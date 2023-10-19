В 2018 году Рой Ходжсон принял худшее трансферное решение в жизни - тренер отказался от Эрлинга Холанда

Занятная история.

31 января 2017 года ганец Джордан Айю перешел в «Суонси Сити», с которым заключил контракт на три с половиной года. «Астон Вилла» получила за своего игрока защитника Нила Тейлора и еще 5 миллионов фунтов.

Первый сезон в составе «лебедей» у нападающего не задался, и клуб решил отдать его в аренду - среди желающих первым подсуетился «Кристал Пэлас», который на тот момент возглавлял Рой Ходжсон.

Интересно, что англичанин предпочел Айю сыну своего давнего товарища Альфи Холанда - Эрлингу.

За молодого норвежца просили 5 миллионов фунтов, но Ходжсон посчитал, что Холанд-младший физически недостаточно развит для АПЛ. В том сезоне Эрлинг забил 14 мячей в 39 матчах за «Молде», а через полгода перещел в «Зальцбург» и наколотил 17 голов в 16 играх.