«Знарок вспоминал: «В Германии возьмешь две бутылки: одну залпом дашь, а вторую растягиваешь». Широков в гостях у нового хоккейного шоу

Рассказал про игру за океаном, родной ЦСКА и «Авангард».

«Скользкий лед» – новый хоккейный проект на ютубе. Защитник Максим Гончаров, легенда нашего хоккея и скаут «Чикаго» Андрей Николишин, комментатор Денис Казанский и журналист Петр Кузнецов обсуждают последние события, берут интервью у гостей, а так же пытаются объяснить какие-то нюансы спорта его новым зрителям – в лице как раз Петра Кузнецова.

Гостем третьего выпуска стал нападающий Сергей Широков – олимпийский чемпион-2018 и чемпион мира (2012, 2014), который пока не определился с клубом в следующем сезоне. У него есть несколько вариантов, но наиболее активные слухи ходят про «Ак Барс», который возглавит Олег Знарок – с этим тренером Широков выигрывал и международные турниры, и Кубок Гагарина.

Ведущие сразу же попытались узнать, когда переезд в Казань.

– Сергей Сергеевич, в следующем сезоне где мы тебя увидим?

– Посмотрим, где-то увидим точно, потому что силы есть, желание есть, эмоции остались.

– Тут слухи ходят, что контакт уже был.

– Предложения есть, нужно просто все взвесить, обговорить дома с семьей и принимать решение.

– Сереж, он [Знарок] лично звонил тебе?

– Кто? Сам он? Если честно, мы разговаривали, но никакой конкретики не было. Это еще мы разговаривали до того, как [он] подписал контракт.

– А тебя не удивило, что он в «Ак Барс» уехал?

– Нет, я думаю, что Олег Валерьевич – амбициозный тренер, который хочет выигрывать. И если поступило предложение, то почему бы и нет? Потому что есть подбор игроков [хороший], и я думаю, что кого-то еще возьмут, так что есть шанс выиграть.

– А ты видишь как Знарок меняется? В СКА – один, в «Спартаке» – другой.

– Из года в год он хочет выигрывать – и это самое главное. Я думаю, он выходит на каждый матч и хочет победить, хочет этих эмоций.

– Просто есть такое ощущение: сборная – это топовые игроки, СКА – топовые игроки, а «Спартак» – это «Спартак».

– В том году мы старались сделать все то же самое, что и до этого было в других командах. Где-то, наверное, [сказался] и подбор игроков, и что-то еще не получалось, поэтому так сложилось.

– «Делать то же самое» – то есть Знарок не меняется или меняется? Все-таки пляшет от состава?

– Конечно, подстраивается. Где-то схема игры меняется, потому что одно дело, когда у тебя играют Гусев, Шипачев и Дадонов, и другое – когда другие ребята. Немножко разный хоккей.

Кроме того, ведущие и Сергей Широков вспомнили чемпионат мира-2014, где Знарка дисквалифицировали после полуфинала за жест в сторону другого тренера. А еще Денис Казанский и нападающий рассказали свои истории о тренере:

– Я с ним столкнулся, когда в Риге был чемпионат мира – и он пришел в гостиницу. В нашей гостинице жили ребята из штаба сборной – и мы так встретились с ним, а уже была ковидная история и нельзя было есть в больших местах, в ресторане, например. Только на вынос. И я взял квас, а он: «Так, и что это у тебя?» – «Квас» – «Скучно».

– Он много хороших историй рассказывал. Мы были в Финляндии, один из первых турниров, там небольшая гостиница. Мы выходим перед раскаткой, а там мужик едет на велосипеде с бутылкой пива или чего-то, он так смотрит и говорит: «###, кайф мужику! В Германии был – было пару раз. В магазине возьмешь две, одну залпом дашь, а вторую растягиваешь кайфуешь».

– Хорошо не отобрал у мужика.

– А там правда так колоритно, едет на велосипеде, попивает.

– Оборачиваешься, а на велосипеде уже Знарок едет.

Федоров, ЦСКА, MVP

Много вопросов Широкову было про ЦСКА – родной клуб игрока, который в этом сезоне взял Кубок Гагарина. Но без Сергея в составе.

– Сергей Федоров не тренировал – и вот так выходит и показывает всей КХЛ, что великий хоккеист, но без опыта тренерства может эту лигу выиграть. О чем это говорит?

– Я думаю, что огромная роль здесь помощников, потому что тренерский штаб был сформирован до этого, и они, наверное, подсказывали и в тренировочном процессе и в совместной общей работе. Плюс много ребят, которые были при старом главном тренере. Ну и он [Федоров] что-то свое внес, потому что отыграться с 1-3 – это дорогого стоит. Наверное, то спокойствие, та уверенность, которые у него есть, передались и ребятам.

