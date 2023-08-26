In English, please
Блог

Слабейшие в сильнейшей лиге: 5 клубов АПЛ до сих пор не одержали ни одной победы в этом сезоне

Бернли Бернли
Лутон Лутон
Эвертон Эвертон
Клубы Клубы
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Третий тур Премьер-лиги завершился: пять клубов еще не одержали победы в этом сезоне, а четыре из них еще не набрали ни одного очка.

«Борнмут», «Шеффилд Юнайтед», «Бернли», «Лутон Таун» и «Эвертон» остались без побед в своих первых матчах.

У «Борнмута» была неплохая трансферная кампания, но результатов она пока не принесла. У команды в активе поражение от «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», а также ничья с «Вест Хэмом».

«Шеффилд Юнайтед» мог заработать очки в домашнем матче против «Манчестер Сити» после подарка Кайла Уокера, но решил прекратить обороняться в последние несколько минут игры. Как итог, поражение от «Сити», «Фореста» и «Кристал Пэлас».

«Эвертон» далеко не самая слабая команда, но у них трудности с реализацией голевых моментов. Новый нападающий может решить эту проблему. Пока у клуба из Ливерпуля разгром от «Астон Виллы», поражение от «Фулхэма» и «Вулверхэмптона».

«Бернли» и «Лутон Таун» были безнадежны в прошедших матчах: «Бернли проиграл по три мяча «Астон Вилле» и «Сити», а «Лутон» четыре «Брайтону» и три «Челси». Это единственные команды, сыгравшие две игры — их очная встреча была отложена.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий