После победы «Челси» над «Боруссией» в Лиге чемпионов к Энцо Фернандесу выбежал на поле маленький фанат.

Мальчик был в слезах, и аргентинец не позволил стюардам сразу же увести его с поля. Прежде Энцо утешил парнишку, подарил ему свою футболку, и уже после передал его сотрудникам, которые проводили его на трибуны.

«Когда мальчик выбежал, чтобы встретить меня, я был очень тронут, — сказал Энцо об этом эпизоде. — Это был особенный момент, потому что он хотел меня увидеть и быстро обнял. Это заставило меня почувствовать еще большую связь с фанатами».

Выбегающие болельщики — довольно большая проблема в футболе, и некоторые считают, что такое нельзя поощрять. Но в данной ситуации мальчика невозможно винить, и как классно, что Энцо с такой теплотой отнесся к маленькому.