Не стал скрывать желание уйти.

Главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу во время пресс-конференции в пятницу рассказал об откровенности форварда Харри Кейна.

«В мой первый день в клубе мы переписывались с Харри. Он честно сказал, что если они («Тоттенхэм» и «Бавария») договорятся, то он уйдет. Он хотел, чтобы все стало ясно к первой игре, и я был согласен с ним».

Также Постекоглу решил рассказать о трансферных планах, которые, как оказалось, строились без учета Кейна.

«Не думаю, что возможно заменить Харри. Если честно, мы планировали это уже давно. Не нужно проводить много исследований, чтобы понять, что это должно было произойти. Наша работа до сих пор это отражает».

«Не думаю, что это работает именно так (предоставление Даниэлю Леви списка форвардов, которых нужно купить). Это не то же самое, что семейный список покупок, где у тебя есть позиции молоко и хлеб для детей. Вся моя стратегия заключалась в том, что Харри вряд ли будет с нами, так что это не было похоже на то, будто бы утром нас чем-то удивили».