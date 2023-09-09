Подарок со звездочкой.

Английский «Брайтон» решил побаловать своих игроков и специально под награду «Лучший игрок месяца» подписал очень внушительный контракт с автоцентром Порше Мид-Сассекса. Вместе с табличкой или статуэткой футболист получает в распоряжение авто немецкого бренда.

Казалось бы, самое время порадоваться за игроков «Брайтона», которые получают люксовые автомобили от известной марки. Однако у этой истории, как у любого договора, есть звездочка: Каору Митома, которого признали лучшим игроком августа, действительно сможет выбрать любое авто из автоцентра Порше. Вот только он не будет им владеть, а лишь воспользуется на ближайшие 48 часов.

Естественно, что «Брайтон» не указывает такой нюанс в своих социальных сетях. По фотографии кажется, будто бы каждый игрок получит Порш в качестве приза, то есть, навсегда.

О том, что такой нюанс существует, автоцентр Порше сообщил еще в 2015 году, когда лучшим игроком октября стал Бруно Сальтор.

Маловероятно, что с тех пор условия изменились.

За историю спасибо телеграм-каналу «Англия, Англия» и его автору Вадиму Лукомскому.