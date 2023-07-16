🤨🤨🤨 «Это не совпадение». Микеля Артету обвиняют в расизме - он, якобы, не дает проявить себя африканским футболистам
Микель Артета подвергся критике в соцсетях из-за того, что, якобы, не предоставил возможность показать себя африканским футболистам в «Арсенале».
Томас Парти и Николя Пепе, скорее всего, покинут канониров этим летом.
Болельщики обвиняют испанского тренера в расизме, ведь, будь эти игроки из Европы, отношение к ним было бы совсем другое.
💭 «Артету учил Гвардиола, который не имеет дело с чернокожими».
💭 «Чуваки просто знают, что у Артеты такое же отношение к черным, как и у Пепа. Никакой любви к африканским игрокам».
💭 «Его бывший босс так же обращался с африканскими игроками... Он просто подражает ему. Я вижу, как это происходит».
💭 «Этот парень предвзят. Он думает, что Жоржиньо лучше, чем Парти. Я не вижу более сильный «Арсенал», чем в прошлом сезоне. Пока, Парти».
💭 «После этого у «Арсенала» не будет африканских игроков. Обращение с черными, под руководством Артеты, сомнительное. Ауба, Пепе и Парти... Я не хочу спекулировать, но это не совпадение».
Хватит набрасывать говно на вентилятор подобными недостатьями