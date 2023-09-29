От золотой пижамы Холанда до образа из Звездных войн Погба: выбираем самого отчаянного модника в футболе

Джек Грилиш самопровозглашенный король моды, заключивший контракт с Gucci на 10 миллионов фунтов, а вот одноклубники оценивают его чувство стиля не самым высоким образом. На клубном Youtube канале, выбирая самого стильного игрока, Грилиш поставил себе пятёрку, а Рубен Диаш, Родри и Кевин Де Брюйне дали ему низкие оценки. Насколько это справедливо?

Давайте оценим Грилиша и других модников в футболе:

Джек отрабатывает контракт с Gucci.

Рахим Стерлинг решил утеплиться.

Том Дэвис может быть выступает не за самый яркий клуб АПЛ - «Шеффилд Юнайтед», зато за пределами поля его точно нельзя не заметить.

Сейчас Дани Алвесу не до трендов, но раньше его костюмам мог бы позавидовать сам Филипп Киркоров.

Эрлинг Холанд - игрок на вес золото во всех смыслах.

Джеймсу Мэддисону из «Тоттенхэма» идет его панама. Он отлично смотрелся бы на фестивале в Гластонбери.

Кадр со съемок Звездных войн? Да нет, это просто Поль Погба вышел на прогулку.

Эктор Бельерин явно вдохновлялся Матрицей, интересно, как оценит его попытку Киану Ривз.

Контракт с Gucci у Грилиша, но игрок «Шеффилд Юнайтед» Макберни мог бы представлять бренд не хуже.

Пишите в комментариях, кто для вас самый стильный футболист.