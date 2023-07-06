Боули делает деньги. Сколько заработал «Челси» этим летом?
Умеют не только покупать.
В первые недели летнего трансферного окна «Челси» был занят продажей игроков. И в основном команде Почеттино удалось избавиться от ненужных игроков и тех, за кого предложили достойную оплату.
Вот все продажи, совершенные «синими» на данный момент:
Кай Хавертц в «Арсенал» − 65 млн. фунтов;
Мэйсон Маунт в «Юнайтед» − £55 млн;
Матео Ковачич в «Сити» − £25 млн;
Калиду Кулибали в «Аль-Хилаль» − £17 млн;
Эдуар Менди в «Аль-Ахли» − £16 млн;
Рубен Лофтус-Чик в «Милан» − £15 млн.
Нголо Канте и Сезар Аспиликуэта ушли бесплатно, а в сумме доход составляет 193 млн фунтов стерлингов.
А ведь «Челси» еще не закончил: Кристиан Пулишич, Пьер-Эмерик Обамеянг, Трево Чалоба и Конор Галлахер − это лишь некоторые из тех, кто может уйти в ближайшее время.
It is understood Chelsea agreed a fee of 45 million euros (£40.25m) with Real. (2019)
Chelsea have completed a deal to sign Napoli centre-back Kalidou Koulibaly for a fee in the region of £33m.
Mendy joined Chelsea in a £22m deal from Rennes in 2020.
Итого:
Хавертц(2020) 65-71= -6
Ковачич(2019) 25-40.25= -15.25
Кулибали(2022) 17-33= -16
Менди(2020) 16--22= -6
Разница ~ -£43.25m без учета инфляции и з/п