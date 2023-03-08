Новичок «Арсенала» Жоржиньо сделал то, чего не удавалось его новоиспеченным партнерам - увидел Габриэла Жезуса за рулем.

Единственное уточнение - в сопровождении инструктора.

Судя по всему, бразильский нападающий решил получить водительские права, поэтому отправился в автошколу. Жоржиньо стал свидетелем этого события и, видимо, не смог удержаться и решил зафиксировать эту историю, чтобы выложить ее в соцсетях.

Один из подписчиков написал:

«Обратите внимание, как инструктор по вождению тайно пристегнул ремень безопасности, когда понял, что его снимают».

Возникает вопрос - а что там забыл Жоржиньо?