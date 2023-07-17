Дочь бывшей звезды «Челси» Денниса Уайза Амбер присоединяется к нашумевшему шоу «Остров любви».

Что нужно знать о передаче? «Остров любви» – это британское игровое шоу о свиданиях, в котором участникам иногда приходится выполнять самые откровенные действия на камеру. Год назад к шоу присоединялась дочь Майкла Оуэна – ей пришлось станцевать стриптиз перед тремя участниками.

Дочери Уайза 19 лет, и продюсеры очень верят в нее: «Эмбер будет выделяться из толпы, она с радостью согласилась принять участие. Она очень сдержанная и спокойная, но не будет терпеть никаких глупостей».

Эмбер очень близка со своим отцом, и он полностью поддерживает ее в участии в этом шоу.