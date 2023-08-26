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Самый молодой − «Бернли», самый старый − «Фулхэм». Рейтинг среднего возраста стартовых составов команд АПЛ

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Практически все топы − ближе к середине.

Британский Sky Sports к третьему туру АПЛ сделал удобную инфографику, в которой можно оценить средний возраст стартового состава всех клубов лиги. Данные корректны по состоянию на 24 августа.

Как можно увидеть из инфографики, самым молодым составом может похвастаться «Бернли» Венсана Компани − 23,56 года. Молодому тренеру − молодые игроки.

Самый «старый» стартовый состав у «Фулхэма» Марку Силвы − 29,53 года. В среднем практически на шесть лет старше, чем у «дачников», что впечатляет.

«Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси» последние трансферные компании проводят с прицелом на омоложение состава, что подтверждается графиком − второе (24,45), третье (25,07) и четвертые (25,08) места.

«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» довольно близки друг к другу − восьмая (26,41), десятая (26,81) и тринадцатая (27,06) позиции.

Падение «Брайтона» Де Дзерби аж на 19 строку было предсказуемо, так как из основы клуба выдернули сразу двух молодых игроков старта − Алексису Мак Аллистеру, ушедшему в «Ливерпуль», всего 24 года, а Мойсесу Кайседо − «Челси» − и того 21.

Делать далеко идущие выводы пока довольно рано, но прикинуть диспозицию по состоянию на сейчас можно вполне.

8 комментариев

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Никита Никулин
Автор
Ответ Conor Gallagher
Что за дебил посчитал это!! у Челси на данный момент средний возраст с учетом лукаку, Одои и Сарр даже, 23.17. А Без Лукаку, Сарра и Одои, которые точно покинут команду, средний возраст 22, 92, а если еще и 40 летнего Силву не считать, то получеься 222.32. У Челси самкя молодая команда в АПЛ.
Тот же, что читать текст не умеет. Лукаку в стартовом составе? Сарр, Одои в стартовом составе?
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Юрий Балышев
Брайтон из - за Милнера туда попал.
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Иван Лапин
у челси средний возраст разве не 12 лет? откуда 25 то? Из-за Сильвы разве что...
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DolJun
Ответ Astella Guccio
Да этот 38 летний Тияго в сто раз лучше любого "молодого" защитника Челси.
а вода более жидкая чем кирпич
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