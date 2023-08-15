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Звезда «Арсенала» Тео Уолкотт готов завершить карьеру в 34 года

Тео Уолкотт Тео Уолкотт
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Бывший вингер «Арсенала» Тео Уолкотт готов объявить о завершении карьеры в возрасте 34 лет после истечения срока его контракта с «Саутгемптоном» в прошлом сезоне.

Уолкотт принял решение повесить бутсы на гвоздь после истечения срока его контракта с «Саутгемптоном». Игрок искал новый клуб этим летом, но все еще остается свободным агентом.

Уолкотт забил 80 голов в 397 матчах Премьер-лиги за все свои команды. Согласно talkSPORT, экс-звезда «Эвертона», «Саутгемптона» и «Арсенала» завершит свою 23-летнюю карьеру в профессиональном футболе.

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