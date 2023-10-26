Анри высказался о «Золотом мяче» 2003 года. Тьерри назвал несовершенство системы голосования
В 2003 году Павел Недвед получил «Золотой мяч», второе место в голосовании занял Тьерри Анри. Как часто случается с индивидуальными наградами, выбор France Football вызвал споры среди экспертов и фанатов.
Дискуссия не утихла даже спустя 20 лет. В студии CBS Sports Майка Ричардс решил выяснить, как Анри смотрит на результаты голосования «Золотого мяча» 2003 года.
Майка спросил: «В 2003 году у тебя было 32 гола и 28 ассистов. Недвед, который взял приз в том году, забил 14 голов и отдал 17 ассистов».
Тьерри в ответ сказал о несовершенстве системы голосования:
«Слушай, невозможно обсуждать мнения. Когда в процесс вовлечены журналисты, у которых есть право голоса, они голосуют за кого хотят. Как ни крути, они голосуют за того, за кого хотят.
Если посмотреть на голосования за всю историю «Золотого мяча», не только за мой год, часто смотришь на тройку [финалистов] и думаешь: «Серьезно?»
Так оно и есть. Но о вкусах не спорят».
А как вы относитесь к «Золотому мячу»? Всегда ли победитель получает награду оправданно?
Недвед в тот год разрывал и это видели все, кроме Анри и Ричардса
Даже если убрать оценку уровня игрока (всегда субъективно), то Недвед с Юве взял чемпионство и вышли в финал ЛЧ. Арсенал же из группы второй не вышел даже (с Валенсией и Аяксом), в чемпионате вторыми стали.
Как это вообще сравнивать можно?
АПЛ был только 3 чемпионатом в рейтинге УЕФА. До появления Абрамовича АПЛ и близко не была уровня Примеры или Серии А. АПЛ конца 90х начало нулевых это современная Бундеслига по уровню и сколько там Ширер или Анри забивали голов никого не интересовало, ведь их клубы ничего не добивались на Евро арене.
Об этом знает каждый школьник тех лет. АПЛ и рядом не стояла
почти всегда берут напы ,это не справедливо
Так все это и работает. Чтобы выиграть ЗМ в эпоху пиар проекта ФИФА Месси, нужно было выдать сезон на 2-3 головы выше Месси.
Если нет, то ЗМ уходит Месси автоматом. Просто потому что он скромный хороший мальчик.
Блаттер на церемонии ЗМ : Я бы отдал все ЗМ Месси, он хороший малый. Роналду эгоистичный, он пытается командовать всеми, задирает нос.
Все что следует знать о голосовании ЗМ, предвзятости в котором больше чем на евровидении.
Ну а 2 Года назад был скандал что дали фиктивные голоса за Месси, когда капитан скромной сборной говорил что он не давал голоса за Месси. Франс футбол быстро среагировали и сказали что произошла ошибка))).
Месси - главный позор футбола..
Не желаю спорить, удачи)