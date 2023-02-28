7 комментариев

Некоторые позиции на тоненького.

Журналист Крейг Эдвардс провел 800 симуляций оставшихся туров АПЛ, чтобы попытаться предсказать итоговые позиции всех клубов высшего дивизиона.

«Арсенал» с шансом в 53,44% займет первое место или с шансом в 39,44% станет вторым. Ближайший преследовать «канониров» − «Сити» − получил 44,15% на чемпионство и 47,33% на второе место.

У «Юнайтед» Эрика тен Хага практически нет шансов стать в этом году чемпионом − всего 2,42%. Суперкомпьютер посчитал, что «красные дьяволы» с шансом 51,91% сохранят третью строку.

Самые высокие шансы на четвертое место получил «Тоттенхэм» − 31,81%, но нельзя списывать и «Ньюкасл» − 23,16%.

К сожалению для болельщиков «Ливерпуля», Лига чемпионов на следующий сезон практически нереальна − симуляция дала на это всего 6,36%. Самое вероятное место − седьмое (20,99%).

«Саутгемптон» − одной ногой в чемпионшипе (34,48% на последнее место АПЛ), однако «Борнмут» где-то близко − 30,53%. Третьим клубом навылет система назвала «Эвертон», но у них есть еще шансы спастись.

Также журналист определил среднюю сложность оставшихся матчей для команд. Получилось, что из претендентов на четверку самые сложные календари у «Ливерпуля» и «Ньюкасла», тогда как у остальных − ниже среднего.

Таблица АПЛ на сегодня выглядит следующим образом: