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🤨🤨🤨 «Это не совпадение». Микеля Артету обвиняют в расизме - он, якобы, не дает проявить себя африканским футболистам

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Микель Артета подвергся критике в соцсетях из-за того, что, якобы, не предоставил возможность показать себя африканским футболистам в «Арсенале».

Томас Парти и Николя Пепе, скорее всего, покинут канониров этим летом.

Болельщики обвиняют испанского тренера в расизме, ведь, будь эти игроки из Европы, отношение к ним было бы совсем другое.

Mikel Arteta: 'Strong character' Bukayo Saka will bounce back after racist abuse following England defeat | The Independent

💭 «Артету учил Гвардиола, который не имеет дело с чернокожими».

💭 «Чуваки просто знают, что у Артеты такое же отношение к черным, как и у Пепа. Никакой любви к африканским игрокам».

💭 «Его бывший босс так же обращался с африканскими игроками... Он просто подражает ему. Я вижу, как это происходит».

💭 «Этот парень предвзят. Он думает, что Жоржиньо лучше, чем Парти. Я не вижу более сильный «Арсенал», чем в прошлом сезоне. Пока, Парти».

💭 «После этого у «Арсенала» не будет африканских игроков. Обращение с черными, под руководством Артеты, сомнительное. Ауба, Пепе и Парти... Я не хочу спекулировать, но это не совпадение».

6 комментариев

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Jazzzz
🤦🏻‍♂️
+7
0
+7
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Clockwork_Scouser
Так можно обвинить кого угодно и в чëм угодно на основе чьих то комментариев
Хватит набрасывать говно на вентилятор подобными недостатьями
+5
0
+5
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f0mk4
Маразм крепчал
+3
0
+3
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зейтри
а сака? у него же есть африканские корни
0
0
0
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Morning Again
Что за бред? Парти был столбом опорной зоны Арсенала и, когда не был травмирован, стабильно выходил на поле. Пепе просто не показывал нужный уровень игры. Обамеянг, вы серьезно? По другим игрокам команды, пропустим даже суперуспешные истории Сака с нигерийскими корнями и Салиба с камерунскими корнями. Как насчет миллиона шансов для Нкетиа у которого ганские корни или египтянина Эльнени, который только под руководством Артеты сыграл за канониров более полсотни матчей, стабильно получая свои шансы?
0
0
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