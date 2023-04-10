Изменил команду за один сезон.

Венсан Компани отменил одну традицию «Бернли», зародившуюся во время пребывания Шона Дайча на посту менеджера, и, возможно, это сыграло свою роль в успехе команды.

«Бернли» досрочно обеспечил себе выход в Премьер-лигу в пятницу, победив «Мидлсбро» со счетом 2:1. Компани привел клуб к такому результату в свой первый год во главе команды. Бывший защитник «Манчестер Сити» начал развивать свою тренерскую карьеру всего 3 года назад, но он уже оказал огромное влияние на «Бернли».

Этим летом Компани заменил Шона Дайча, который 10 лет руководил клубом. Дайч проделал замечательную работу, удерживая «Бернли» в Премьер-лиге шесть сезонов подряд с 2016 по 2022 год, но его команда не отличалась выдающейся игрой. Английский тренер в первую очередь уделял внимание обороне и атакам через навесы, не сильно заботясь о владении мяча.

Однако все изменилось при Компани, когда бельгиец внедрил систему позиционной игры, ориентируясь на Пепа Гвардиолу, и это дало свои плоды. В этом сезоне болельщики «Бернли» имели радость наслаждаться безжалостным атакующим футболом — «Бернли» забил 76 голов в 39 играх.

И стиль игры — это не единственное, что изменилось после того, как Компани возглавил клуб.

Во времена Дайча каждый игрок получал торт на день рождения от команды. Венсан заметил это прошлым летом, когда приехал на предсезонную тренировку в день рождения полузащитника Джека Корка.

Компани посчитал, что профессиональным футболистам не подобает так себя вести, поэтому он сразу же запретил своим игрокам торты на дни рождения, сообщает the Athletic.

Следуя примеру других топ-тренеров, Компани также запретил употребление соусов, а также других продуктов с высоким содержанием сахара и жирных кислот.

Возможно, именно эти запреты и помогли игрокам набрать такую форму всего за один сезон.