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🤔 Рэй Парлор назвал три клуба за всю историю АПЛ, которые могли бы побороться с «Сити» Гвардиолы. Угадаете?

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Легенда «Арсенала» Рэй Парлор подключил три культовые команды Премьер-лиги, чтобы победить нынешнюю команду «Манчестер Сити», если они столкнутся лицом к лицу в матче.

Англичанин считает, что команда «Непобедимых» «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» 1999 года, а также «Челси» под руководством Жозе Моуринью могли бы победить команду Пепа Гвардиолы.

«Я должен сказать, что Кевин де Брюйне был бы в той нашей команде. Когда он на мяче, вы знаете – что-то произойдет. Просто спросите Холанда! У нас был Деннис Бергкамп, игравший в похожем стиле, но де Брюйне мог бы действовать в свободной роли, делая великие вещи.

Холанд тоже преуспел бы в команде «Непобедимых», но у нас был Тьерри Анри. Гвардиола любил Патрика Виейру. Он был очень важен. Если не он, то Сол Кэмпбелл пригодился бы «Сити». Он бы укрепил любую заднюю линию.

Очень трудно судить о том, как пройдет игра между этими командами. Я думаю, что мы бы дали «Сити» жару. Ставлю на победу «Арсенала» 2:1. «МЮ» – 99 или «Челси» Моуринью тоже были очень хороши, и могли бы посостязаться с горожанами», – заявил Парлор.

А кого назовете вы?

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