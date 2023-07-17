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😨 19-летняя дочь экс-звезды АПЛ уехала на «Остров любви». Год назад там заметили дочь Оуэна, которая танцевала стриптиз

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Дочь бывшей звезды «Челси» Денниса Уайза Амбер присоединяется к нашумевшему шоу «Остров любви».

Что нужно знать о передаче? «Остров любви» – это британское игровое шоу о свиданиях, в котором участникам иногда приходится выполнять самые откровенные действия на камеру. Год назад к шоу присоединялась дочь Майкла Оуэна – ей пришлось станцевать стриптиз перед тремя участниками.

Дочери Уайза 19 лет, и продюсеры очень верят в нее: «Эмбер будет выделяться из толпы, она с радостью согласилась принять участие. Она очень сдержанная и спокойная, но не будет терпеть никаких глупостей».

Эмбер очень близка со своим отцом, и он полностью поддерживает ее в участии в этом шоу.

Dennis Wise’s daughter Amber will be joining Love Island
Amber will be seen entering the show’s Casa Amor tomorrow night
Love Island Casa Amor bombshell uncovered as Chelsea footballer's daughter | TV & Radio | Showbiz & TV | Express.co.uk
Furious Love Island fans 'call Ofcom' after Dennis Wise's daughter Amber shares steamy snog with TWO lads | The Sun

3 комментария

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Dzhansug Bukiya
Что удивительного? Все хотят дешевой и быстрой славы и даже дети футболистов
Никому ненужная дочка Оуэна сразу получила кучу рекламных контрактов после шоу:
"Джемма Оуэн стала послом бренда PrettyLittleThing, является основателем бренда пляжной одежды OG Beachwear"
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Владимир Долгополов
Если она дочь бывшего футболиста,это не значит что стоит писать об этом на спортивных платформах.Еще как всегда плюсов себе накрутили.
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Карма такая карма
На последней фотографии лучший ракурс.
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