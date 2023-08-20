Анонсы «Бернли» скоро станут ждать больше, чем премьеры фильмов величайших режиссеров. Пресс-служба клуба уже превращала своих новичков в персонажей «Офиса», помещала в сериал «Бруклин 9-9».

Зеки Амдуни веселился с «Телепузиками», а Лайл Фостер стал героем «Шрека». Теперь клуб добрался до классики кинематографа.

«Бордовые» купили Ханнеса Делькруа у «Андерлехта». Бельгиец в своем анонсе сумел пообщаться с Битлджусом – главным героем культового фильма Тима Бертона. Правда, беспощадная пресс-служба «Бернли» поиздевалась над новичком: ему сделали микроскопическую голову.

По сюжету Битлджус обманом попытался обменять свой номерок в очереди, чтобы быстрее попасть в нужный кабинет. Введенный в заблуждение шаман наказывает героя, уменьшая его голову.

Осталось разобраться, почему для презентации Делькруа клуб выбрал именно эту сцену. Как бы то ни было, получилось забавно, хоть и безумно.

На этом «Бернли» не остановился. В соцсетях клуба появилось сообщение: «Надеемся, вы еще не успели лечь спать».

Сразу после клуб выкатил анонс трансфера Аарона Рэмзи, который перебрался в «Бернли» из «Астон Вилы». «Бордовые» отправили игрока во вселенную «Барби». Кажется, это видео не нуждается в пояснении:

Интересно, когда у пресс-службы «Бернли» закончится фантазия.

Какой анонс вам понравился больше: в стиле «Барби» или в стиле «Битлджуса»?