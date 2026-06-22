  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Вратарь «Акрона» Тереховский о Возинье и 0:0 с Испанией: «В чудака 3 раза попало – и сделали из него героя. Но молодец! Я бы тоже так хотел – чтобы 10 млн подписчиков было»

0
Вратарь «Акрона» Тереховский о Возинье и 0:0 с Испанией: «В чудака 3 раза попало – и сделали из него героя. Но молодец! Я бы тоже так хотел – чтобы 10 млн подписчиков было»
Вратарь «Акрона» Тереховский о Возинье и 0:0 с Испанией: в чудака 3 раза попало.

Вратарь «Акрона» Игнат Тереховский скептически отнесся к игре вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи в первом туре ЧМ-2026 против Испании (0:0). 

Во втором туре 40-летний голкипер дважды пропустил от Уругвая (2:2). 

«Слушайте, я честно не знаю, что из Возиньи такого героя сделали (улыбается). Там все рабочее! Вы возьмите Алисона с Марокко: вот это уровень! В чудака три раза попало… И сделали из него героя. И что, что 40 лет? У вратарей расцвет в 35 лет.

Но Возинья – молодец! Я бы хотел так же отличиться, чтобы у меня потом в социальной сети больше 10 млн подписчиков было. За мужика можно порадоваться. В 40 лет с Испанией сыграть 0:0.

Я тут стою рассказываю, а чудак с Испанией 0:0 играет (смеется). Можно только порадоваться», – сказал 20-летний Тереховский, сыгравший 3 матча в Мир РПЛ в минувшем сезоне и пропустивший в них 8 мячей. 

На этом ЧМ сыграли аж три 40-летних вратаря. Ребров объясняет феномен Возиньи, Муслеры и Нойера

Чего добьется Кабо-Верде на ЧМ-2026?1111 голосов
Выйдут в плей-оффСборная Кабо-Верде по футболу
Далеко пройдут в плей-оффВозинья
Не выйдут в плей-оффСборная Уругвая по футболу
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
logoАкрон
соцсети
logoЧемпионат.com
logoИгнат Тереховский
logoСборная Кабо-Верде по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoВозинья
logoСборная Бразилии по футболу
logoАлиссон

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
По интервью понятны сразу цели и уровень амбиций паспортиста.
Зависть плохое чувство! Сыграй с Испанией, можно с Францией или Аргентиной например, и пусть в тебя попадут три раза, сыграй на ноль, окажись в сборной и просто попробуй это сделать…
А языком мы все трепать мастаки, Игнат)))
ОтветAlex.K71
Зависть плохое чувство! Сыграй с Испанией, можно с Францией или Аргентиной например, и пусть в тебя попадут три раза, сыграй на ноль, окажись в сборной и просто попробуй это сделать… А языком мы все трепать мастаки, Игнат)))
зависть - плохо, но если нет у человека чувства юмора - пиши-пропало. явно парень с юмором и даже самоиронией в конце:
"Я тут стою рассказываю, а чудак с Испанией 0:0 играет (смеется). Можно только порадоваться"
но на спортсе уже давно сборище бабок на лавочке. у них кругом только праститутки и наркаманы, прастихоспади!
Возинья продемонстрировал пракрасное чутье, рефлексы (вытаскивал из углов не менее 3-4 раз тяжелейшие удары), те что в упор в него были - с пары метров это тоже заслуга выбора позиции и реакции(попробуй не просусти в упор с двух метров)

а у нас как всегда обесценивание и токсики
Ответg3tty
Возинья продемонстрировал пракрасное чутье, рефлексы (вытаскивал из углов не менее 3-4 раз тяжелейшие удары), те что в упор в него были - с пары метров это тоже заслуга выбора позиции и реакции(попробуй не просусти в упор с двух метров) а у нас как всегда обесценивание и токсики
Че за токсики?
ОтветKoolThing
Че за токсики?
Вокруг такие Токсики … шоу Ильи Соболева
З - зависть. Сразу видно, как ты "порадовался" за него.
У Лещука достойна смена подрастает.
В прошедшем чемпионате смотрел Акрон с Локо, и этот чудак стоял за Акрон - первый тайм, если не ошибаюсь 5:0 москвичи выиграли) а этого персонажа заменили в перерыве, если ошибаюсь - поправьте
ОтветUralll156
В прошедшем чемпионате смотрел Акрон с Локо, и этот чудак стоял за Акрон - первый тайм, если не ошибаюсь 5:0 москвичи выиграли) а этого персонажа заменили в перерыве, если ошибаюсь - поправьте
Просто в чудака ни разу не попало).
Надеюсь, после этого все его три подписчика отписались от него. Да, да. Папа, мама и брат тоже могут сделать это).
Чудак играет всухую на чемпионате мира с Испанией
Нечудак пропускает за 39 минут первого тайма 5 банок от Локомотива

