. Спорных ЗМ было полно, но не в этом случае.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данила Милицын
Анри - это тот, кто рукой пас отдал в матче с Ирландией, а потом ссыкливо отнекивался? По этому поступку его и запомнят.
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leganessi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
.В 2016 году Эдер набивал стату в спартаке и забил победный гол в финале ЕВРО Франции. Если бы Эдера звали лионель Месси, то ЗМ ушел бы Эдеру.

Так все это и работает. Чтобы выиграть ЗМ в эпоху пиар проекта ФИФА Месси, нужно было выдать сезон на 2-3 головы выше Месси.

Если нет, то ЗМ уходит Месси автоматом. Просто потому что он скромный хороший мальчик.

Блаттер на церемонии ЗМ : Я бы отдал все ЗМ Месси, он хороший малый. Роналду эгоистичный, он пытается командовать всеми, задирает нос.
Все что следует знать о голосовании ЗМ, предвзятости в котором больше чем на евровидении.

Ну а 2 Года назад был скандал что дали фиктивные голоса за Месси, когда капитан скромной сборной говорил что он не давал голоса за Месси. Франс футбол быстро среагировали и сказали что произошла ошибка))).
Месси - главный позор футбола..
+23
-17
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Петлин
Ответ Aleksandr Khachoyan
Интересно, кто же должен был играть в одной из лучших команд страны, которая дошла до финала ЧМ, может китайцы? Что за аргумент такой: В Ювентусе 2006 было 8 игроков финала ЧМ. Забрали Виейра, капитана Арсенала, который уже вышел из своего прайма? Такие странные аргументы, вот честно. В Барселоне 2010ого года играли 6 игроков из финала ЧМ и еще одного(Вилью) купили позже. И что?
Для человека, который считает, что АПЛ начала нулевых сильнее Серии А, любой аргумент будет странным..
Не желаю спорить, удачи)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Dementiev
Ответ Maksim T
Комментарий скрыт
Ага, особенно в начале нулевых, когда АПЛ была дай боже третьей лигой Европы, так сложнее (аж "в разы"!) было забивать
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Блажес
Ответ Максим Максимов
надо вводить 4 золотых мяча ...вратарям , защитникам ,полузащитникам и нападающим... почти всегда берут напы ,это не справедливо
Но мяч отдадут Месси, который в этом году не забивал больше всех, не отдал больше всех передач, не играл в полузащите за троих, и не защищался как бетонная стена
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Петлин
Ответ Dmitry Koway
только вот у наконечника Анри больше голевых, чем у атакующего полузащитника. нестатусно как-то
Павел был левым полузащитником в схеме 4-4-2) Он не был атакующим полузащитником! Откуда вы, такие, берётесь?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sinkindragon@gmail.com
Ответ Redsfan
Ну как бы Анри даже по меркам топовых нападающих провел невероятно выдающийся сезон.
Ну все же сильнее Анри провел 2006-ой , будучи наряду с Зиданом лидером сборной , плюс в одиночку держал интригу в финале ЛЧ , а Недвед, ну в том сезоне он реально был выдающийся , Ювентус без него был другой командой
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим 1986
Ответ Leganessi
.В 2016 году Эдер набивал стату в спартаке и забил победный гол в финале ЕВРО Франции. Если бы Эдера звали лионель Месси, то ЗМ ушел бы Эдеру. Так все это и работает. Чтобы выиграть ЗМ в эпоху пиар проекта ФИФА Месси, нужно было выдать сезон на 2-3 головы выше Месси. Если нет, то ЗМ уходит Месси автоматом. Просто потому что он скромный хороший мальчик. Блаттер на церемонии ЗМ : Я бы отдал все ЗМ Месси, он хороший малый. Роналду эгоистичный, он пытается командовать всеми, задирает нос. Все что следует знать о голосовании ЗМ, предвзятости в котором больше чем на евровидении. Ну а 2 Года назад был скандал что дали фиктивные голоса за Месси, когда капитан скромной сборной говорил что он не давал голоса за Месси. Франс футбол быстро среагировали и сказали что произошла ошибка))). Месси - главный позор футбола..
Никто просто не видел, как Эдер набивал стату в Спартаке, даже сам Спартак не видел. А так бы дали.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nekrasen
вечный спор о том что индивидуальная награда по большому счету не индивидуальная а скорее клубная. Арсенал в тот год в чемпионате занял 2е место, а в ЛЧ провалился. В то время как Юве выиграл чемпионат, Суперкубок и с Реалом считался главным из 2х фаворитов на ЛЧ. Играй Арсенал в плей-офф или тем более выбей Ювентус на одной из стадий, то зм дали бы Анри. И кстати говоря не исключаю что уход Роналду из МЮ в Реал это как продуманная акция чтобы получать мячи, где с Реалом шансов выигрывать чемпионат и дальше проходить по ЛЧ хоть не сильно были, но выше. Всë логично!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий