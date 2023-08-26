8 комментариев

Практически все топы − ближе к середине.

Британский Sky Sports к третьему туру АПЛ сделал удобную инфографику, в которой можно оценить средний возраст стартового состава всех клубов лиги. Данные корректны по состоянию на 24 августа.

Как можно увидеть из инфографики, самым молодым составом может похвастаться «Бернли» Венсана Компани − 23,56 года. Молодому тренеру − молодые игроки.

Самый «старый» стартовый состав у «Фулхэма» Марку Силвы − 29,53 года. В среднем практически на шесть лет старше, чем у «дачников», что впечатляет.

«Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси» последние трансферные компании проводят с прицелом на омоложение состава, что подтверждается графиком − второе (24,45), третье (25,07) и четвертые (25,08) места.

«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» довольно близки друг к другу − восьмая (26,41), десятая (26,81) и тринадцатая (27,06) позиции.

Падение «Брайтона» Де Дзерби аж на 19 строку было предсказуемо, так как из основы клуба выдернули сразу двух молодых игроков старта − Алексису Мак Аллистеру, ушедшему в «Ливерпуль», всего 24 года, а Мойсесу Кайседо − «Челси» − и того 21.

Делать далеко идущие выводы пока довольно рано, но прикинуть диспозицию по состоянию на сейчас можно вполне.