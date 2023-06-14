Некоторые игроки свои цены не оправдали.

«Мадрид» официально подтвердил трансфер Джуда Беллингема из «Дортмунда». Если учесть все бонусы, то его трансферная стоимость может достичь 114 млн фунтов. Это делает его самым дорогим британцем в истории футбола.

Вот как выглядит обновленный список пяти самых дорогих британцев:

1. Джуд Беллингем: £114 млн (88 + 26 млн)

2. Джек Грилиш: £100 млн

89 матчей за «Сити», 11 голов и 15 голевых передач.

3. Гарет Бэйл: £86 млн

258 матчей за «Мадрид», 106 голов и 67 голевых передач.

4. Харри Магуайр: £80 млн

175 матчей за «МЮ», 7 голов и 5 голевых передач.

5. Джейдон Санчо: £73 млн

79 матчей за «МЮ», 12 голов и 6 голевых передач.

Как думаете, за кого из этого списка переплатили? Пишите в комментариях.