Айс-ТВ
Блог

«Знарок вспоминал: «В Германии возьмешь две бутылки: одну залпом дашь, а вторую растягиваешь». Широков в гостях у нового хоккейного шоу

Боб Хартли Боб Хартли
АХЛ АХЛ
Ванкувер Ванкувер
Кубок Стэнли Кубок Стэнли
Дмитрий Рябыкин Дмитрий Рябыкин
КХЛ КХЛ
Максим Гончаров Максим Гончаров
видео
Андрей Николишин Андрей Николишин
НХЛ НХЛ
Денис Казанский Денис Казанский
ЦСКА ЦСКА
Сергей Широков Сергей Широков
Авангард Авангард
YouTube YouTube
Хоккей Хоккей

Рассказал про игру за океаном, родной ЦСКА и «Авангард».

«Скользкий лед» – новый хоккейный проект на ютубе. Защитник Максим Гончаров, легенда нашего хоккея и скаут «Чикаго» Андрей Николишин, комментатор Денис Казанский и журналист Петр Кузнецов обсуждают последние события, берут интервью у гостей, а так же пытаются объяснить какие-то нюансы спорта его новым зрителям – в лице как раз Петра Кузнецова.

Гостем третьего выпуска стал нападающий Сергей Широков – олимпийский чемпион-2018 и чемпион мира (2012, 2014), который пока не определился с клубом в следующем сезоне. У него есть несколько вариантов, но наиболее активные слухи ходят про «Ак Барс», который возглавит Олег Знарок – с этим тренером Широков выигрывал и международные турниры, и Кубок Гагарина.

Ведущие сразу же попытались узнать, когда переезд в Казань.

– Сергей Сергеевич, в следующем сезоне где мы тебя увидим?

– Посмотрим, где-то увидим точно, потому что силы есть, желание есть, эмоции остались.

– Тут слухи ходят, что контакт уже был.

– Предложения есть, нужно просто все взвесить, обговорить дома с семьей и принимать решение.

– Сереж, он [Знарок] лично звонил тебе?

– Кто? Сам он? Если честно, мы разговаривали, но никакой конкретики не было. Это еще мы разговаривали до того, как [он] подписал контракт.

– А тебя не удивило, что он в «Ак Барс» уехал?

– Нет, я думаю, что Олег Валерьевич – амбициозный тренер, который хочет выигрывать. И если поступило предложение, то почему бы и нет? Потому что есть подбор игроков [хороший], и я думаю, что кого-то еще возьмут, так что есть шанс выиграть.

– А ты видишь как Знарок меняется? В СКА – один, в «Спартаке» – другой.

– Из года в год он хочет выигрывать – и это самое главное. Я думаю, он выходит на каждый матч и хочет победить, хочет этих эмоций.

– Просто есть такое ощущение: сборная – это топовые игроки, СКА – топовые игроки, а «Спартак» – это «Спартак».

– В том году мы старались сделать все то же самое, что и до этого было в других командах. Где-то, наверное, [сказался] и подбор игроков, и что-то еще не получалось, поэтому так сложилось.

– «Делать то же самое» – то есть Знарок не меняется или меняется? Все-таки пляшет от состава?

– Конечно, подстраивается. Где-то схема игры меняется, потому что одно дело, когда у тебя играют Гусев, Шипачев и Дадонов, и другое – когда другие ребята. Немножко разный хоккей.

Кроме того, ведущие и Сергей Широков вспомнили чемпионат мира-2014, где Знарка дисквалифицировали после полуфинала за жест в сторону другого тренера. А еще Денис Казанский и нападающий рассказали свои истории о тренере:

– Я с ним столкнулся, когда в Риге был чемпионат мира – и он пришел в гостиницу. В нашей гостинице жили ребята из штаба сборной – и мы так встретились с  ним, а уже была ковидная история и нельзя было есть в больших местах, в ресторане, например. Только на вынос. И я взял квас, а он: «Так, и что это у тебя?» – «Квас» – «Скучно».

– Он много хороших историй рассказывал. Мы были в Финляндии, один из первых турниров, там небольшая гостиница. Мы выходим перед раскаткой, а там мужик едет на велосипеде с бутылкой пива или чего-то, он так смотрит и говорит: «###, кайф мужику! В Германии был – было пару раз. В магазине возьмешь две, одну залпом дашь, а вторую растягиваешь кайфуешь».

– Хорошо не отобрал у мужика.

– А там правда так колоритно, едет на велосипеде, попивает.

– Оборачиваешься, а на велосипеде уже Знарок едет.

Федоров, ЦСКА, MVP

Много вопросов Широкову было про ЦСКА – родной клуб игрока, который в этом сезоне взял Кубок Гагарина. Но без Сергея в составе.

