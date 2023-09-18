In English, please
Блог

В ближайших десяти турах «Челси» сыграет с командами, которым проиграл в прошлом сезоне. Всем, кроме одной

Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Бернли Бернли
Челси Челси
Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
Футбол Футбол

Грустная статистика.

Лондонский «Челси», который этим летом возглавил аргентинец Маурисио Почеттино, начал новый сезон не лучшим образом. Позади пять туров, а у команды всего одна победа над «Лутоном», поражения от «Форест» и «Вест Хэм» и две ничьих − «Ливерпуль» и «Борнмут». Результаты на поле не отражают реальной силы клуба − в этом разбирались Вадим Лукомский и Кирилл Бельский.

Пользователь Reddit заметил, что в ближайших десяти турах «Челси» предстоит сыграть с командами, которым в прошлом сезоне «синие» проигрывали.

Единственное исключение − «Бернли», но с командой Компани «Челси» никак не мог пересечься, так как прошлый сезон «бордовые» провели в чемпионшипе.

В ближайшем туре, который состоится в воскресенье, «синим» предстоит сыграть с «Астон Виллой» Эмери. Серьезная проверка и возможность доказать, что подобная статистика − это просто совпадение, а команда по сравнению с прошлым сезоном стала сильнее.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий