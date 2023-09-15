«Никто не видит, что происходит за пределами поля». Уокер рассказал, что у Силвы есть особенная роль в команде — он отвечает за самый важный вопрос для игроков
Знает подход к Пепу.
Кайл Уокер вместе с Гвардиолой выступил на пресс-конференции перед первым матчем Лиги чемпионов против сербской «Црвены Звезды», и в ходе беседы он рассказал забавную деталь о роли Бернарду Силвы в команде.
В этом сезоне Уокер стал одним из капитанов «Сити» вместе с Рубеном Диашем и Бернарду, но, как сказал английский защитник, португалец единолично отвечает за один крайне важный момент в жизни команды.
«На поле Бернарду постоянно демонстрирует, как он очень важен для команды. Но никто не видит, что происходит за его пределами. У него такие хорошие отношения с тренером, что, когда нам нужны выходные, мы просим его пойти попросить об этом Пепа».
Силва безусловно играет очень важную роль для команды как во время матчей, так и в раздевалке. Однако этим летом он уже был готов уйти, чтобы осуществить свое давнее желание выступить за «Барселону».
В итоге полузащитник продлил контракт с «Сити», но в его соглашение с клубом, как сообщил Фабрицио Романо, включена клаусула в размере €50 млн. Вероятно, из-за этого пункта он покинет «горожан» следующим летом.
То есть игроки «Сити» останутся без дополнительных выходных? 😅
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