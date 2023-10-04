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Клопп хочет переиграть матч с «Тоттенхэмом». Экс-защитник «шпор» Вертонген выдвинул контрпредложение, вспомнив финал ЛЧ-2019

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Старые обиды.

После скандального матча с «Тоттенхэмом», где «Ливерпулю» не засчитали абсолютно легитимный гол, Юрген Клопп заявил, что переигровка матча была бы справедливой.

«Думаю, единственным вариантом здесь должна стать переигровка. Вот так. Хотя, наверное, этого не случится», — сказал тренер мерсисайдцев на пресс-конференции перед встречей с «Юнионом» в Лиге Европы.

Неудивительно, что это вызвало возмущение среди болельщиков «Тоттенхэма», которые считают, что их команда выиграла честно, в самой концовке додавив «красных» в составе девяти человек благодаря автоголу Матипа.

Один из фанатов лондонской команды в ответ предложил Клоппу переиграть финал Лиги чемпионов 2019 года, в котором «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» со счётом 2:0. В том матче «Ливерпуль» открыл счет с пенальти на первой же минуте, и это решение болельщики «шпор» считают ошибочным.

На это предложение отреагировал экс-защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген, сейчас выступающий за «Андерлехт».

Бельгиец написал: «Я в деле».

Ну что, переигрываем все? 😄

5 комментариев

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az za
сравнил Божий дар с яичницей
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эль Пуканьеро Бомбардини
Ответ az za
сравнил Божий дар с яичницей
то ли они придуриваются то ли реально не видят разницы, когда у игрока еще полметра до линии офсайда и ему отменяют гол или когда мяч рикошетит от груди и катится по руке чуть ли не до кисти(фаны лондонского бестрофейника очень любят именно этот стоп-кадр но не любят когда им показывают видео эпизода целиком)
в первом случае дело чисто в механическом определении - за линией или нет, а во втором можно до опупения спорить с судьей что рука в естественном положении/игра неумышленная/расстояние маленькое(нужное подчеркнуть) и ему будет пох - он так трактует правила(и правила это допускают)
+7
-2
+5
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sinkindragon@gmail.com
Еще в позапрошлом сезоне потеряли очки со Шпорами , которые стоили чемпионства
+5
-2
+3
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vladimir.kostrichko
Насчет того пенальти никто ничего не говорил...
Факт был тот,что мяч попал в вытянутую руку в штрафной.
Только прижатая рука может оправданием.....
+3
-3
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