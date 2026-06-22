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  4. Иран упомянул жертв атаки США на школу, оставив записку в раздевалке: «От древней Персии до цивилизованного Ирана дух страны живет. Пусть между всеми народами царит мир. #168 #Минаб»

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Иран упомянул жертв атаки США на школу, оставив записку в раздевалке: «От древней Персии до цивилизованного Ирана дух страны живет. Пусть между всеми народами царит мир. #168 #Минаб»
Сборная Ирана упомянула жертв атаки США на школу, оставив записку в раздевалке.

Сборная Ирана оставила записку в раздевалке после матча с Бельгией (0:0) во втором туре чемпионата мира.

В ней были упомянуты жертвы атаки на начальную школу для девочек в городе Минаб. По данным иранских источников, в результате ракетно-бомбового удара США и Израиля погибли 168 детей.

«От древней Персии тысячи лет назад до сегодняшнего цивилизованного Ирана дух страны остается живым и стойким. Мы приехали в Лос-Анджелес с гордостью, соревновались с честью и уезжаем достойно.

Спасибо, Лос-Анджелес, за ваше гостеприимство. И спасибо каждому иранцу, который отдал свое сердце, голос и душу Ирану на протяжении этих 180 минут.

Пусть между всеми народами царит мир, уважение и дружба. #168 #Минаб», – сказано в записке.

Третий матч сборной Ирана на групповом этапе состоится в Сиэтле. Соперником станет Египет.

Министр внутренней безопасности США: «Сборная Ирана пыталась завезти людей, имевших прямые связи с КСИР. Подобные игры, к сожалению, делают их противником, которому нельзя доверять»

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Reuters
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Комментарии

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"Считается" что погибло 168 детей?
Ну вы молодцы
ОтветAlex1104
"Считается" что погибло 168 детей? Ну вы молодцы
Дык это Спортс, здесь они точно не знают, а число жертв режима они зато знают точно, ну десятку-другую тысяч накинут, подумаешь
ОтветAlex1104
"Считается" что погибло 168 детей? Ну вы молодцы
Считается, что погибло 168 детей в результате обострившегося конфликта. Ну хоть не Иран напал...

Сегодня спорц корчится, вон пасынок Дудя написал статью про Ирак с ухмылкой сноба из мема действительно тонко)) жаль не все поймут))
Символично, что обострение случилось 22 июня.
Цивилизованный — это приобщённый к культуре и общественному прогрессу; обладающий высоким уровнем развития, образованности и морали
Ответselso99
Цивилизованный — это приобщённый к культуре и общественному прогрессу; обладающий высоким уровнем развития, образованности и морали
Признаки цивилизации
К ключевым признакам относят:
появление государства;
формирование общественных классов;
наследственную собственность на землю;
систему налогообложения;
развитую торговлю;
специализацию труда;
развитие письменности;
урбанизацию;
возведение монументальных сооружений;
развитие науки и искусства.
Ответselso99
Цивилизованный — это приобщённый к культуре и общественному прогрессу; обладающий высоким уровнем развития, образованности и морали
У Ирана всё нормально по всем пунктам. А с моралью точно лучше, чем у коалиции Эпштейна.
Цивилизованный Иран, который на днях приговорил певицу Парасту Ахмади к 74 ударам плетью. Про причастность к 7 октября и прокси в Ливане и Йемене тоже могли бы упомянуть в этой записке.
Ответdvkr
Цивилизованный Иран, который на днях приговорил певицу Парасту Ахмади к 74 ударам плетью. Про причастность к 7 октября и прокси в Ливане и Йемене тоже могли бы упомянуть в этой записке.
Не только к ударам плетью, но и к тюремному заключению. И не только ее, а всю группу. За музыкальный клип
Ответdvkr
Цивилизованный Иран, который на днях приговорил певицу Парасту Ахмади к 74 ударам плетью. Про причастность к 7 октября и прокси в Ливане и Йемене тоже могли бы упомянуть в этой записке.
ну да, вся цивилизация - она на острове Эпштейна
Про цивилизованный Иран улыбнуло, как там камнями побивают, в том числе за неправильно надетый платок. Очень цивилизованно, однако!
ОтветЕбздрогыч
Про цивилизованный Иран улыбнуло, как там камнями побивают, в том числе за неправильно надетый платок. Очень цивилизованно, однако!
Цивилизационный или нет, они не зассали перед америкосами, когда они говорили, что через неделю будут запускать атомную бомбу в их сторону.
ОтветЕбздрогыч
Про цивилизованный Иран улыбнуло, как там камнями побивают, в том числе за неправильно надетый платок. Очень цивилизованно, однако!
Знаю еще более цивилизованную страну, где на острове детей насилуют и едят представители элит. Эта страна ЧМ принимает, кстати)
2026 г 29 Февраля Иран г Мераб Школу где учились дети (Не важно сколка ) Сша бомбил ракетами школа была полностью уничтожена
Комментарий удален пользователем
ОтветОльга Зимина_1117228950
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
ОтветCaleb Marvin
Комментарий удален модератором
Зачем желать плохого другому человеку? Это всегда возвращается назад
Молодцы, что просто приехали играть в футбол и не смешивают спорт с политикой.
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