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От Ди Марии до Кайседо: самые дорогие приобретения Премьер-лиги за последние 10 лет

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Джек Грилиш Джек Грилиш
Кепа Аррисабалага Кепа Аррисабалага
Харри Магуайр Харри Магуайр
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
Футбол Футбол

Премьер-лига уже много лет доминирует на трансферном рынке. Такие команды, как «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и другие, продолжают выкладывать огромные суммы за лучшие таланты в мире.

Перед каждым сезоном устанавливается новый трансферный рекорд.

Кто стал рекордсменом по сумме приобретений за последние 10 летних трансферных окон в АПЛ? Давай выясним.

2014/15 – Анхель Ди Мария (из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» – 60 млн фунтов)

Анхель Ди Мария прибыл на «Олд Траффорд» и получил легендарный «7» номер. Ранее он принадлежал Криштиану Роналду, Эрику Кантона, Джорджу Бесту, Дэвиду Бекхэму и другим звездам «Манчестер Юнайтед».

В 2014 году до перехода в «МЮ» Ди Мария показывал отличный футбол. Он был назван игроком года Аргентины и включен символическую сборную FIFPro. «Реал» выиграл Лигу чемпионов, а Ди Мария стал лучшим игроком финала.

Несмотря на это, Анхель продержался в «Манчестер Юнайтед» всего один сезон, а затем перебрался в «Пари Сен-Жермен». Он забил три гола в 27 матчах чемпионата.

2015/16 – Кевин Де Брюйне (из «Вольфсбурга» в «Манчестер Сити» – 55 млн фунтов)

Кевин Де Брюйне войдет в историю как один из величайших игроков «Манчестер Сити». Бельгийский полузащитник по-прежнему выступает за «Сити», пять раз выиграл с командой Премьер-лигу, дважды Кубок Англии, пять Кубков Лиги и Лигу чемпионов.

В настоящее время он занимает четвертое место по результативным передачам в АПЛ, у него в активе их 102. Его креативность, интеллект и технические способности сделали Кевина одним из самых эффективных полузащитников в мире.

Де Брюйне четырежды признавали лучшим игроком сезона в составе «Сити», дважды — игроком года в АПЛ.

2016/17 – Поль Погба (из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» – 89 млн фунтов)

«Манчестер Юнайтед» побил мировой рекорд, заплатив за Погба, которого в 2012 году сам отпустил примерно за 800 000 фунтов. Погба вернулся в «Юнайтед» за 89 миллионов фунтов в 2016 году, а затем бесплатно перешел в «Ювентус» в 2022 году.

Погба провел несколько успешных лет в «Юнайтед». В сезоне 2016/17 он выиграл Кубок Лиги и Лигу Европы под руководством Жозе Моуринью.

Но в целом это был разочаровывающий трансфер. Поль обладает безусловным талантом, но ему не удавалось стабильно демонстрировать его в «МЮ».

2017/18 – Ромелу Лукаку (из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» – 75 млн фунтов)

Второй раз подряд «МЮ» заплатил самую внушительную сумму за игрока. Лукаку был великолепен в «Эвертоне», забив 25 голов в Премьер-лиге, прежде чем присоединился к «Юнайтед».

Бельгиец показал хорошие результаты за «МЮ», забив 16 и 12 голов соответственно в АПЛ, а также 7 голов за два сезона в Лиге чемпионов.

Несмотря на это, болельщики «Юнайтед» часто критиковали Лукаку, а нападающий утверждал, что его сделали козлом отпущения в момент неэффективности клуба. Он был продан миланскому «Интеру» за 75 млн фунтов, а это означает, что «Юнайтед» получил свои деньги обратно.

2018/19 – Кепа Аррисабалага («Атлетик Бильбао» – «Челси» – 72 млн фунтов)

Кепа Аррисабалага стал самым дорогим вратарем в истории, заменив Тибо Куртуа, перешедшего в «Реал Мадрид».

У Кепы в «Челси» было время взлетов и падений. Он начал блестяще, но впал в немилость у тренера Фрэнка Лэмпарда, который делал ставку на Вилли Кабальеро, а затем подписал Эдуара Менди.

С Менди было сложно конкурировать, с ним «Челси» выиграл Лигу чемпионов под руководством Томаса Тухеля. Когда Тухеля заменил Грэм Поттер, то Кепа снова появился в стартовом составе.

С приходом Маурисио Почеттино Кепа был отдан в аренду в «Реал Мадрид» на сезон 2023/24.

