Вратарь «Акрона» Тереховский о Возинье и 0:0 с Испанией: «В чудака 3 раза попало – и сделали из него героя. Но молодец! Я бы тоже так хотел – чтобы 10 млн подписчиков было»

Вратарь «Акрона» Игнат Тереховский скептически отнесся к игре вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи в первом туре ЧМ-2026 против Испании (0:0).
Во втором туре 40-летний голкипер дважды пропустил от Уругвая (2:2).
«Слушайте, я честно не знаю, что из Возиньи такого героя сделали (улыбается). Там все рабочее! Вы возьмите Алисона с Марокко: вот это уровень! В чудака три раза попало… И сделали из него героя. И что, что 40 лет? У вратарей расцвет в 35 лет.
Но Возинья – молодец! Я бы хотел так же отличиться, чтобы у меня потом в социальной сети больше 10 млн подписчиков было. За мужика можно порадоваться. В 40 лет с Испанией сыграть 0:0.
Я тут стою рассказываю, а чудак с Испанией 0:0 играет (смеется). Можно только порадоваться», – сказал 20-летний Тереховский, сыгравший 3 матча в Мир РПЛ в минувшем сезоне и пропустивший в них 8 мячей.
На этом ЧМ сыграли аж три 40-летних вратаря. Ребров объясняет феномен Возиньи, Муслеры и Нойера
А языком мы все трепать мастаки, Игнат)))
"Я тут стою рассказываю, а чудак с Испанией 0:0 играет (смеется). Можно только порадоваться"
но на спортсе уже давно сборище бабок на лавочке. у них кругом только праститутки и наркаманы, прастихоспади!
а у нас как всегда обесценивание и токсики
Нечудак пропускает за 39 минут первого тайма 5 банок от Локомотива
Возникает вопрос :)