– Федоров не чужой же человек для ЦСКА, он давно в этой организации, просто его роль менялась. Наверное, многих ребят он знает не по наслышке, так ведь?

– Да, и я знаю, что в том году он принимал участие в тренировочном процессе, на занятия выходил, с центральными работал, что-то подсказывал, помогал. Я думаю, он в системе давно.

– Ты можешь нам назвать ключевой момент этой серии, который так все перевернул? В какой момент – в пятой игре, в шестой игре или в четвертой – ты почувствовал, что ЦСКА может вернуться и взять кубок?

– Наверное, это началось, когда ЦСКА выиграл в Магнитке в овертайме. Ну и конечно, дома уже ЦСКА с 2:0 начал, уверенно доиграл матч, победил – и там уже седьмой матч победный. Я думаю, домашняя шестая игра стала ключевой.

– MVP – твоя версия?

– По моей версии, MVP – Попов. Жалко, что он пропускал из-за травмы игры, но то, как он играл в таком возрасте и сколько приносил пользы – и в серии со СКА, когда он забивал чуть ли не в каждом матче – это дорогого стоит. Я думаю, он и в раздевалке как батька, как один из творцов коллектива.

– Хотя Сашка он же немного говорит, он больше делает.

– Да, он вообще не разговаривает. Интервью он не дает. Он рассказывал как-то, когда мы еще вместе в Омске играли еще, что как-то он дал интервью, все перековеркали – и после этого перестал.

Кубок Стэнли, агент, «Флорида»

Отдельный блок вопросов был посвящен заокеанской карьере Широкова: в 2009 году он подписал контракт с задрафтовавшим его «Ванкувером», но за два года провел только 8 матчей в НХЛ, остальное время – набивал очки в АХЛ. Хотя при этом чуть не сыграл в финале Кубка Стэнли.

– Сереж, а ты не жалеешь, что так рано уехал в НХЛ и в итоге там ненадолго задержался?

– Нет, вообще не жалею. В детстве все ребята играют в НХЛ на приставке – и я, когда маленький играл, смотрел и думал: «Смогу ли? Получится у меня когда-нибудь?». Появился шанс – я поехал и даже не понимал, какая команда, кто играет, где играет.

– Насколько был ты близок к финалу Кубка Стэнли?

– Если честно, в какой-то момент, был. Мы играли [в плей-офф АХЛ] – проиграли, приехали [в «Ванкувер»] уже где-то к полуфиналу Кубка Стэнли, и всю финальную серию вплоть до последней игры я выходил на раскатку – ребята отдыхали, и мы бросали вратарям.

И то ли в пятой, то ли в четвертой игре финала был момент, когда наш нападающий из второго звена получил травму серьезную – шейный позвонок или что-то еще…Не помню. И уже все – даже генеральный менеджер подходил и говорил: «Готовься, готовься».

Но в итоге как они сделали: поставили игрока из четвертого звена в третье, из третьего – во второе, и в итоге я остался [вне заявки]. Перед седьмой игрой – домашней – я пришел на арену на раскатку, сходил в зал, а вечером прихожу в костюме и думаю: «Все, как бы ни сыграли уже, я собираю вещи – и надо лететь домой». А мне тренер по физподготовке говорит: «Давай в зал». Я говорю: «Я не приеду к вам больше».

– А ты уже решил, что будешь уезжать?

– Я сейчас расскажу, как получилось. И я говорю: «Все». Он отвечает: «Нет, ребята работают – и ты должен». Я открутил полноценную тренировку, хотя понимал, что завтра все – конец сезона, конец всего, не к чему готовиться – отдых.

– Ну тупые.

– На тот момент я так и думал: «Вот тупые». А сейчас я понимаю, что все это было правильно, такие маленькие шажки.

– С какими чувствами, планами ты возвращался в Россию?

– Я уезжал оттуда, но хотел еще раз попробовать. Когда изначально ехал в Ванкувер, там была очень сильная команда, которая в первый год проиграла в полуфинале конференции [будущему чемпиону – «Чикаго»], а во второй год играла в финале. Демитра, Самуэльссон – очень сильный подбор игроков был. Места, чтобы приткнуться в составе, не было, потому что в 4-е звено меня не поставят, в 3-е – тоже вряд ли. И это осознание ко мне пришло после – когда я только туда приехал, я не понимал этого.

