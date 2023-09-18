Грустная статистика.

Лондонский «Челси», который этим летом возглавил аргентинец Маурисио Почеттино, начал новый сезон не лучшим образом. Позади пять туров, а у команды всего одна победа над «Лутоном», поражения от «Форест» и «Вест Хэм» и две ничьих − «Ливерпуль» и «Борнмут». Результаты на поле не отражают реальной силы клуба − в этом разбирались Вадим Лукомский и Кирилл Бельский.

Пользователь Reddit заметил, что в ближайших десяти турах «Челси» предстоит сыграть с командами, которым в прошлом сезоне «синие» проигрывали.

Единственное исключение − «Бернли», но с командой Компани «Челси» никак не мог пересечься, так как прошлый сезон «бордовые» провели в чемпионшипе.

В ближайшем туре, который состоится в воскресенье, «синим» предстоит сыграть с «Астон Виллой» Эмери. Серьезная проверка и возможность доказать, что подобная статистика − это просто совпадение, а команда по сравнению с прошлым сезоном стала сильнее.