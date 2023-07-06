Умеют не только покупать.

В первые недели летнего трансферного окна «Челси» был занят продажей игроков. И в основном команде Почеттино удалось избавиться от ненужных игроков и тех, за кого предложили достойную оплату.

Вот все продажи, совершенные «синими» на данный момент:

Кай Хавертц в «Арсенал» − 65 млн. фунтов;

Мэйсон Маунт в «Юнайтед» − £55 млн;

Матео Ковачич в «Сити» − £25 млн;

Калиду Кулибали в «Аль-Хилаль» − £17 млн;

Эдуар Менди в «Аль-Ахли» − £16 млн;

Рубен Лофтус-Чик в «Милан» − £15 млн.

Нголо Канте и Сезар Аспиликуэта ушли бесплатно, а в сумме доход составляет 193 млн фунтов стерлингов.

А ведь «Челси» еще не закончил: Кристиан Пулишич, Пьер-Эмерик Обамеянг, Трево Чалоба и Конор Галлахер − это лишь некоторые из тех, кто может уйти в ближайшее время.