– Сергей Федоров не тренировал – и вот так выходит и показывает всей КХЛ, что великий хоккеист, но без опыта тренерства может эту лигу выиграть. О чем это говорит?

– Я думаю, что огромная роль здесь помощников, потому что тренерский штаб был сформирован до этого, и они, наверное, подсказывали и в тренировочном процессе и в совместной общей работе. Плюс много ребят, которые были при старом главном тренере. Ну и он [Федоров] что-то свое внес, потому что отыграться с 1-3 – это дорогого стоит. Наверное, то спокойствие, та уверенность, которые у него есть, передались и ребятам.

– Федоров не чужой же человек для ЦСКА, он давно в этой организации, просто его роль менялась. Наверное, многих ребят он знает не по наслышке, так ведь?

– Да, и я знаю, что в том году он принимал участие в тренировочном процессе, на занятия выходил, с центральными работал, что-то подсказывал, помогал. Я думаю, он в системе давно.

– Ты можешь нам назвать ключевой момент этой серии, который так все перевернул? В какой момент – в пятой игре, в шестой игре или в четвертой – ты почувствовал, что ЦСКА может вернуться и взять кубок?

– Наверное, это началось, когда ЦСКА выиграл в Магнитке в овертайме. Ну и конечно, дома уже ЦСКА с 2:0 начал, уверенно доиграл матч, победил – и там уже седьмой матч победный. Я думаю, домашняя шестая игра стала ключевой.

– MVP – твоя версия?

– По моей версии, MVP – Попов. Жалко, что он пропускал из-за травмы игры, но то, как он играл в таком возрасте и сколько приносил пользы – и в серии со СКА, когда он забивал чуть ли не в каждом матче – это дорогого стоит. Я думаю, он и в раздевалке как батька, как один из творцов коллектива.

– Хотя Сашка он же немного говорит, он больше делает.

– Да, он вообще не разговаривает. Интервью он не дает. Он рассказывал как-то, когда мы еще вместе в Омске играли еще, что как-то он дал интервью, все перековеркали – и после этого перестал.

Кубок Стэнли, агент, «Флорида»

Отдельный блок вопросов был посвящен заокеанской карьере Широкова: в 2009 году он подписал контракт с задрафтовавшим его «Ванкувером», но за два года провел только 8 матчей в НХЛ, остальное время – набивал очки в АХЛ. Хотя при этом чуть не сыграл в финале Кубка Стэнли. 

– Сереж, а ты не жалеешь, что так рано уехал в НХЛ и в итоге там ненадолго задержался?

– Нет, вообще не жалею. В детстве все ребята играют в НХЛ на приставке – и я, когда маленький играл, смотрел и думал: «Смогу ли? Получится у меня когда-нибудь?». Появился шанс – я поехал и даже не понимал, какая команда, кто играет, где играет.

– Насколько был ты близок к финалу Кубка Стэнли?

– Если честно, в какой-то момент, был. Мы играли [в плей-офф АХЛ] – проиграли, приехали [в «Ванкувер»] уже где-то к полуфиналу Кубка Стэнли, и всю финальную серию вплоть до последней игры я выходил на раскатку – ребята отдыхали, и мы бросали вратарям.

И то ли в пятой, то ли в четвертой игре финала был момент, когда наш нападающий из второго звена получил травму серьезную – шейный позвонок или что-то еще…Не помню. И уже все – даже генеральный менеджер подходил и говорил: «Готовься, готовься».

Но в итоге как они сделали: поставили игрока из четвертого звена в третье, из третьего – во второе, и в итоге я остался [вне заявки]. Перед седьмой игрой – домашней – я пришел на арену на раскатку, сходил в зал, а вечером прихожу в костюме и думаю: «Все, как бы ни сыграли уже, я собираю вещи – и надо лететь домой». А мне тренер по физподготовке говорит: «Давай в зал». Я говорю: «Я не приеду к вам больше».

– А ты уже решил, что будешь уезжать?

– Я сейчас расскажу, как получилось. И я говорю: «Все». Он отвечает: «Нет, ребята работают – и ты должен». Я открутил полноценную тренировку, хотя понимал, что завтра все – конец сезона, конец всего, не к чему готовиться – отдых.

– Ну тупые.

– На тот момент я так и думал: «Вот тупые». А сейчас я понимаю, что все это было правильно, такие маленькие шажки.

– С какими чувствами, планами ты возвращался в Россию?

– Я уезжал оттуда, но хотел еще раз попробовать. Когда изначально ехал в Ванкувер, там была очень сильная команда, которая в первый год проиграла в полуфинале конференции [будущему чемпиону – «Чикаго»], а во второй год играла в финале. Демитра, Самуэльссон – очень сильный подбор игроков был. Места, чтобы приткнуться в составе, не было, потому что в 4-е звено меня не поставят, в 3-е – тоже вряд ли. И это осознание ко мне пришло после – когда я только туда приехал, я не понимал этого.