В мой второй год в команде почти не было травм – так, в середине сезона небольшие, и я сыграл свои 5-7-8 матчей. Это была большая школа для меня, и считаю, что я там только приобрел, потому что все, что выиграл, – я выиграл после того, как вернулся оттуда.

– Ты хотел еще раз уехать?

– Была история, когда понимал, что нет места, и мне сказали: «Может поменяем, обмен в другую команду». Флорида хотела меня забрать в середине сезона, как говорили агенты. На тот момент там была несильная команда, и она перезагружалась. Но «Ванкувер» сказал: «Нет, мы думаем, что мы дойдем до финала – и вдруг что случится».

И когда вернулся в Россию, я хотел еще на год поехать за океан – даже на пробный контракт, но сразу же ЦСКА предложил мне соглашение на три года. И я агенту говорю: «Если «Ванкувер» меня не меняет, позвони в клуб, скажи, что я подписываю здесь – и все». Обменяй они права – я бы поехал в новую команду на пробный контракт, потому что я хотел [попробовать там] еще. Агент говорит: «Все, хорошо». Перезванивает через день и говорит: «Нет, «Кэнакс» тебя менять не будут, сказали, что оставляют права».

Я подписываю контракт с ЦСКА – и в 12 ночи того же дня мне присылают эсэмэс, что [права на] меня обменяли во Флориду. А у меня уже контракт был подписан, все. Я потом звоню агенту и говорю: «Скажи им, «три буквы», что здорово поступили».

– А почему ты этого агенту не сказал? Сереж, я думаю, что вопрос, скорей всего, в агенте. Он же должен держать коммуникацию.

– Возможно. Сама история такая. Но оно, наверное, и к лучшему, что я остался, потому что в этот же год мы выиграли чемпионат мира.

– С тем же агентом?

– Нет, он там остался, в Майами.

– Кто это? Кто?

– Да я уже не помню. Американец там был, я не помню.

– Ты не помнишь своего агента?

– Честно, не помню и не вспоминал.

«Авангард», Рябыкин, Хартли

Зашел разговор и об «Авангарде», в котором Широков провел в сумме 4 сезона – с перерывами – после возвращения из НХЛ.

– Сергей Сергеевич, в «Авангарде» новый тренер Рябыкин. Неожиданное назначение.

– Почему неожиданное? Он был в тренерской системе очень долго, и я думаю, что штаб сохранится. Тем более команда переезжает в Омск, а Рябыкин не последний человек в хоккейном Омске: он играл и всего его там знают. Я думаю, для него это хороший вызов, и это будет такая большая ступенька в его тренерской карьере.

– Смотри, у него было любопытное замечание, что у Хартли отличная система, но он дал бы больше свободы игрокам. Ты был в системе Хартли.

– Да. Но тут подбор игроков еще нужно понимать: кто у него будет выходить на лед. Тоже немаловажно.

– Что за хоккей был у Хартли? Каким ты его видел изнутри?

– Четкая система, и все знают, кто куда бежит.

– То есть импровизации ноль?

– Есть, но тоже в рамках. Смотри: например, «Магнитка» играет, поднимается, забрасывает шайбу за ворота, там уже ждет игрок. В системе Хартли нельзя находиться нападающим за защитниками. Я как нападающий не мог оказаться за защитниками противника. Я должен всегда располагаться ближе к своим воротам, чем защитник чужой команды, потому что могут убежать в отрыв, в контратаку – опасно.

– Какие у тебя были отношения с Хартли?

– Как специалист этот человек все доказал своими победами, он везде выигрывал со своей системой. Отношения были рабочие: тренер-хоккеист. У меня есть его телефон, я ему могу позвонить, он периодически пишет – поздравлял там. Нормальные человеческие отношения. Когда я переходил в «Спартак», пожелали друг другу удачи.

– То есть никакой черной кошки не было?

– Нет, ничего такого. Он сказал свои мысли, я сказал свои. Он пожелал удачи.

– У тебя контракт тогда закончился?

– Нет, у меня был контракт на 2 года, я только его переподписал. Это был обмен, у меня был пункт, что без моего согласия не могут обменять, но когда позвонил Олег Валерьевич, я сказал, что если договоритесь, то какие вопросы.

– Мне кажется, Серега не игрок Хартли.

– Сезон закончился, первый сезон было здорово там играть, потому что это было что-то новое для меня и для всего нашего хоккея российского, Боб очень много внимания мелочам уделяет. Поэтому и Михеев играет очень успешно, и Грицюк будет.

Фото: youtube.com/Скользкий Лёд; Gettyimages.ru/Jeff Gross, Martin Rose; globallookpress.com/Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press, Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press; РИА Новости/Владимир Песня, Григорий Сысоев