Бывший вингер «Арсенала» Тео Уолкотт готов объявить о завершении карьеры в возрасте 34 лет после истечения срока его контракта с «Саутгемптоном» в прошлом сезоне.

Уолкотт принял решение повесить бутсы на гвоздь после истечения срока его контракта с «Саутгемптоном». Игрок искал новый клуб этим летом, но все еще остается свободным агентом.

Уолкотт забил 80 голов в 397 матчах Премьер-лиги за все свои команды. Согласно talkSPORT, экс-звезда «Эвертона», «Саутгемптона» и «Арсенала» завершит свою 23-летнюю карьеру в профессиональном футболе.