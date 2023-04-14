22 комментария

Робу Холдингу очень повезло.

Пейдж Альмендарис родом из США – в детстве она вместе с сестрами был определена в балетную школу, но в последний момент выбрала футбол.

В итоге сестры Пейдж остались покорять сцену, а она в 2016 году закончила с балетом, получила стипендию и начала играть в футбол за университет Невады.

Вскоре Альмендарис получила предложение из Европы – год она провела за португальскую «Вилаверденсе», а затем перебралась в «Брагу», которую привлекла универсальность американки – она может сыграть на обоих флангах обороны и даже в центре защиты.

За «Брагу» американка провела 14 матчей, в которых забила 2 гола.

В 2018 году Пейдж нашла свою любовь – защитника «Арсенала» Роба Холдинга.