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После победы «Челси» над «Боруссией» маленький болельщик выбежал на поле, чтобы встретиться с Энцо Фернандесом. Полузащитник не позволил стюардам сразу же увести его с поля

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После победы «Челси» над «Боруссией» в Лиге чемпионов к Энцо Фернандесу выбежал на поле маленький фанат.

Мальчик был в слезах, и аргентинец не позволил стюардам сразу же увести его с поля. Прежде Энцо утешил парнишку, подарил ему свою футболку, и уже после передал его сотрудникам, которые проводили его на трибуны.

«Когда мальчик выбежал, чтобы встретить меня, я был очень тронут, — сказал Энцо об этом эпизоде. — Это был особенный момент, потому что он хотел меня увидеть и быстро обнял. Это заставило меня почувствовать еще большую связь с фанатами».

Выбегающие болельщики — довольно большая проблема в футболе, и некоторые считают, что такое нельзя поощрять. Но в данной ситуации мальчика невозможно винить, и как классно, что Энцо с такой теплотой отнесся к маленькому.

6 комментариев

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Люди Как люди
Энцо это один из лучших среди последнего трансфера при Боули . Есть ещё Бадьяшиль ,а так же арендованные Феликс и Закария. А остальные пока ни о чём.
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xjjs4rmqv8
А может он хотел встретиться с Мудриком?)
+1
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Maxim Shakirov
Все кричали, что Энцо не оправдает ожидания, а он просто сожрал центр поля, что ещё будет
+2
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Alda
У малого память на всю жизнь и полные штаны эмоций
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Ноно Гомес
Респект
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Висита Эльмурзаев
Милый момент, но ещё милее было то, как Энзо сожрал британского бруска из Боруссии
+13
-2
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