2019/20 – Харри Магуайр (из «Лестер Сити» в «Манчестер Юнайтед» – 80 млн фунтов)

«Манчестер Юнайтед» снова стал самым расточительным клубом, а Харри Магуайр - самым дорогим защитником в истории. В своем первом сезоне Магуайр сыграл все 38 матчей АПЛ и был назначен капитаном клуба после ухода Эшли Янга.

Новый тренер «МЮ» Эрик Тен Хаг отказался от Магуайра после поражений от «Брайтона» и «Брентфорда» в прошлом сезоне. Его заменили Рафаэль Варан и Лисандро Мартинес.

В сборной Англии Магуайр показал свой талант, но полностью раскрыть его в «Юнайтед» ему не удалось. Харри уступил капитанскую повязку Бруну Фернандешу .

2020/21 – Кай Хаверц (из леверкузенского «Байера» в «Челси» – 68 млн фунтов)

Для Кая Хаверца опыт в «Челси» стал американскими горками. Но большинство болельщиков клуба простили ему все за победный гол в финале Лиги чемпионов 2021 года в ворота «Сити».

«Синие» изо всех сил пытались найти лучшую позицию для Хаверца. Он обладает отличными техническими способностями, но не может показывать стабильную игру.

Этим летом футболист присоединился к «Арсеналу» за 65 млн фунтов. Пока неизвестно, сможет ли Микель Артета извлечь из него максимум пользы, но «Челси», похоже, был рад вернуть свои деньги за немца.

2021/22 – Джек Грилиш (из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» – 100 млн фунтов)

Джек Грилиш начал медленно: за свой первый сезон он провел 39 матчей и ни разу не вышел в стартовом составе «Сити».

Однако в сезоне 2022/23 Грилиш играл важную роль и помог команде Гвардиолы завоевать требл. Он принял участие в 50 матчах, и ему доверяли место в стартовом составе, когда это было наиболее важно.

 

Судя по результатам прошлого сезона и в расчете на дальнейший прогресс под руководством Гвардиолы, Грилиш оправдает потраченные на него средства.

2022/23 – Энцо Фернандес (из «Бенфики» в «Челси» – 105 млн фунтов)

У «Челси» был напряженный период с тех пор, как к власти пришел Тодд Бэйли с множеством новых игроков. Но ни один из них не стоил так дорого, как Энцо Фернандес.

Фернандес привлек внимание «Челси», когда Аргентина выиграла чемпионат мира 2022 года, а полузащитник был назван лучшим молодым игроком турнира. Он перешел в английский клуб в январе 2023 года.

Для «Челси» наступили тяжелые времена, но Энцо оставался их лучшим игроком. Грэм Поттер был уволен, когда «Челси» финишировал в середине таблицы, а Энцо теперь играет под руководством аргентинца Маурисио Почеттино.

Фернандес продемонстрировал свое мастерство и подписал контракт на восемь с половиной лет, а это означает, что у него достаточно времени, чтобы обосноваться и добиться успеха в «Челси».

2023/24 – Мойсес Кайседо (из «Брайтона» в «Челси» – 115 млн фунтов)

Трансферная сага Мойсеса Кайседо войдет в историю как одна из самых драматичных в Премьер-лиге. «Челси» преследовал полузащитника все лето и несколько раз отклонял предложения, но, поскольку реальной конкуренции не было, в клубе чувствовали, что это вопрос времени.

Кайседо отверг предложение Юргена Клоппа и ясно дал понять, что хочет присоединиться к «Челси». «Брайтон» и «Челси» договорились о рекордной сумме, а условия личного контракта игрока не стали проблемой.

21-летний полузащитник сыграл всего 45 матчей в Премьер-лиге за «Брайтон». Он стал лучшим игроком сезона в бывшем клубе, помог им попасть в Лигу Европы.

У Касейдо есть время, чтобы освоиться в «Челси».

 

Какой трансфер получился самым удачным, а какой провалился с треском? Пишите в комментариях.

4 комментария

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Iamliam
Ответ UnforgivenX2
пока никто не заиграл на всю сумму :)
ДеБрюйне?
+4
0
+4
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Lavinka
Ответ UnforgivenX2
пока никто не заиграл на всю сумму :)
Де Брюйне на сумму всех вместе взятых заиграл !
+1
0
+1
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UnforgivenX2
пока никто не заиграл на всю сумму :)
0
0
0
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red hikkikomori
Если вкратце: МЮ пост сдал, Челси пост принял
0
0
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