Клопп хочет переиграть матч с «Тоттенхэмом». Экс-защитник «шпор» Вертонген выдвинул контрпредложение, вспомнив финал ЛЧ-2019
Старые обиды.
После скандального матча с «Тоттенхэмом», где «Ливерпулю» не засчитали абсолютно легитимный гол, Юрген Клопп заявил, что переигровка матча была бы справедливой.
«Думаю, единственным вариантом здесь должна стать переигровка. Вот так. Хотя, наверное, этого не случится», — сказал тренер мерсисайдцев на пресс-конференции перед встречей с «Юнионом» в Лиге Европы.
Неудивительно, что это вызвало возмущение среди болельщиков «Тоттенхэма», которые считают, что их команда выиграла честно, в самой концовке додавив «красных» в составе девяти человек благодаря автоголу Матипа.
Один из фанатов лондонской команды в ответ предложил Клоппу переиграть финал Лиги чемпионов 2019 года, в котором «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» со счётом 2:0. В том матче «Ливерпуль» открыл счет с пенальти на первой же минуте, и это решение болельщики «шпор» считают ошибочным.
На это предложение отреагировал экс-защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген, сейчас выступающий за «Андерлехт».
Бельгиец написал: «Я в деле».
Ну что, переигрываем все? 😄
в первом случае дело чисто в механическом определении - за линией или нет, а во втором можно до опупения спорить с судьей что рука в естественном положении/игра неумышленная/расстояние маленькое(нужное подчеркнуть) и ему будет пох - он так трактует правила(и правила это допускают)
Факт был тот,что мяч попал в вытянутую руку в штрафной.
Только прижатая рука может оправданием.....