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Девушка защитника «Арсенала» могла стать профессиональной балериной, но выбрала футбол и теперь играет за португальскую «Брагу»❤️❤️❤️

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Робу Холдингу очень повезло.

Пейдж Альмендарис родом из США – в детстве она вместе с сестрами был определена в балетную школу, но в последний момент выбрала футбол.

В итоге сестры Пейдж остались покорять сцену, а она в 2016 году закончила с балетом, получила стипендию и начала играть в футбол за университет Невады.

Вскоре Альмендарис получила предложение из Европы – год она провела за португальскую «Вилаверденсе», а затем перебралась в «Брагу», которую привлекла универсальность американки – она может сыграть на обоих флангах обороны и даже в центре защиты.

За «Брагу» американка провела 14 матчей, в которых забила 2 гола.

В 2018 году Пейдж нашла свою любовь – защитника «Арсенала» Роба Холдинга.

22 комментария

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Вратарь Бага
футболистка, а не знает, что на мяче не сидят(
+22
-3
+19
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dmitriy
Может ее вместо Холдинга в центр обороны поставить, думаю хуже не будет.......
+11
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anton.sorvachev
Ответ Бухгалтер2021
худенькая и удобная
Удобная? Типа сложил кости в мешок, закинул на плечо и несешь легко и непринужденно?
+10
-2
+8
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Бухгалтер2021
худенькая и удобная
+7
-2
+5
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Rhett Butler
очень даже хороша!
+5
0
+5
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Dmitry Koway
как же похорошел холдинг после пересадки волос. вот бы ему ещё скилл по игре в обороне пересадили, но не судьба
+3
0
+3
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timerassl
Ответ Dmitry Koway
как же похорошел холдинг после пересадки волос. вот бы ему ещё скилл по игре в обороне пересадили, но не судьба
Так похорошел, что думал продолжишь тем, что ему гол забивать может подруга с черного хода, в связи с отсутствием оборонительных скиллов)
+4
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Максим Новиков
Татушек нет, утиных губ тоже. Точно девушка футболиста?)
+4
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Владислав88
Худая, но с сочными сисями, большая редкость.
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anton.sorvachev
Ответ red hikkikomori
Он же защитник, не нападающий, вот и защищает ее ворота от голов,в том числе и от своих)
Только нижние ворота защищает? А верхние? )
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garp
норм
+1
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Чемпокамон
Ответ Вратарь Бага
футболистка, а не знает, что на мяче не сидят(
такая и волейбольный мяч ногами пинать будет, не поперхнется))
+2
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Вратарь Бага
Ответ Чемпокамон
такая и волейбольный мяч ногами пинать будет, не поперхнется))
баскетбольный)
+1
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Valentin Bezdenezhnykh
Ответ Dmitry Koway
как же похорошел холдинг после пересадки волос. вот бы ему ещё скилл по игре в обороне пересадили, но не судьба
у тер Штегена, кстати, сработало - как волосы пересадил, так зафеерил в раме))
+1
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Geronimo Good
Красота)
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zukarello
Пластичная
0
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Остап Бендер
"но выбрала футбол и теперь девушка защитника Арсенала", так было б честнее)
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red hikkikomori
Ответ anton.sorvachev
"Девушка защитника "Арсенала" Все еще девушка? Монашка, что ли?
Он же защитник, не нападающий, вот и защищает ее ворота от голов,в том числе и от своих)
0
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red hikkikomori
Ответ anton.sorvachev
Только нижние ворота защищает? А верхние? )
Туда можно)
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anton.sorvachev
Ответ dmitriy
Может ее вместо Холдинга в центр обороны поставить, думаю хуже не будет.......
Типа бревно не хуже полена?
+3
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