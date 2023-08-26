Третий тур Премьер-лиги завершился: пять клубов еще не одержали победы в этом сезоне, а четыре из них еще не набрали ни одного очка.

«Борнмут», «Шеффилд Юнайтед», «Бернли», «Лутон Таун» и «Эвертон» остались без побед в своих первых матчах.

У «Борнмута» была неплохая трансферная кампания, но результатов она пока не принесла. У команды в активе поражение от «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», а также ничья с «Вест Хэмом».

«Шеффилд Юнайтед» мог заработать очки в домашнем матче против «Манчестер Сити» после подарка Кайла Уокера, но решил прекратить обороняться в последние несколько минут игры. Как итог, поражение от «Сити», «Фореста» и «Кристал Пэлас».

«Эвертон» далеко не самая слабая команда, но у них трудности с реализацией голевых моментов. Новый нападающий может решить эту проблему. Пока у клуба из Ливерпуля разгром от «Астон Виллы», поражение от «Фулхэма» и «Вулверхэмптона».

«Бернли» и «Лутон Таун» были безнадежны в прошедших матчах: «Бернли проиграл по три мяча «Астон Вилле» и «Сити», а «Лутон» четыре «Брайтону» и три «Челси». Это единственные команды, сыгравшие две игры — их очная встреча была отложена.