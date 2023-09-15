Знает подход к Пепу.

Кайл Уокер вместе с Гвардиолой выступил на пресс-конференции перед первым матчем Лиги чемпионов против сербской «Црвены Звезды», и в ходе беседы он рассказал забавную деталь о роли Бернарду Силвы в команде.

В этом сезоне Уокер стал одним из капитанов «Сити» вместе с Рубеном Диашем и Бернарду, но, как сказал английский защитник, португалец единолично отвечает за один крайне важный момент в жизни команды.

«На поле Бернарду постоянно демонстрирует, как он очень важен для команды. Но никто не видит, что происходит за его пределами. У него такие хорошие отношения с тренером, что, когда нам нужны выходные, мы просим его пойти попросить об этом Пепа».

Силва безусловно играет очень важную роль для команды как во время матчей, так и в раздевалке. Однако этим летом он уже был готов уйти, чтобы осуществить свое давнее желание выступить за «Барселону».

В итоге полузащитник продлил контракт с «Сити», но в его соглашение с клубом, как сообщил Фабрицио Романо, включена клаусула в размере €50 млн. Вероятно, из-за этого пункта он покинет «горожан» следующим летом.

То есть игроки «Сити» останутся без дополнительных выходных? 😅