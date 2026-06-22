Иран упомянул жертв атаки США на школу, оставив записку в раздевалке: «От древней Персии до цивилизованного Ирана дух страны живет. Пусть между всеми народами царит мир. #168 #Минаб»

Сборная Ирана упомянула жертв атаки США на школу, оставив записку в раздевалке.

Сборная Ирана оставила записку в раздевалке после матча с Бельгией (0:0) во втором туре чемпионата мира.

В ней были упомянуты жертвы атаки на начальную школу для девочек в городе Минаб. По данным иранских источников, в результате ракетно-бомбового удара США и Израиля погибли 168 детей.

«От древней Персии тысячи лет назад до сегодняшнего цивилизованного Ирана дух страны остается живым и стойким. Мы приехали в Лос-Анджелес с гордостью, соревновались с честью и уезжаем достойно.

Спасибо, Лос-Анджелес, за ваше гостеприимство. И спасибо каждому иранцу, который отдал свое сердце, голос и душу Ирану на протяжении этих 180 минут.

Пусть между всеми народами царит мир, уважение и дружба. #168 #Минаб», – сказано в записке.

Третий матч сборной Ирана на групповом этапе состоится в Сиэтле. Соперником станет Египет.

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