В мой второй год в команде почти не было травм – так, в середине сезона небольшие, и я сыграл свои 5-7-8 матчей. Это была большая школа для меня, и считаю, что я там только приобрел, потому что все, что выиграл, – я выиграл после того, как вернулся оттуда. 

– Ты хотел еще раз уехать?

– Была история, когда понимал, что нет места, и мне сказали: «Может поменяем, обмен в другую команду». Флорида хотела меня забрать в середине сезона, как говорили агенты. На тот момент там была несильная команда, и она перезагружалась. Но «Ванкувер» сказал: «Нет, мы думаем, что мы дойдем до финала – и вдруг что случится».

И когда вернулся в Россию, я хотел еще на год поехать за океан – даже на пробный контракт, но сразу же ЦСКА предложил мне соглашение на три года. И я агенту говорю: «Если «Ванкувер» меня не меняет, позвони в клуб, скажи, что я подписываю здесь – и все». Обменяй они права – я бы поехал в новую команду на пробный контракт, потому что я хотел [попробовать там] еще. Агент говорит: «Все, хорошо». Перезванивает через день и говорит: «Нет, «Кэнакс» тебя менять не будут, сказали, что оставляют права».

Я подписываю контракт с ЦСКА – и в 12 ночи того же дня мне присылают эсэмэс, что [права на] меня обменяли во Флориду. А у меня уже контракт был подписан, все. Я потом звоню агенту и говорю: «Скажи им, «три буквы», что здорово поступили».

– А почему ты этого агенту не сказал? Сереж, я думаю, что вопрос, скорей всего, в агенте. Он же должен держать коммуникацию.

– Возможно. Сама история такая. Но оно, наверное, и к лучшему, что я остался, потому что в этот же год мы выиграли чемпионат мира.

– С тем же агентом?

– Нет, он там остался, в Майами.

– Кто это? Кто?

– Да я уже не помню. Американец там был, я не помню.

– Ты не помнишь своего агента?

– Честно, не помню и не вспоминал.

«Авангард», Рябыкин, Хартли

Зашел разговор и об «Авангарде», в котором Широков провел в сумме 4 сезона – с перерывами – после возвращения из НХЛ.

– Сергей Сергеевич, в «Авангарде» новый тренер Рябыкин. Неожиданное назначение.

– Почему неожиданное? Он был в тренерской системе очень долго, и я думаю, что штаб сохранится. Тем более команда переезжает в Омск, а Рябыкин не последний человек в хоккейном Омске: он играл и всего его там знают. Я думаю, для него это хороший вызов, и это будет такая большая ступенька в его тренерской карьере.

– Смотри, у него было любопытное замечание, что у Хартли отличная система, но он дал бы больше свободы игрокам. Ты был в системе Хартли.

– Да. Но тут подбор игроков еще нужно понимать: кто у него будет выходить на лед. Тоже немаловажно.

– Что за хоккей был у Хартли? Каким ты его видел изнутри?

– Четкая система, и все знают, кто куда бежит.

– То есть импровизации ноль?

– Есть, но тоже в рамках. Смотри: например, «Магнитка» играет, поднимается, забрасывает шайбу за ворота, там уже ждет игрок. В системе Хартли нельзя находиться нападающим за защитниками. Я как нападающий не мог оказаться за защитниками противника. Я должен всегда располагаться ближе к своим воротам, чем защитник чужой команды, потому что могут убежать в отрыв, в контратаку – опасно.

– Какие у тебя были отношения с Хартли?

– Как специалист этот человек все доказал своими победами, он везде выигрывал со своей системой. Отношения были рабочие: тренер-хоккеист. У меня есть его телефон, я ему могу позвонить, он периодически пишет – поздравлял там. Нормальные человеческие отношения. Когда я переходил в «Спартак», пожелали друг другу удачи.

– То есть никакой черной кошки не было?

– Нет, ничего такого. Он сказал свои мысли, я сказал свои. Он пожелал удачи.

– У тебя контракт тогда закончился?

– Нет, у меня был контракт на 2 года, я только его переподписал. Это был обмен, у меня был пункт, что без моего согласия не могут обменять, но когда позвонил Олег Валерьевич, я сказал, что если договоритесь, то какие вопросы.

– Мне кажется, Серега не игрок Хартли.

– Сезон закончился, первый сезон было здорово там играть, потому что это было что-то новое для меня и для всего нашего хоккея российского, Боб очень много внимания мелочам уделяет. Поэтому и Михеев играет очень успешно, и Грицюк будет.

Ютуб-канал «Скользкий лед»

Фото: youtube.com/Скользкий Лёд; Gettyimages.ru/Jeff Gross, Martin Rose; globallookpress.com/Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press, Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press; РИА Новости/Владимир Песня, Григорий Сысоев

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные