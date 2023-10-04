Клопп хочет переиграть матч с «Тоттенхэмом». Экс-защитник «шпор» Вертонген выдвинул контрпредложение, вспомнив финал ЛЧ-2019

Старые обиды.

После скандального матча с «Тоттенхэмом», где «Ливерпулю» не засчитали абсолютно легитимный гол, Юрген Клопп заявил, что переигровка матча была бы справедливой.

«Думаю, единственным вариантом здесь должна стать переигровка. Вот так. Хотя, наверное, этого не случится», — сказал тренер мерсисайдцев на пресс-конференции перед встречей с «Юнионом» в Лиге Европы.

Неудивительно, что это вызвало возмущение среди болельщиков «Тоттенхэма», которые считают, что их команда выиграла честно, в самой концовке додавив «красных» в составе девяти человек благодаря автоголу Матипа.

Один из фанатов лондонской команды в ответ предложил Клоппу переиграть финал Лиги чемпионов 2019 года, в котором «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» со счётом 2:0. В том матче «Ливерпуль» открыл счет с пенальти на первой же минуте, и это решение болельщики «шпор» считают ошибочным.

На это предложение отреагировал экс-защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген, сейчас выступающий за «Андерлехт».

Бельгиец написал: «Я в деле».

Ну что, переигрываем все? 😄