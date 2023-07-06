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Боули делает деньги. Сколько заработал «Челси» этим летом?

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Умеют не только покупать.

В первые недели летнего трансферного окна «Челси» был занят продажей игроков. И в основном команде Почеттино удалось избавиться от ненужных игроков и тех, за кого предложили достойную оплату.

Вот все продажи, совершенные «синими» на данный момент:

Кай Хавертц в «Арсенал» − 65 млн. фунтов;

Мэйсон Маунт в «Юнайтед» − £55 млн;

Матео Ковачич в «Сити» − £25 млн;

Калиду Кулибали в «Аль-Хилаль» − £17 млн;

Эдуар Менди в «Аль-Ахли» − £16 млн;

Рубен Лофтус-Чик в «Милан» − £15 млн.

Нголо Канте и Сезар Аспиликуэта ушли бесплатно, а в сумме доход составляет 193 млн фунтов стерлингов.

А ведь «Челси» еще не закончил: Кристиан Пулишич, Пьер-Эмерик Обамеянг, Трево Чалоба и Конор Галлахер − это лишь некоторые из тех, кто может уйти в ближайшее время.

2 комментария

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Wekil Halylow
у нас городе был такой бизнесмен купил дорого продал дёшево а сейчас он в тюрме за мошеничество
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Артур Артур
Havertz joined Chelsea in 2020 from Bayer Leverkusen in a deal worth up to £71m.
It is understood Chelsea agreed a fee of 45 million euros (£40.25m) with Real. (2019)
Chelsea have completed a deal to sign Napoli centre-back Kalidou Koulibaly for a fee in the region of £33m.
Mendy joined Chelsea in a £22m deal from Rennes in 2020.
Итого:
Хавертц(2020) 65-71= -6
Ковачич(2019) 25-40.25= -15.25
Кулибали(2022) 17-33= -16
Менди(2020) 16--22= -6
Разница ~ -£43.25m без учета инфляции и з/п
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