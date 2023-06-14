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Рекорд обновлен. Пятерка самых дорогих британцев в истории трансферов

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Некоторые игроки свои цены не оправдали.

«Мадрид» официально подтвердил трансфер Джуда Беллингема из «Дортмунда». Если учесть все бонусы, то его трансферная стоимость может достичь 114 млн фунтов. Это делает его самым дорогим британцем в истории футбола.

Вот как выглядит обновленный список пяти самых дорогих британцев:

1. Джуд Беллингем: £114 млн (88 + 26 млн)

2. Джек Грилиш: £100 млн

89 матчей за «Сити», 11 голов и 15 голевых передач.

3. Гарет Бэйл: £86 млн

258 матчей за «Мадрид», 106 голов и 67 голевых передач.

4. Харри Магуайр: £80 млн

175 матчей за «МЮ», 7 голов и 5 голевых передач.

5. Джейдон Санчо: £73 млн

79 матчей за «МЮ», 12 голов и 6 голевых передач.

Как думаете, за кого из этого списка переплатили? Пишите в комментариях.

5 комментариев

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Nikuz
У Магуайера автоголы учтены в этой статистике?
+6
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+6
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corazón blanco
Однозначно переплатили за Магуйаера только из-за паспорта. Санчо пока является провальным трансфером, но он хотя бы в Дортмунде был одним из главных звезд и такой ценник можно оправдать. С Гаретом есть чувство недосказанности, мог добиться при желании намного больше, потенциал был огромный, тем не менее он легенда Мадрида и смог хоть не долго, но ярко о себе заявить. По поводу Беллингема ничего нельзя сказать, первые выводы можно будет делать только по окончанию следующего сезона.
+2
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+2
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Cristiano Ronaldo
Манчестер Юнайтед в плане ведения трансферной политики - худший клуб мира, с большим отрывом! Столько поленьев купить за сотни миллионов евро, такого позора себе ещё никто не позволял. Теперь ещё и с Антони вляпались. При Сэре Алексе Фергюсона, такого ужаса не было! Глэйзеры - аут! 😡
+2
0
+2
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Harut Hovsepyan
Ответ Cristiano Ronaldo
Манчестер Юнайтед в плане ведения трансферной политики - худший клуб мира, с большим отрывом! Столько поленьев купить за сотни миллионов евро, такого позора себе ещё никто не позволял. Теперь ещё и с Антони вляпались. При Сэре Алексе Фергюсона, такого ужаса не было! Глэйзеры - аут! 😡
На счет большого отрыва не согласен - Бартомеу зря старался, чтоли?
+1
-1
0
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Cristiano Ronaldo
Ответ Harut Hovsepyan
На счет большого отрыва не согласен - Бартомеу зря старался, чтоли?
Бартомеу всё равно и близко столько вреда не нанёс, сколько Глэйзеры и трофеи при нём Барселона выигрывала.
0
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