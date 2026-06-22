Иран упомянул жертв атаки США на школу, оставив записку в раздевалке: «От древней Персии до цивилизованного Ирана дух страны живет. Пусть между всеми народами царит мир. #168 #Минаб»

Сборная Ирана оставила записку в раздевалке после матча с Бельгией (0:0) во втором туре чемпионата мира.
В ней были упомянуты жертвы атаки на начальную школу для девочек в городе Минаб. По данным иранских источников, в результате ракетно-бомбового удара США и Израиля погибли 168 детей.
«От древней Персии тысячи лет назад до сегодняшнего цивилизованного Ирана дух страны остается живым и стойким. Мы приехали в Лос-Анджелес с гордостью, соревновались с честью и уезжаем достойно.
Спасибо, Лос-Анджелес, за ваше гостеприимство. И спасибо каждому иранцу, который отдал свое сердце, голос и душу Ирану на протяжении этих 180 минут.
Пусть между всеми народами царит мир, уважение и дружба. #168 #Минаб», – сказано в записке.
Третий матч сборной Ирана на групповом этапе состоится в Сиэтле. Соперником станет Египет.
Министр внутренней безопасности США: «Сборная Ирана пыталась завезти людей, имевших прямые связи с КСИР. Подобные игры, к сожалению, делают их противником, которому нельзя доверять»
Джаханбахш об отношении к Ирану на ЧМ-2026 в США: «Хотим элементарной справедливости. С другой стороны, в сложной ситуации мы выступаем лучше. Это часть нашей культуры»
Ну вы молодцы
Сегодня спорц корчится, вон пасынок Дудя написал статью про Ирак с ухмылкой сноба из мема действительно тонко)) жаль не все поймут))
Символично, что обострение случилось 22 июня.
К ключевым признакам относят:
появление государства;
формирование общественных классов;
наследственную собственность на землю;
систему налогообложения;
развитую торговлю;
специализацию труда;
развитие письменности;
урбанизацию;
возведение монументальных сооружений;
развитие науки и искусства.