Возникает вопрос :)
ОтветГаборик
Чудак играет всухую на чемпионате мира с Испанией Нечудак пропускает за 39 минут первого тайма 5 банок от Локомотива Возникает вопрос :)
Какая первая буква всего слове? Первая буква М).
Нехорошо называть чудаком человека, который годится тебе в отцы по возрасту
Он Возинья, а тебя бы возили. Вот в чем разница.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
ЧМ-2026. Испания забила 4 гола Саудовской Аравии, Бельгия сыграла 0:0 с Ираном, Уругвай – 2:2 с Кабо-Верде, Египет против Новой Зеландии
только чтоLive
Египет одержал волевую победу над Новой Зеландией – 3:1! Салах забил и ассистировал Трезеге, у Зико 1+1
1 минуту назад
Салах забил 68-й гол за Египет – Новой Зеландии. До рекорда Хассана – 1 мяч
22 минуты назад
34-летний Куртуа хочет играть за «Реал» до конца карьеры: «Моя мечта – остаться в Мадриде еще на 4 или 5 сезонов»
22 минуты назад
Смотрите игру Новая Зеландия – Египет в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’
сегодня, 01:00ВидеоСпортс"
Ленини – лучший игрок матча Кабо-Верде и Уругвая по версии ФИФА. Хавбек «Краснодара» забил 1-й гол африканцев в истории ЧМ
сегодня, 00:24
Испания возглавляет группу H на ЧМ после 2-го тура, имея 4 очка. У Уругвая и Кабо-Верде по 2 балла, у Саудовской Аравии – 1
сегодня, 00:14
Легенды Бразилии откровенно повозили Инфантино в квадрате – никакой пощады главе ФИФА 😲
сегодня, 00:10ВидеоСпортс"
Уругвай – Кабо-Верде – 2:2! Ленини из «Краснодара» открыл счет со штрафного, Араухо сравнял и отдал пас на Каноббио, Варела забил после ошибки Муслеры
сегодня, 00:04
Николич хочет видеть Баринова в АЕК. Греческий клуб ведет переговоры с ЦСКА («Чемпионат»)
вчера, 23:43
Ко всем новостям
Последние новости
«Барса» может сыграть с «Аль-Ахли» из Египта в Кубке Гампера в рамках сделки по Кариму
7 минут назад
L’Equipe о словах журналистки, критиковавшей Доку за желание уехать с ЧМ на роды жены: «Эти заявления противоречат нашим ценностям. Приносим извинения футболисту и нашей аудитории»
7 минут назад
Ягудин считает, что Мбаппе станет лучшим игроком ЧМ-2026: «Он уже забил два, став лучшим бомбардиром Франции»
35 минут назад
Аршавин о вылете Туниса с ЧМ-2026 после 1:9 в 2 матчах: «Такое впечатление, что в аэропорту нашли 26 человек и выдали им форму сборной»
37 минут назад
23 удара Бельгии без гола против Ирана – ее антирекорд на ЧМ с 1994-го
47 минут назад
«Если Вендел снова опаздывает, значит, надо выкинуть из «Зенита». Я бы поступил радикально». Петржела о бразильце
сегодня, 01:59
Тренер Кабо-Верде про 2:2 с Уругваем: «Радует, что проявили смелость. Завершали матч в сложных условиях – у многих сводило ноги»
сегодня, 01:46
Бьелса про 2:2 с Кабо-Верде: «Уругвай снизил интенсивность игры, чего не должно было произойти»
сегодня, 01:31
64 003 зрителя посетили матч Уругвая и Кабо-Верде на ЧМ. Стадион в Майами вмещает 64 478
сегодня, 01:13
Уругвай – Кабо-Верде, 22 июня 2026, ЧМ-2026: результаты матча
сегодня, 00:00
Рекомендуем